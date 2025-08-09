Londýnská policie identifikovala slepce na invalidním vozíku jako mozek britské pobočky Hamásu
9. 8. 2025
BREAKING: Heroic police officers have saved the public from a terrifying terrorist who is blind and disabled but has opinions the government dislikes. I can only assume these officers will be given medals for their bravery xpic.twitter.com/Lht48YhRZ2— Normal Island News (@NormalIslandNws) August 9, 2025
Policie zadržela muže, kterého považuje za mozek teroristických útoků britské pobočky organizace Hamás. Obává se, že tento neznámý podezřelý vymyslel slova, která jsou na všech nápisech a která nesmíme opakovat. Byl zřejmě už jen pár dní od vytvoření hesla, které by si dělalo legraci z britské labouristické ministryně vnitra Yvette Cooperové.
Muž, který je známý pouze pod zlověstnou přezdívkou „Mr Peace (Pan Mír)“, byl kdysi zástupcem 83leté vikářky, která byla odsouzena k trestu smrti za výroky, že „genocida je špatná“. Společně veleli brutální armádě stárnoucích žen a zdravotně postižených lidí, kteří vyráběli zakázané nápisy.
Uživatelé invalidních vozíků a ženy se stříbrnými vlasy jsou dvě nejobávanější skupiny ve Velké Británii a musí být zlikvidovány.
Naštěstí vláda plánuje nový zákon, který zakáže „mít svědomí a být
invalidou“ a „procházet menopauzou a přitom nebýt konzervativec“.
Plánovaný zákon je tak důkladný, že kdokoli, kdo tlačí invalidní vozík,
bude považován za příznivce teroristů a bude s ním naloženo
odpovídajícím způsobem. Jediný problém je, že nemáme tušení, kam je
všechny zavřeme, britské věznice se rozpadají.
Policie dnes na Parliament Square zatkla doslova stovky odpůrců genocidy. Prohnaní policisté vypátrali pana Peace, když ho našli, jak drží transparent za bílého dne, a byl obklopený tisíci dalších myšlenkových zločinců. Ti vyšetřující policisté si opravdu zaslouží své platy, že?
Několik policistů vytáhlo obušky a na slepého muže na vozíku hrdinsky zaútočilo. Zázrakem většina policistů přežila, ale jeden strážník zemřel hanbou, když podezřelého odvážel. Nechť odpočívá v pokoji.
Z místní policejní stanice jsou v současné době slyšet výkřiky, které jsou podle mých informací způsobeny mučením. Jakmile budou od podezřelého vymáhána jména všech babiček a zdravotně postižených osob ve Velké Británii, bude veřejně popraven v přímém přenosu ultrapravicové televize GB News. Yvette Cooper se dobrovolně přihlásila, že popravu provede osobně, protože „toto je osobní záležitost“.
