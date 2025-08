Channel 4 News: Izrael dál vraždí každý den desítky lidí hledajících jídlo

3. 8. 2025

čas čtení 3 minuty













Moderátorka, Channel 4 News, neděle 3. srpna 2025: Nemocnice v Gaze uvádějí, že v neděli bylo při izraelské palbě na místa, kde se poskytovala pomoc, zabito 27 Palestinců. Ti se tam vydali hledat jídlo. Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v enklávě za posledních 24 hodin hlady 6 Palestinců, zatímco izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itmar BenGvir vyvolal pobouření, když vedl skupinu více než 1000 příznivců k mešitě Al Aksa v Jeruzalémě, kde přiznal, že se modlil na místě, které je pro muslimy svaté, a porušil tak pravidla zakazující židům se tam modlit, a varování: Tato reportáž Jonathana Rugmana obsahuje znepokojivé záběry:









Reportér: Dnes ráno bylo možné vidět nákladní vozy s palivem a potravinami vjíždějící do Gazy z Egypta, týden poté, co Izrael zmírnil blokádu. Palestinci jsou však stále tak hladoví, že riskují smrt a vydávají se pěšky do distribučních center kontrolovaných Izraelem. Očití svědci a představitelé nemocnic uvádějí, že dnes bylo poblíž několika míst, kde se rozdává pomoc, zastřeleno 27 lidí izraelskými vojáky. Ti, kteří se na tuto cestu vydávají, vědí, jak je nebezpečná.