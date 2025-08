Izraelské síly zabily nejméně 27 lidí v místě, kde se rozdávala jídlo, návštěva ultrapravicového izraelského ministra v mešitě al-Aksá vyvolala pobouření

3. 8. 2025

čas čtení 6 minut





Dalších šest lidí zemřelo na podvýživu, Itamar Ben-Gvir se stal prvním izraelským ministrem, který se veřejně modlil podle židovské víry v mešitě

Izraelci za posledních 24 hodin vyvraždili 119 lidí



Nejméně 27 lidí bylo zabito izraelskými silami při pokusu o získání jídla a dalších šest zemřelo v neděli v Gaze na hlad a podvýživu, uvedli palestinští představitelé uprostřed regionálního pobouření nad návštěvou izraelského ministra na nejcitlivějším muslimském svatém místě Jeruzaléma. Nejméně 27 lidí bylo zabito izraelskými silami při pokusu o získání jídla a dalších šest zemřelo v neděli v Gaze na hlad a podvýživu, uvedli palestinští představitelé uprostřed regionálního pobouření nad návštěvou izraelského ministra na nejcitlivějším muslimském svatém místě Jeruzaléma.





Svědci uvedli, že izraelské síly střílely na hladové davy, které se pokoušely získat potravinovou pomoc z distribučního místa provozovaného americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF) na jihu území, přičemž někteří popsali střelbu jako bezohlednou.



„Nemohl jsem zastavit a pomoci kvůli kulkám,“ řekl Yousef Abed agentuře Associated Press poté, co viděl nejméně tři lidi krvácet na zemi, když izraelské síly zahájily palbu.



Nedělní zabíjení bylo nejnovějším z řady smrtících střeleb namířených proti hladovým lidem. Od 27. května bylo při hledání pomoci zabito nejméně 1 400 lidí, z nichž většina byla zabita v blízkosti míst GHF, zatímco ostatní byli zabiti podél tras konvojů s pomocí, uvedla v pátek OSN. GHF tvrdí, že k ovládání davů používá pouze pepřový sprej nebo varovné výstřely.



Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za posledních 24 hodin při izraelských střelbách a útocích v Gaze zabito celkem 119 lidí, včetně těch, kteří hledali pomoc.



Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že izraelská armáda v neděli zaútočila na jeho velitelství v Khan Younis v jižní Gaze, přičemž zabila jednoho zaměstnance a tři další zranila. Video pořízené zaměstnancem ukázalo velitelství v plamenech po útoku, který zničil většinu budovy.



Další izraelský útok zasáhl školu v Khan Younis, kterou jako úkryt využívali vysídlení lidé, a zabil nejméně dvě osoby.



Obyvatelstvo Gazy je stále zoufalejší, protože území se propadá do hladomoru, který je podle odborníků důsledkem pokračující blokády pomoci ze strany Izraele. Izrael vehementně popírá, že v Gaze panuje hladomor, a minulý týden oznámil rozšíření humanitární pomoci, ale humanitární pracovníci tvrdí, že Izrael stále výrazně omezuje přístup pomoci.



Podle zdravotnických úředníků zemřelo za posledních 24 hodin šest lidí hlady nebo podvýživou, čímž se celkový počet obětí hladomoru zvýšil na 175, z toho bylo 93 dětí. Tempo úmrtí na hlad se v červenci prudce zvýšilo a zemřelo více lidí než za předchozích 20 měsíců dohromady.



Humanitární pracovníci upozorňují, že do Gazy je třeba dopravit mnohem větší množství pomoci, aby se stabilizovala hladomorná situace.



„Potřebujeme, aby do Gazy po relativně dlouhou dobu proudila humanitární pomoc. Pacienti a nemocnice potřebují více jídla než obvykle, aby se mohli zotavit,“ řekl Hisham Mhanna, mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže v Gaze.



Uvedl, že nouzová situace ještě zhoršila stávající krizi v Gaze, která zahrnuje zničený zdravotnický systém a šíření nemocí. Vzhledem k hladomoru a nedostatku humanitární pomoci se humanitární organizace snaží pomoci obyvatelstvu Gazy.



Celkem bylo během současných izraelských vojenských operací, které byly zahájeny po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí, v Gaze zabito nejméně 60 839 lidí.



Zatímco izraelské útoky v Gaze pokračovaly, izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir vedl modlitby v mešitě al-Aksá v okupovaném východním Jeruzalémě, což vyvolalo pobouření mezi regionálními mocnostmi. Ben-Gvir byl mezi skupinou asi 1 250 lidí, kteří se v neděli modlili v areálu pod ochranou izraelské armády.



Areál, který Židé nazývají Chrámová hora, je velmi uctívaným místem – nejposvátnějším v judaismu a třetím nejposvátnějším v islámu. Areál je pod správou Jordánska; na základě desetileté dohody mohou Židé areál navštěvovat, ale nesmějí se v něm modlit.



Jordánsko návštěvu odsoudilo jako „nepřijatelnou provokaci“. Jeho ministerstvo zahraničí uvedlo, že „potvrzuje absolutní odmítnutí a silné odsouzení pokračujících nepřijatelných vpádů extremistického ministra Ben-Gvira“.



Ben-Gvirova návštěva se konala na počest Tisha B'Av, kdy židé truchlí nad zničením dvou židovských chrámů, a bylo to poprvé, co izraelský ministr na tomto místě veřejně modlil.



Areál byl v minulosti dějištěm střetů, kdy izraelská policie v roce 2023 vtrhla do mešity poté, co ji Palestinci obsadili v reakci na zprávy, že tam židé plánují náboženský obřad.



Ben-Gvir v neděli v al-Aqsa vyzval k anexi Gazy a k opuštění území Palestinci. V příspěvku na Twitteru napsal: „Je třeba vyslat jasný vzkaz: musíme dobýt celý pásmo Gazy a vyhlásit svrchovanost... Jedině tak dostaneme zpět rukojmí a vyhrajeme válku.“



Benjamin Netanjahu po návštěvě vydal prohlášení, v němž uvedl, že politika týkající se Gazy„se nezměnila a nezmění se“.



Kontroverze vypukla v době, kdy izraelská veřejnost byla otřesena zveřejněním dvou videí z víkendu, na nichž byli vidět vyhublí rukojmí zadržovaní hnutím Hamás v Gaze, což v sobotu vyvolalo protesty.



V neděli se demonstrace zmocnily také okupovaného Západního břehu, kde tisíce lidí protestovaly proti válce v Gaze a zadržování Palestinců v izraelských věznicích. Demonstranti nesli fotografie Palestinců zabitých nebo zadržených Izraelem, stejně jako fotografie hladovějících dětí v Gaze.





V izraelských věznicích je zadržováno více než 10 800 Palestinců. Lidskoprávní organizace zdokumentovaly rozsáhlé mučení Palestinců izraelskými vězeňskými strážci a vojáky, včetně sexuálního zneužívání, odepírání jídla a fyzického týrání.





