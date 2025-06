Volební spolupráce sociální demokracie se Stačilo!!

V komunistické Příbrami sedmdesátých let dvacátého století toto štěstí každý neměl...A co více, ani jeden nebyl takový ten buržoazní pravičák, naučili mně vnímat sociální citlivost, sociální spravedlnost, kterou oba dva pokládali za základní prvek demokracie...Ani jeden se již nedožil obnovení sociální demokracie, dneska by museli položit stranické legitimace nebo je spíše hodit do ksichtu opětovným kolaborantům jako byl Zdeněk Fierlinger.





Oni se neváhají spojit s odporným komunisticko/proruským/nacionálním/fašistickým slepencem lidí připomínající Vlajku začátkem 40 let ... Stydím se moc, je to hanebné právě k památce těchto mužů a žen....