Eutanázie
8. 8. 2025 / David Marenčák
V rámci předvolebního běsnění proběhla nedávno krátká bouřka ve skleničce vody na téma eutanázie. S odstupem k tomu chci napsat pár řádek.
Nejdřív chci vytknout před závorku, že osobně velmi dobře chápu pozice, které hovoří pro. Zažil jsem si v životě tolik bolesti, kdy se mi smrt jevila jako vysvobození.
Vyslechl jsem si také četná vyprávění kamarádů pomáhajících profesí, pracovně byl několikrát v LDNce, a tak vím, co tam leží za případy. Nejde jen o nevyléčitelně nemocné, příčetné dospělé. Jde o masivně provozované mučírny s lidmi v agoniích, často mořených hlady, žízní, totální samotou, bez sebemenší reálné perspektivy na zlepšení. Lidské vraky s výčtem diagnóz dlouhých jak pondělí, na nebo za hranicí příčetnosti, vegetující pomocí hromad léků a přístrojů.
Nejsem zastánce kapitalistické ideologie, která říká, že jen úspěšný, šťastný, spokojený, a především produktivní život si zaslouží být prožit. Ale i spirituálně-filozofická účelnost mizérie musí mít své hranice.
Je otázkou k širší diskuzi (jakkoli Češi jsou ze ¾ už nyní pro), kde tato hranice má ležet. A také kde leží hranice mezi užitkem soucitného včasného dobrovolného odchodu trpícího a možným zneužitím.
Zprávy o zneužívání v Kanadě se při bližším ohledání zdají být přestřelené, ale vzhledem ke znalosti domácích poměrů a schopnost našich reprezentací kopírovat i z toho dobrého v zahraničí výhradně negativa nebo vybrat to nejhorší z možného, jsem velice ostražitý.
A také vzhledem ke zdejšímu příšernému ageismu („rasismu vůči starším“), neskrývané nenávisti k důchodcům, neoliberální indoktrinaci výkonností jako jedné z hlavních hodnot, která už nyní fakticky zavedla pro masy nutnost práce až do smrti, považuji za vysoce pravděpodobné, že eutanázie bude zároveň poslední reformou zdravotnictví a důchodového systému. Nemáš dost peněz na drahou léčbu? Nejsi dost ekonomicky produktivní? Šup s tebou na lopatu! Dědeček a babička, ujídají z chlebíčka, to tak!
Už nyní se dědictví nedočkaví potomci dopouštějí zhůvěřilostí, až to bere dech, dát jim do ruky ještě tuto možnost mi přijde vyloženě nelidské.
Ostatně podezírám tu masu podpůrců z toho, že motivací pro podporu jim je spíš než soucit fašistická – eugenická zlomyslnost: „nedoplácení na neschopné a slabé“ - s Dědovou mísou se ani neobtěžujte!
Nemluvě o tom, že EU nyní oficiálně políbila zámořský prsten a chystá akcelerovat svoji socioekonomickou sebevraždu. Tlak na ořezávání všech výdajů, krom zbrojení, bude extrémní. Nemocných, vyhořelých, opotřebovaných a „příliš starých“ neproduktivních bude přibývat a eutanázie může být příliš lákavou pomůckou „rozpočtové zodpovědnosti“.
Diskuse