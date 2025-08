V době, kdy Světový potravinový program OSN (WFP), UNRWA, WHO a více než sto humanitárních organizací — včetně Lékařů bez hranic, Save the Children a dokonce i— naléhavě vyzývají Izrael, aby umožnil přísun životně důležité humanitární pomoci do Gazy, protože děti i dospělí tam umírají na chronickou podvýživu a hlad, a kdy byla oficiálně vyhlášena úroveň IPC 5, označující katastrofální potravinovou nejistotu a faktickou hrozbu hladomoru, rozhodne se Jitka Zadražilová, vedoucí mezinárodního zpravodajství serveru, publikovat článek, který je v podstatě překladem textu z německého Bildu.

Bild, německý bulvární deník proslulý svým senzacechtivým, ideologicky vyhraněným a často neověřeným zpravodajstvím, je známý spíše drby, dezinformacemi a provokativními titulky než důvěryhodnou žurnalistikou. Přesto byl zvolen právě tento zdroj — ne Der Spiegel, ne Süddeutsche Zeitung, ne The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, ani izraelský Haaretz. Žádné médium, které by v dané věci nabízelo novinářskou hloubku, integritu nebo odborný kontext.