Palestinský fotbalista zemřel „přirozenou smrtí“ poté, co ho zasáhla kulka ve frontě na jídlo
9. 8. 2025
Suleiman al-Obeid, renomovaný fotbalista přezdívaný „palestinský Pelé“, bohužel zemřel přirozenou smrtí poté, co ho zasáhla kulka, když stál ve froně na jídlo poblíž Rafahu. Bylo mu 41 let.
Většina fotbalového světa mlčí, ale UEFA zveřejnila tento upřímný hold, který byl pečlivě formulován, aby neprozradil příliš mnoho pravdy:
Sbohem, Suleimane al-Obeide, „palestinský Pelé“. Talent, který dal naději nesčetným dětem, i v nejtemnějších časech.
Al-Obeid stál ve frontě na humanitární pomoc v distribučním centru, které provozovali laskaví lidé z Gazské humanitární nadace. Umíte si představit, jak jsou rozrušeni posledním výbuchem střelby, ke kterému došlo pod jejich dohledem. Bylo mi řečeno, že vojákům, kteří rozhodně nestiskli spoušť, byla nabídnuta psychologická pomoc. Doufám, že jsou v pořádku.
Všichni odborníci, kteří se bojí Izraele, vysvětlili, že kulka, která prošla al-Obeidovým vyhublým tělem, mohla být způsobena genetickou vadou nebo špatným životním stylem. Nikdo nedokáže přijít na jinou příčinu kulky. Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k velké množství střelby proti lidem ve frontách čekajících na humanitární pomoc, je to docela záhada. Možná jsou kulky nakažlivé. Kdo ví?
Ještě záhadnější je, že od 7. října 2023 zemřelo v Gaze celkem 662 palestinských sportovců a trenérů, všichni přirozenou smrtí, například v důsledku bomb a kulek. Tato úmrtí se shodou okolností časově shodují se zničením 288 sportovních zařízení, včetně stadionů, tréninkových hřišť, tělocvičen a kluboven. Naštěstí FIFA potvrdila, že Izrael nebude vyloučen z žádných fotbalových turnajů, protože takové věci jsou špatné, pouze když je dělá Rusko.
