Povolenky otevírají tabuizované téma sociální spravedlnosti

3. 8. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Tak se možná konečně dostáváme, byť pomalu, k odpovědi, co je vlastně za problém s těmi emisními povolenkami, jak mají platit v rámci celé Unie. Připomeňme, že v Česku jsou téměř unisono vydávány za sociální katastrofu. Proč je ale v Unii tak málo společné vůle je zrušit? Nový článek na Seznamu říká v titulku, že emisní povolenky zatíží české rodiny skoro třikrát více než ty německé. Jak je to možné?

Cituji: „Dánsko nebo Lucembursko si podle něj ekologické ambice mohou dovolit bez velkých otřesů. „Tamní domácnosti mají rezervy, vysoké mzdy, rozsáhlé dotační programy a silné bezpečnostní sítě. V Česku, kde medián mzdy nedosahuje ani 40 tisíc korun hrubého, se jakékoli zvýšení životních nákladů stává tématem ekonomickým i politickým. Povolenky tak jsou otázkou sociální spravedlnosti,“ doplnil Lajsek.

Evropská sedmadvacítka musí podle Kaňoka počítat s tím, že opatření nejvíce zasáhne země, kde se pro vytápění stále využívá ve velkém uhlí. Tedy východní státy, které mají chudší obyvatele.

„Pokud se nenajde záchranný mechanismus – třeba zastropování ceny –, může se stát, že bohaté státy zvednou cenu povolenek tak, že uhlí bude oproti dnešku dvakrát dražší. To by mělo fatální dopady na nízkopříjmové domácnosti,“ řekl Kaňok.“

Konec citace. Není tohle rentgen stavu naší společnosti? Sociální spravedlnost! To už jsem dlouho neslyšel! Povolenky ukazují, jak se dále píše v článku, že potřebujeme kompenzační mechanismy pro chudé, že se musíme zabývat sociální spravedlností, která je u nás problém i bez povolenek. Samozřejmě politici to hrají tak, že špatné jsou povolenky, že hrozný je Brusel, který nás chce zničit. Ale ve skutečnosti povolenky ukazují, co s naší zemí udělali naši politici. A povolenky by měly být konečně snad reálným budíčkem. O to větší nenávist ale budí. Vždyť už padají slova jako sociální spravedlnost! Jsem zvědav na to, jak se debata o tématu bude vyvíjet dále, co se ještě dozvíme. Zajímala by mě zejména pasáž „rozsáhlé dotační programy a silné bezpečnostní sítě“ v souvislosti s Dánskem a Lucemburskem.

Zrušení nebo regulace povolenek není totiž řešení. Možná to může pomoci odložit, zmírnit náš fatální pád do temnot. Nota bene v zemi, kde dokonce i ředitelka Finanční správy veřejně říká, že daňový systém ve všech verzích daní je nastavený ve prospěch bohatých, v zemi, kde podle analýzy PAQ Research zvýšení daně z nemovitostí dopadlo na chudé a kde nejchudší vlastníci nemovitostí platí procentuálně mnohem více než tu bohatí – o 100 miliardách ročně, které byly vypuštěny ze státního rozpočtu v režii ODS + ANO + SPD v neprospěch chudých nemluvě. Povolenky ukazují na to, v jakém marasmu u nás žijeme a kam nás naši politici směřují. Proto tak nenávidí Unii a západní Evropu, protože jejich cesta, faktické plody jejich činů směřují do Ruska.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-emisni-povolenky-zatizi-ceske-rodiny-skoro-trikrat-vic-nez-ty-nemecke-40532574

