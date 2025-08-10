Svět zostuzuje Českou republiku. Slovinsko! vystupuje v Radě bezpečnosti. Proč ne Česko, Lipavský?

10. 8. 2025

čas čtení 4 minuty
Foto: Slovinský velvyslanec při OSN Samuel Zbogar, jménem pěti evropských členů Rady bezpečnosti (Francie, Velká Británie, Slovinsko, Řecko a Dánsko) odsuzuje izraelské vraždění. Kde je Česko, Lipavský?

 Rada bezpečnosti OSN odsoudila Netanjahuovy plány na další vojenský útok proti Gaze a obsazení města Gaza

Rada bezpečnosti OSN projednává plán obsazení města Gaza

Uveďme několik vět z dnešního zasedání Rady bezpečnosti OSN, které bylo svoláno poté, co Izrael oznámil, že jeho armáda „převezme kontrolu“ nad městem Gaza.

„Pokud budou tyto plány realizovány, pravděpodobně vyvolají další katastrofu v Gaze, která se odrazí v celém regionu a způsobí další nucené vysídlení, zabíjení a ničení,“ řekl Radě bezpečnosti OSN náměstek generálního tajemníka OSN Miroslav Jenča.

Slovinský velvyslanec při OSN Samuel Zbogar, který před zasedáním hovořil jménem pěti evropských členů Rady bezpečnosti (Francie, Velká Británie, Slovinsko, Řecko a Dánsko), uvedl, že „toto rozhodnutí izraelské vlády nijak nepřispěje k zajištění návratu rukojmích a může dále ohrozit jejich životy“.

„Zhorší také již tak katastrofální humanitární situaci v Gaze a hrozí další úmrtí a masové vysídlení palestinských civilistů.“

Foto: Athény

Mezitím se v Řecku připravují pro-palestinští demonstranti na protesty ve více než 100 městech po celé zemi, což vyvolalo neobvyklé varování izraelského ministerstva zahraničí pro turisty navštěvující zemi.



Aktivisté kampaně „Stop válce“ uvádějí, že shromáždění „dne hněvu“ byla zorganizována ve velkých městských centrech, městech, vesnicích a na ostrovech s jediným cílem – vyzvat k ukončení „genocidy v Gaze“ a nejnovějších plánů Benjamina Netanjahua na převzetí moci.

Graffiti odsuzující Izrael a jeho činy se rozmnožily v oblastech oblíbených turisty, počínaje Plakou, starobylou athénskou čtvrtí s úzkými uličkami pod Akropolí.
 
„Ať jsme kdekoli, v každé vesnici, na každém náměstí, na každém ostrově, v každé uličce, na každé ulici v každém městě a na každé hoře, budeme volat po spravedlnosti pro Palestinu,“ uvádí se v prohlášení organizátorů protestů před večerními demonstracemi.

„Nebudeme tolerovat ty, kteří v naší zemi a na našich ostrovech podporují genocidu, nebudeme tolerovat genocidu v našem jménu. Celý svět se dozví, že řecká vláda je sama,“ dodalo prohlášení, které ostře kritizovalo středopravicovou vládu Kyriakose Mitsotakise za to, že stojí za „vražedným“ Netanjahuem.

Izraelské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení varovalo Izraelce, aby „se drželi dál od míst demonstrací, vyhýbali se veřejným debatám a vyjadřování politických názorů na veřejnosti a minimalizovali viditelné znaky své identity (jako jsou [izraelské] vlajky, trička s hebrejskými nápisy, symboly IDF).“

V Řecku vzrostla zuřivost nad válkou v Gaze, což diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi nečekaně napjalo.

Minulý týden izraelský velvyslanec v Řecku Noam Katz ostře kritizoval athénského starostu Harise Doukase za to, že nenechal odstranit protiizraelské graffiti, které podle něj „způsobovalo izraelským turistům nepříjemné pocity“.

Doukas, rozzuřený jeho výroky, kontroval slovy:

My Řekové se neučíme demokracii od těch, kteří zabíjejí civilisty a děti stojící ve frontách na jídlo, od těch, kteří jsou zodpovědní za každodenní smrt desítek obyvatel Gazy v důsledku bomb, hladu a žízně.

James Kariuki, zástupce stálého zástupce Velké Británie při OSN, označil rozhodnutí Izraele obsadit město Gaza za „nesprávné“ a uvedl, že to vyžene téměř milion (dalších) Palestinců.

„Rozšíření vojenských operací nijak nepřispěje k ukončení tohoto konfliktu. Nezajistí propuštění rukojmích. Pouze prohloubí utrpení palestinských civilistů v Gaze,“ citovala Kariukiho stanice Al Jazeera.

„Tuto nelidskost nelze ospravedlnit,“ řekl s odkazem na pokračující omezení pomoci ze strany Izraele (a jeho nedávnou úplnou blokádu pomoci, která způsobila rozsáhlý hladomor). „Částečný přístup k pomoci, který Izrael povolil koncem července, se ukázal jako naprosto nedostatečný. Máme pro Izrael jasný vzkaz. Okamžitě a trvale zrušte všechna omezení dodávek pomoci.“

Zdroj v angličtině ZDE
  

2
Vytisknout
876

Diskuse

Obsah vydání | 11. 8. 2025