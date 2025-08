4. 8. 2025 / Pavel Veleman

čas čtení 3 minuty

Ten strašidelný, dlouhými penězi vyfutrovaný několikátý kýč, který i tak talentovaný filmař, kterým Petr Kolečko bezesporu je (byl) točí jeden za druhým - to až bere dech. Dokáže přichystat fotbalovému národu další marketingový kšeft české toxické oligarchie (Křetínský, Tykač) a ještě pokrytecky sděluje světu, že on opravdu ukazuje a přijímá tu hloubku prožitku a magii fotbalu opravdově, je přeci tak metafyzická... Prostě nestyďme se to pojmenovat opravdově: Náboženství, Chrám, Mojžíš....On přece stejně jako naprosto komercí a hlavně svojí hloupostí a nafoukaností tzv. CELEBRIT - zničení herci typu Jakuba Prachaře či Vojtěcha Dyka, se teď s režisérem konečně přiznávají ke své vášni bez jakýchkoliv předsudků... Jakub Prachař přece nemůže vkročit na Spartu!