Teleskop Jamese Webba zachytil přímé snímky exoplanety velikosti Saturnu

26. 6. 2025

TWA 7b je vzdálená 110 světelných let a je zdaleka nejmenší planetou, která byla pozorována přímým fotografováním





Vesmírný teleskop Jamese Webba zachytil bezprecedentní přímé snímky planety mimo naši sluneční soustavu. Je to jeho první objev exoplanety.



Pozorování odhalila planetu, která byla pojmenována TWA 7b a která si razí cestu skrz disk zářícího prachu a skalnatých úlomků na oběžné dráze kolem hvězdy vzdálené 110 světelných let od Země.





Planeta má hmotnost přibližně Saturnu a je desetkrát menší než jakákoli jiná exoplaneta, která byla dosud přímo pozorována dalekohledem, a poskytuje nové poznatky o planetárním systému v jeho počátcích.



Dr. Anne-Marie Lagrange, astrofyzička z Pařížské observatoře, která pozorování vedla, řekla: „Díváme se na systém, který je starý asi 6 milionů let, takže jsme skutečně svědky mládí planetárního systému.“



Od objevu první exoplanety v roce 1992 bylo objeveno téměř 6 000 dalších, ale téměř všechny byly identifikovány nepřímými metodami, jako je pozorování stínu planety procházejícího přes povrch její mateřské hvězdy.



Přímé zobrazení exoplanet zůstává velkou výzvou, protože jsou mnohem méně jasné než jejich mateřská hvězda a ze Země jsou velmi blízko své hvězdě. Aby tento problém překonali, Lagrange a jeho kolegové vyvinuli teleskopický nástavec, který reprodukuje efekt zatmění a zakrývá hvězdu, aby bylo snazší pozorovat okolní objekty, které by jinak byly přehlušeny.



To jim umožnilo pozorovat hvězdu TWA7 „na pólu“ – v podstatě shlížet na její planetární disk shora.



Snímky odhalují tři soustředné prstence prachu a úlomků kolem hvězdy – struktury, které byly dříve připisovány neviditelným „pastýřským“ planetám prořezávajícím disk. V tomto případě byli astronomové schopni pozorovat samotnou planetu, která se jeví jako jasnější zdroj uvnitř úzkého prstence.



Planeta je považována za plynného obra o hmotnosti přibližně Saturnu, což z ní činí zdaleka nejmenší planetu pozorovanou přímým fotografováním. TWA 7b se nachází asi 50krát dále od své hvězdy než Země od Slunce a její oběžná doba je několik set let.





O objevu informoval časopis Nature.





Zdroj v angličtině ZDE

