„Má potíže dokončit myšlenku“: Trumpova bizarní veřejná vystoupení opět vyvolávají pochybnosti o jeho duševním stavu

4. 8. 2025

Podle odborníků vyvolávají častá bizarní veřejná vystoupení Donalda Trumpa, který tento měsíc nesprávně prohlásil, že jeho strýc znal Unabombera, a během své nedávné cesty do Velké Británie bez vyzvání hovořil o větrných mlýnech, opět otázky ohledně jeho duševním stavu.



Již více než rok vykazuje 79letý Trump podivné chování na volebních akcích, v rozhovorech, ve svých spontánních projevech a na tiskových konferencích. Trump opakovaně odbíhá od tématu, včetně zasedání vlády tento měsíc, kdy strávil 15 minut mluvením o vymalovávání v domě, a zdá se, že si špatně pamatuje jednoduché skutečnosti o své vládě a svém životě.



O víkendu Trump během setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou náhle přešel od diskuse o imigraci k následujícímu výroku: „Další věc, kterou říkám Evropě: nedovolíme, aby se ve Spojených státech stavěly větrnílky. Ničí nás. Ničí krásu naší krajiny.“



Trump pak dvě minuty bez přestávky a bez podnětu hovořil o větrnících a bez důkazů tvrdil, že přivádějí velryby „k šílenství“ a že větrná energie „zabíjí ptáky“ (podíl ptáků zabitých turbínami je ve srovnání s počtem ptáků zabitých domácími kočkami a nárazem do elektrického vedení zanedbatelný).



Náhlé změny v konverzaci jsou příkladem toho, jak Trump „odbočuje bez přemýšlení – prostě změní téma bez sebekontroly, bez souvislého vyprávění“, řekl Harry Segal, vedoucí přednášející na katedře psychologie Cornellovy univerzity a na katedře psychiatrie Weill Cornell Medicine.



Trump již roky odmítá otázky týkající se jeho duševní bdělosti, popisuje se jako „stabilní génius“ a chlubí se „vynikajícími výsledky“ v testech, které prověřují rané příznaky demence a které se později ukázaly jako velmi jednoduché.



Demokraté však začali agresivněji zpochybňovat prezidentovu způsobilost, včetně Jasmine Crockettové, poslankyně z Texasu, a kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, a jen tento týden uvedli několik příkladů Trumpova podivného chování.



Když byl v neděli dotázán na hladomor v Gaze, Trump si zřejmě nedokázal vzpomenout na pomoc, kterou USA Gaze poskytly, a zapomněl, že přispěli i jiní.



Trump tvrdil, že USA poskytly „před dvěma týdny“ 60 milionů dolarů. Dodal: „Člověk by alespoň chtěl, aby někdo poděkoval. Žádná jiná země nic nedala.



Nikdo to neuznal, nikdo o tom nemluví, a když to uděláte, cítíte se trochu špatně, protože víte, že jiné země nic nedaly, žádná z evropských zemí mimochodem nedala – myslím tím, že kromě nás nikdo nedal.“



Trump si zřejmě neuvědomil nebo nepamatoval, že další země poskytly Gaze finanční pomoc – Velká Británie v červenci oznámila balík ve výši 80 milionů dolarů a Evropská unie vyčlenila na pomoc 170 milionů eur). Navíc se nenašel žádný záznam o tom, že by USA před dvěma týdny poskytly Gaze 60 milionů dolarů. V červnu schválilo americké ministerstvo zahraničí grant ve výši 30 milionů dolarů pro Gaza Humanitarian Foundation, skupinu podporovanou izraelskými a americkými zájmy, která je demokraty kritizována jako „spojená s násilím proti hladovějícím lidem hledajícím jídlo v Gaze“.



Bílý dům na otázky týkající se Trumpova tvrzení o daru ve výši 60 milionů dolarů nereagoval.



Segal uvedl, že další charakteristickou vlastností Trumpovy pochybné mentální bystrosti je konfabulace. „To je, když vezme nějakou myšlenku nebo událost a přidá k ní věci, které se nestaly.“



Významným příkladem je událost z poloviny července, kdy Trump tvrdil, že jeho strýc, zesnulý profesor John Trump, učil na MIT Teda Kaczynského, známějšího jako Unabomber.



Trump vzpomíná: „Zeptal jsem se: ‚Jaký to byl student, strýčku Johne? Dr. John Trump.‘ Zeptal jsem se: ‚Jaký student?‘ A on odpověděl: ‚Vážně, dobrý.‘ Řekl: ‚Opravoval – chodil po třídě a opravoval všechny.‘ Ale moc mu to nevyšlo.“



Problém je, že to nemůže být pravda. Za prvé, Trumpův strýc zemřel v roce 1985 a Kaczynski byl veřejně identifikován jako Unabomber až v roce 1996. Za druhé, Kaczynski na MIT nestudoval.



„Ten příběh nedává vůbec žádný smysl, ale je vyprávěn velmi vřelým, zamyšleným způsobem, jako by si to opravdu pamatoval,“ řekl Segal. „Úroveň jeho myšlení se opravdu zhoršuje.“



Kromě konfabulace se Trump někdy jeví jako neschopný soustředit se. Během kampaně v roce 2024 došlo k bizarní situaci, kdy Trump po lékařské pohotovosti na jednom ze svých volebních shromáždění strávil 40 minut na pódiu a pohupoval se do rytmu hudby. Pozornost vzbudily také Trumpovy nesouvislé projevy během kampaně, kdy často přeskakoval z jednoho tématu na druhé technikou, kterou sám popsal jako „tkaní“.



Bílý dům v květnu odstranil oficiální přepisy Trumpových projevů ze svých webových stránek s tvrzením, že se jedná o součást snahy o „udržení konzistence“. Stojí však za to si Trumpovy projevy přečíst v plném znění, aby bylo možné získat představu o tom, jak prezident mluví v běžném dni.



Na začátku července byl Trump dotázán: „Jaký je další volební slib, který hodláte splnit americkému lidu?“ Trump se ale rozhovořil o setkáních se zahraničními lídry a rušení regulací a dodal:



Zrušil jsem – jen jednu věc jsem zrušil minulou noc, koupíte si dům, v domě je kohoutek, Joe, a z kohoutku neteče voda. Mají tam omezovač. Nemůžete – v oblastech, kde je tolik vody, že neví, co s ní, nemůžete. Máte sprchovou hlavici a sprcha nefunguje, myslíte si, že nefunguje. Ale funguje. Voda kape a to se mi nelíbí. Mám rád své vlasy a mám rád, když jsou hezky mokré. Trvá vám – musíte stát ve sprše 20 minut, než si vymyjete mýdlo z vlasů. A dal jsem tam, věc – zní to legračně, ale opravdu není. Je to hrozný. A když si umýváš ruce, otočíš kohoutek a voda neteče. Umýváš se celý – voda teče sotva, je to směšný – to udělali šílení lidi. A já jsem to všechno sepsal a schválil v Kongresu, aby to nemohli jen tak změnit.“



„Každý spravedlivý odborník na duševní zdraví by byl velmi znepokojen výkonem Donalda Trumpa,“ napsal Richard A. Friedman, profesor klinické psychiatrie a ředitel psychofarmakologické kliniky na Weill Cornell Medical College, v časopise Atlantic po neúspěšném vystoupení Trumpa v debatě s Kamalou Harrisovou loni v září.



Dodal: „Kdyby se ke mně dostavil pacient s verbální nesouvislostí, tangenciálním myšlením a repetitivní řečí, které Trump nyní pravidelně projevuje, téměř jistě bych ho odeslal na důkladné neuropsychiatrické vyšetření, aby se vyloučila kognitivní porucha.“



Na nedávné schůzi vlády, která byla svolána k projednání tragických povodní v Texasu, války na Ukrajině a v Gaze, bombardování Íránu a globálních cel, Trump přednesl 13minutový monolog o tom, jak vyzdobil zasedací místnost vlády.



Poté, co hovořil o obrazech, které podle svých slov osobně vybral z „trezoru“, Trump řekl: „Podívejte se na ty rámy, víte, já jsem člověk, který má rád rámy, někdy se mi rámy líbí víc než obrazy,“ a dodal, že dohlížel na čištění některých porcelánových předmětů.



Zatímco vedoucí resortů, včetně ministra obrany Petea Hegsetha a ministra zahraničí Marca Rubia, čekali na propuštění, aby mohli jít vykonávat svou práci, Trump pokračoval:



"Tady jsme dali – víte, tyhle lampy jsou vlastně velmi důležité, ať se lidem líbí nebo ne, ale když se podíváte na filmy jako Pearl Harbor nebo Tora! Tora! Tora!, vidíte filmy o Bílém domě, kde se diskutuje o válkách, často tam ukazují tyhle lampy nebo něco podobného, něco, co vypadá jako ony. Pravděpodobně ne ty skutečné, protože si nemyslím, že by to bylo povoleno – je to velmi důležitá místnost, je to posvátná místnost, a nemyslím si, že by se tady natáčely filmy.



Nikdy nevíte, co dělají. Ale chyběly jim, ehm, medailony. Vidíte ty medailony nahoře? Byly připevněny řetězem ke stropu. A já jsem řekl: „To nemůžete udělat. Musíte tam mít medailony.“ Oni na to: „Co je to medailon?“ Řekl jsem: „Ukážu vám to.“ A pak jsme sehnali nějaké krásné medailony, vidíte je tam, byly tam připevněny, lampy teď vypadají [nesrozumitelné], takže jsme provedli tyto změny.



A když se nad tím zamyslíte, nestálo to skoro nic. Také jsme vymalovali místnost hezkou barvou, béžovou, a je to opravdu něco. Jediná otázka je, jestli rohy pozlatím. Možná mi poradíte. Možná by o tom mohla hlasovat moje rada. Vidíte ty horní lišty, a jediná otázka je, jestli je pozlatit. Protože je nemůžete natřít, protože by to nevypadalo dobře, protože nikdy nenašli barvu, která vypadá jako zlato. Vidíte to v Oválné pracovně.



Ehm, zkoušeli to roky a roky. Někdo by na tom mohl zbohatnout, ale nikdy nenašli barvu, která vypadá jako zlato. Natřít to je snadné, ale nevypadá to dobře.“



Bílý dům se agresivně brání otázkám ohledně Trumpovy duševní způsobilosti.



V dubnu Trumpův lékař v Bílém domě, Dr. Sean Barbabella, napsal, že prezident „vykazuje vynikající kognitivní a fyzické zdraví a je plně schopen vykonávat povinnosti vrchního velitele a hlavy státu“. Uvedl, že Trump byl vyšetřen na kognitivní funkce, které byly v normě.



Tato zpráva však lidi nezastavila v tom, aby zpochybňovali Trumpovu duševní bystrost.



„Vidíme klasické příznaky demence, což je hrubé zhoršení základního stavu a funkcí člověka,“ řekl v červnu John Gartner, psycholog a autor, který 28 let působil jako odborný asistent psychiatrie na Lékařské fakultě Johns Hopkins University.



„Pokud se podíváte na filmy z 80. let, [Trump] byl velmi výřečný. Stále byl hulvát, ale dokázal se vyjadřovat v uhlazených odstavcích, zatímco nyní má opravdu potíže dokončit myšlenku, což je obrovské zhoršení.“



Gartner, který během Trumpova prvního funkčního období spoluzaložil skupinu odborníků na duševní zdraví Duty to Warn, kteří se domnívali, že Trump trpí osobnostní poruchou zvanou maligní narcismus, varoval: „Před volbami jsem předpověděl, že pravděpodobně do konce svého funkčního období spadne z útesu. A vzhledem k tomu, jak se zhoršuje, uvidíme...





„Ale jde o to, že to bude ještě horší. To je moje předpověď.“





Zdroj v angličtině ZDE

