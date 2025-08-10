Svět zostuzuje Českou republiku. Slovinsko! vystupuje v Radě bezpečnosti. Proč ne Česko, Lipavský?
10. 8. 2025
Uveďme několik vět z dnešního zasedání Rady bezpečnosti OSN, které bylo svoláno poté, co Izrael oznámil, že jeho armáda „převezme kontrolu“ nad městem Gaza.
„Pokud budou tyto plány realizovány, pravděpodobně vyvolají další katastrofu v Gaze, která se odrazí v celém regionu a způsobí další nucené vysídlení, zabíjení a ničení,“ řekl Radě bezpečnosti OSN náměstek generálního tajemníka OSN Miroslav Jenča.
Slovinský velvyslanec při OSN Samuel Zbogar, který před zasedáním hovořil jménem pěti evropských členů Rady bezpečnosti (Francie, Velká Británie, Slovinsko, Řecko a Dánsko), uvedl, že „toto rozhodnutí izraelské vlády nijak nepřispěje k zajištění návratu rukojmích a může dále ohrozit jejich životy“.
Aktivisté kampaně „Stop válce“ uvádějí, že shromáždění „dne hněvu“ byla zorganizována ve velkých městských centrech, městech, vesnicích a na ostrovech s jediným cílem – vyzvat k ukončení „genocidy v Gaze“ a nejnovějších plánů Benjamina Netanjahua na převzetí moci.
Graffiti odsuzující Izrael a jeho činy se rozmnožily v oblastech oblíbených turisty, počínaje Plakou, starobylou athénskou čtvrtí s úzkými uličkami pod Akropolí.
„Ať jsme kdekoli, v každé vesnici, na každém náměstí, na každém ostrově, v každé uličce, na každé ulici v každém městě a na každé hoře, budeme volat po spravedlnosti pro Palestinu,“ uvádí se v prohlášení organizátorů protestů před večerními demonstracemi.
„Nebudeme tolerovat ty, kteří v naší zemi a na našich ostrovech podporují genocidu, nebudeme tolerovat genocidu v našem jménu. Celý svět se dozví, že řecká vláda je sama,“ dodalo prohlášení, které ostře kritizovalo středopravicovou vládu Kyriakose Mitsotakise za to, že stojí za „vražedným“ Netanjahuem.
Izraelské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení varovalo Izraelce, aby „se drželi dál od míst demonstrací, vyhýbali se veřejným debatám a vyjadřování politických názorů na veřejnosti a minimalizovali viditelné znaky své identity (jako jsou [izraelské] vlajky, trička s hebrejskými nápisy, symboly IDF).“
V Řecku vzrostla zuřivost nad válkou v Gaze, což diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi nečekaně napjalo.
Minulý týden izraelský velvyslanec v Řecku Noam Katz ostře kritizoval athénského starostu Harise Doukase za to, že nenechal odstranit protiizraelské graffiti, které podle něj „způsobovalo izraelským turistům nepříjemné pocity“.
Doukas, rozzuřený jeho výroky, kontroval slovy:
My Řekové se neučíme demokracii od těch, kteří zabíjejí civilisty a děti stojící ve frontách na jídlo, od těch, kteří jsou zodpovědní za každodenní smrt desítek obyvatel Gazy v důsledku bomb, hladu a žízně.
James Kariuki, zástupce stálého zástupce Velké Británie při OSN, označil rozhodnutí Izraele obsadit město Gaza za „nesprávné“ a uvedl, že to vyžene téměř milion (dalších) Palestinců.
„Rozšíření vojenských operací nijak nepřispěje k ukončení tohoto konfliktu. Nezajistí propuštění rukojmích. Pouze prohloubí utrpení palestinských civilistů v Gaze,“ citovala Kariukiho stanice Al Jazeera.
