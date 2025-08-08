Moldavsko: Proruská politička odsouzena do vězení

8. 8. 2025

čas čtení 1 minuta
Jevgenia Gutul byla shledána vinnou z nezákonného financování stran, přičemž Rusko odsoudilo verdikt jako politicky motivovaný. Moldavsko zamíří k volebním urnám na konci září, píše Felix Tamsut.

Soud v Moldavsku odsoudil regionální političku známou proruskými názory k sedmi letům vězení na základě obvinění souvisejících s posíláním peněz za účelem financování strany, kterou úřady označují za fasádu ruského vměšování do voleb.

Jevgenia Gutul, guvernérka autonomní oblasti Gagauzsko, byla shledána vinnou z nezákonného stranického financování strany "Šor", pojmenované po exilovém promoskevském oligarchovi Ilanu Šorovi, který byl dříve shledán vinným z podvodu v Moldavsku.

Moskva odsuzuje verdikt

Moldavsko, které sousedí s Ukrajinou, pravidelně varuje před ruským vměšováním do jeho vnitřní politiky.

Rozhodnutí nad osmatřicetiletou Gutul přichází před parlamentními volbami, které se mají konat 28. září.

Kreml označil verdikt za politicky motivovaný a zároveň obvinil moldavskou proevropskou vládu, že se snaží rozdmýchávat nálady proti proruským aktérům.

"Vidíme, jak je opozice potlačována všemi možnými způsoby," řekl mluvčí Kremlu.

Gutul byla naposledy přijata v Rusku prezidentem Vladimirem Putinem v roce 2024.

V příspěvku na Telegramu Gutul odsoudila verdikt jako "politickou odvetu" a "pokus zastrašit obyvatele Gagauzska, kteří mají odvahu hlasovat proti vůli vládnoucí strany".

Moldavsko je rozpolcené mezi přiblížením se k Západu nebo příklonem k Rusku, přičemž v současné době je u moci proevropská strana.

Gutul je také známá jako kritička moldavské proevropské vlády.

Její příznivci křičeli "hanba" a "pryč s (moldavskou) prezidentkou Maiou Sandu", když byla Gutul odvedena do policejního antonu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
97

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2025