Haaretz: Netanjahu bude usilovat o propuštění rukojmích „silou“, tvrdí izraelský představitel, zatímco náčelník izraelské armády plánuje rozšíření ofenzívy v Gaze

4. 8. 2025

Pozn. red. Podívejte se na čtenářské reakce Izraelců, pod tímto článkem, které jsme vám přeložili. Pozoruhodné



Plán náčelníka izraelské armády na rozšíření ofenzívy v Gaze zahrnuje rozšíření operací do citlivých oblastí a centrálních palestinských uprchlických táborů, kde se izraelská armáda dosud vyhýbala pozemním operacím kvůli obavám ohledně přítomnosti izraelských rukojmích.



Náčelník generálního štáru IDF Eyal Zamir by měl v neděli schválit sérii postupných operačních plánů na rozšíření izraelských vojenských aktivit v Gaze.



Plány, které budou později předloženy izraelským politickým představitelům, zahrnují rozšíření operací do citlivých oblastí a centrálních uprchlických táborů, kde se IDF dosud vyhýbala pozemním operacím kvůli obavám z přítomnosti rukojmích.







Vysoký izraelský představitel v neděli uvedl, že „roste přesvědčení, že Hamás nemá zájem o dohodu. Premiér proto prosazuje propuštění rukojmí v rámci vojenského řešení, spojené s dodávkami humanitární pomoci do oblastí mimo bojové zóny a pokud možno do regionů, které nejsou pod kontrolou Hamásu“.





Navzdory těmto vyjádřením americký zvláštní vyslanec na Blízkém východě Steve Witkoff v sobotu rodinám rukojmích sdělil, že premiér Benjamin Netanjahu je odhodlán ukončit válku a že Hamás je připraven odzbrojit.





Centra GHF jsou zabezpečena izraelskými ozbrojenými silami a mohou fungovat pouze v oblastech pod plnou izraelskou kontrolou. Rozšíření činnosti GHF severně od koridoru Netzarim může znamenat další rozšíření izraelské územní kontroly v Gaze.





To by byla dobrá zpráva.





Genocida nestačí tomuto krvežíznivému válečnému zločinci a darebáckému státu.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

Ačkoli prohlášení izraelského představitele naznačuje možné eskalování konfliktu, konečné rozhodnutí ještě nebylo učiněno a Netanjahu si stále nechává otevřenou možnost přehodnotit svůj postoj a vrátit se k jednání s Hamásem.Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob kritizovalo oznámené rozšíření vojenské operace slovy: „Netanjahu vede Izrael a rukojmí do záhuby.“„Netanjahu připravuje největší možný podvod,“ uvádí se v prohlášení. „Jeho argumenty o propuštění rukojmích a zároveň o vítězství [v Gaze] opakuje neustále [a jejich cílem je] oklamat veřejnost.“Fórum také uvedlo, že „rozšíření války ohrožuje životy rukojmích, kteří jsou již v bezprostředním ohrožení smrti“.Einav Zangauker, jejíž syn Matan je držen jako rukojmí v Gaze, uvedla, že „politické vedení se rozhodlo provést ‚konečné řešení‘ mého syna Matana a dalších 49 rukojmích“.„Rukojmí již 667 dní snášejí holocaust v tunelech a místo toho, aby bylo dosaženo úplné dohody o ukončení války ... Netanjahu připravuje operaci, která má živé rukojmí proměnit v mrtvoly a vymazat padlé,“ dodala.Witkoff, který v sobotu odletěl z Izraele, předal společné poselství z Washingtonu a Jeruzaléma, v němž vyzval k obnovení úsilí o dosažení komplexní dohody o ukončení války a odmítl jakékoli úsilí o uzavření částečného příměří.Ačkoli tato zpráva mohla rodinám rukojmích dát naději, byla zároveň doprovázena náznaky, že Humanitární fond pro Gazu (GHF) by mohl rozšířit své operace do dalších oblastí pásma.Zdroj, který hovořil s deníkem Haaretz, uvedl, že podle jeho názoru se Netanjahu dosud nerozhodl, zda válku rozšíří a obsadí další části Gazy, nebo zda umožní jednání o ukončení války částečným upuštěním od požadavku na úplnou kapitulaci Hamásu.Izrael v současné době čeká na stanovisko amerického prezidenta Donalda Trumpa, zda oznámí „izraelsko-americký“ plán rozdělení celé Gazy, naznačí takový krok, nebo vydá vágnější prohlášení, které by zachovalo současné uspořádání distribuce pomoci a ponechalo OSN prostor pro nezávislé jednání v oblastech mimo izraelskou kontrolu.Witkoff v doprovodu amerického velvyslance v Izraeli Mikea Huckabeeho také navštívil distribuční místo GHF v pásmu během návštěvy vyslance v regionu. Mluvčí Bílého domu Caroline Leavitt oznámila, že po návštěvě podají oba zprávu prezidentu Trumpovi, který formálně schválí svůj plán pomoci Gaze.Vše nasvědčuje tomu, že plán bude primárně zahrnovat rozšíření činnosti GHF do dalších částí pásma. To potvrzuje i chvála Huckabeeho na činnost fondu po návštěvě a nedělní komentář ředitele GHF, evangelického pastora Johnnieho Moora, který uvedl, že fond bude pokračovat ve své činnosti podle pokynů Trumpa.Moore se tak vyjádřil v rozhovoru pro Fox News, kde také kritizoval OSN za odmítnutí spolupráce s fondem.Mitchie23:12Hamas zabije rukojmí, pokud se k nim IDF přiblíží. Řekli to a nedávno to zopakovali. Zabrání také Červenému kříži v dodávkách jídla a pomoci rukojmím. Nezbytně to také zhorší podmínky v Gaze a zvýší počet fotografií zvěrstev, které uvidí ostatní. Nakonec Hamás zůstane a za deset let Izrael odejde bez zisku a se všemi ztrátami.Tohle není řešení.Terez22:58Jak jsem napsal jinde: Nazývejme věci pravými jmény: Netanjahu je NEJVĚTŠÍ VÁLEČNÝ ZLOČINEC proti nevinným lidem v nedávné historii. Je zodpovědný za nejkrvavější vojenskou kampaň proti dětem OD ROKU 1945. Žádný jiný moderní konflikt nezabil tolik nezletilých v tak krátkém čase. Podíl dětí mezi mrtvými je dokonce vyšší než v holocaustu (25 %) – zde je téměř dvojnásobný. To překračuje všechny historické meze. A je to poprvé od roku 1945, kdy západní demokracie tak VIDITELNĚ, systematicky a BEZ OMEZENÍ podporují vyhlazení celého národa. Není to nic menšího než okamžik, kdy se takzvaný „civilizovaný svět“ VEŘEJNĚ podílí na genocidě.Choleh22:52Odporné. Nelidské. Amorální.Hamas nemá zájem o dohodu?22:43Nabídli dohodu „všichni za všechny“ ohledně rukojmích a vězňů.Nabídli také, že se rozpadnou, pokud Palestinci získají vlastní stát.Kdo nechápe, že rukojmí budou spíše zabiti než propuštěni?Kdo nechápe, že pokud bude Hamás poražen a okupace a útlak budou pokračovat, H 2.0 se rozmnoží jako houby po dešti?John Dirlik21:51Kdyby Netanjahuovi záleželo na rukojmích, Izrael by přijal nabídku Hamásu propustit je výměnou za tisíce vězňů (rukojmí, protože mnozí jsou drženi bez obvinění). Nezavraždil by nejvyššího palestinského diplomata (Ismail Hanniyah) odpovědného za vyjednávání o rukojmích. Zastavil by bombardování, které také zabíjí rukojmí. A nepřijal by 7. října Hannibalovu směrnici (nyní přiznanou Izraelem), na základě které Izrael ostřeloval vracející se auta do Gazy, přestože věděl, že v nich jsou zajatí vojáci a civilisté. Poté vystavil jejich ohořelé těla jako „důkaz“ zvrácenosti Hamásu.Smadar21:30Na druhé straně bývalí izraelští vojáci a představitelé bezpečnostních složek v dopise prezidentu Trumpovi vyzývají k ukončení války v Gaze. Jerusalem Post píše: „Bývalý šéf Mossadu Tamir Pardo, bývalý šéf Shin Bet Ami Ayalon a bývalý zástupce náčelníka izraelské armády Matan Vilnai v neděli oznámili, že poslali dopis americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, v němž ho žádají, aby přiměl premiéra Benjamina Netanjahua k ukončení současné války. Tito vysoký představitelé spolu s bývalými vysokými představiteli policie a ministerstva zahraničí vedou skupinu Commanders for Israel's Security (CIS), která nyní sdružuje přes 600 bývalých vysokých bezpečnostních představitelů, a vyzývají Trumpa, aby zasáhl.“22:50SmadarKdyby to nebyli „bývalí“. Připomíná mi to dopis (z dubna 2025) od 1000 (většinou bývalých) pilotů, kteří Bibiho vyzývali, aby to zastavil, ale on propustil 60 z nich, kteří ještě sloužili. Bylo mu to úplně jedno.23:00Smadar600 bývalých bezpečnostních pracovníků, kteří by věrně plnili Netanjahuovy rozkazy a zabili tisíce Palestinců, jako to dělají ostatní, ale kteří nemají odvahu zabít jediného premiéra.Aurangzeb Iqbal21:17