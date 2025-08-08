Moldavsko: Proruská politička odsouzena do vězení
8. 8. 2025
Soud v Moldavsku odsoudil regionální političku známou proruskými názory k sedmi letům vězení na základě obvinění souvisejících s posíláním peněz za účelem financování strany, kterou úřady označují za fasádu ruského vměšování do voleb.
Jevgenia Gutul, guvernérka autonomní oblasti Gagauzsko, byla shledána vinnou z nezákonného stranického financování strany "Šor", pojmenované po exilovém promoskevském oligarchovi Ilanu Šorovi, který byl dříve shledán vinným z podvodu v Moldavsku.
Moskva odsuzuje verdikt
Moldavsko, které sousedí s Ukrajinou, pravidelně varuje před ruským vměšováním do jeho vnitřní politiky.
Rozhodnutí nad osmatřicetiletou Gutul přichází před parlamentními volbami, které se mají konat 28. září.
Kreml označil verdikt za politicky motivovaný a zároveň obvinil moldavskou proevropskou vládu, že se snaží rozdmýchávat nálady proti proruským aktérům.
"Vidíme, jak je opozice potlačována všemi možnými způsoby," řekl mluvčí Kremlu.
Gutul byla naposledy přijata v Rusku prezidentem Vladimirem Putinem v roce 2024.
V příspěvku na Telegramu Gutul odsoudila verdikt jako "politickou odvetu" a "pokus zastrašit obyvatele Gagauzska, kteří mají odvahu hlasovat proti vůli vládnoucí strany".
Moldavsko je rozpolcené mezi přiblížením se k Západu nebo příklonem k Rusku, přičemž v současné době je u moci proevropská strana.
Gutul je také známá jako kritička moldavské proevropské vlády.
Její příznivci křičeli "hanba" a "pryč s (moldavskou) prezidentkou Maiou Sandu", když byla Gutul odvedena do policejního antonu.
Zdroj v angličtině: ZDE
