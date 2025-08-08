Jak paradox „krvavé pomluvy“ umlčuje Západ ohledně genocidy páchané Izraelem
Čím jsou činy Izraele zvrácenější, tím více je antisemitské poukazovat na pravdu. Bolestivou realitou je, že prostřednictvím Izraele může Západ obléknout kolonialismus do šatů „židovského“ projektu, upozorňuje Jonathan Cook
Existuje nebezpečný paradox, který odrazuje lidi, zejména veřejné činitele, od toho, aby se ozvali, i když genocida Izraele v Gaze je každým dnem děsivější. Nazvěme ho paradoxem „krvavé pomluvy“.
Funguje to takto. Ve středověku byli židé obviňováni z vraždění nežidů, zejména dětí, aby jejich krev použili při náboženských rituálech. Pokaždé, když je žid obviněn z vraždy nežida, ohrožuje to židy tím, že to podněcuje právě ten druh antisemitismu, který nakonec vedl k plynovým komorám v Osvětimi.
Odpovědní lidé, nebo alespoň ti, kteří si chtějí chránit reputaci, se proto vyhýbají jakýmkoli prohlášením, která by mohla přispět k dojmu, že židé – nebo v tomto případě vojáci židovského státu Izrael – zabíjejí nežidy.
Pokud jsou takové kritiky vysloveny, musí být západními politiky, médii a veřejnými osobnostmi pečlivě formulovány tak, aby zabíjení nežidů – v tomto případě muslimských a křesťanských Palestinců – vypadalo rozumné.
Izrael se prostě „brání“ tím, že zabíjí a mrzačí statisíce civilistů v Gaze po jednodenním útoku Hamásu 7. října 2023.
Množství nevinných mrtvých v enklávě je jen nešťastnou cenou za „návrat izraelských rukojmích“ držených Hamásem.
Aktivní, měsíce trvající vyhladovění dětí v Gaze ze strany Izraele je „humanitární krizí“, nikoli zločinem proti lidskosti.
Kdokoli se od tohoto narativu odchyluje, je označen za antisemitu, ať už se jedná o miliony obyčejných lidí, všechny respektované organizace na ochranu lidských práv na světě, včetně izraelské skupiny B'Tselem, Světovou zdravotnickou organizaci, Mezinárodní trestní soud, odborníky na genocidu, jako je Omer Bartov, který je sám Izraelec, a tak dále.
Je to dokonalý, sebezesilující kruh, který je zcela odtržený od reality, kterou nám denně přinášejí živá televizní vysílání.
V deníku Observer obvinil západní média z „krvavé pomluvy“ za to, že informovala o tom, že v Gaze umírají děti v obrovských počtech – i když ta samá média se snažila počet obětí minimalizovat, implicitně zpochybňovala pravdivost těchto šokujících informací tím, že jej připisovala „ministerstvu zdravotnictví v Gaze řízenému Hamásem“, a neustále racionalizovala zabíjení jako součást izraelských vojenských operací s cílem „porazit Hamás“.
Jacobson, stejně jako ostatní horliví obhájci genocidy, chtěl víc. Požadoval, aby média zcela odvrátila zrak od masakru.
Od té doby se zločiny Izraele proti obyvatelům Gazy staly ještě šokujícími, i když to bylo před téměř rokem těžké si představit.
Izrael zastavil dodávky potravin do Gazy, s výjimkou dodávek prostřednictvím žoldácké jednotky, kterou zřídil společně s USA a nesprávně nazval „Humanitární nadace pro Gazu“.
Jejím úkolem, jak nám prozradili izraelští vojáci, je nalákat nejschopnější z hladovějících mas – hlavně mladé palestinské muže – do smrtících pastí slibem jídla. Jakmile se tam dostanou, Izrael provádí to, co Lékaři bez hranic nazývají „organizovaným zabíjením“, a střílí na ně.
Izrael vyzbrojil a najal jako své zabijáky v Gaze zločinecký gang pod vedením stoupence ISIS Jásira Abú Šabába. Jejich úkolem je rabovat nákladní vozy s humanitární pomocí, které se pokoušejí operovat mimo systém GHF, a krást pomoc obyčejným lidem, čímž šíří další teror a chaos a umožňují Izraeli obviňovat Hamás z hladomoru v Gaze.
Krajně pravicoví Izraelci – tedy lidé, kteří zvolili Netanjahuovu vládu – byli natočeni, jak zastavují nákladní vozy s pomocí, které se snaží přepravit z Jordánska jídlo určené pro obyvatele Gazy, a to i přesto, že děti v Gaze pravidelně umírají na podvýživu.
A významní západní lékaři, jako je Nick Maynard, se vracejí z Gazy se stejnými hrůznými příběhy: že vidí izraelské vojáky, jak používají palestinské děti jako terče pro střelbu. Jednoho dne jsou střelné rány u dětí přivezených do nemocnice soustředěny v hlavě. Druhý den v hrudníku. Třetí den v břiše. Čtvrtý den v genitáliích.
Paradox „krvavé pomluvy“ znamená, že Izrael může jednat s ještě větší bezohledností – jak dokládají výše uvedené příklady – a západní politici a média tyto hrůzy nadále ignorují, bagatelizují nebo racionalizují.
Je to ultimátní „trumfová karta“.
Za prvé, a to je nejzřejmější, Izrael nejsou „židé“. Je to stát. Nejen to, ale byl založen jako velmi specifický druh státu: jako poslední příklad dlouhé a velmi hanebné tradice západního kolonialismu.
Kolonialismus usiluje o nahrazení původního obyvatelstva přistěhovalci spřízněnými se Západem prostřednictvím extrémního etnického násilí. Vzpomeňme si na Spojené státy, Kanadu, Austrálii a Jižní Afriku. Všechny tyto země se dopustily otřesných zločinů proti původnímu obyvatelstvu.
Izraelská genocida Palestinců není nic neobvyklého. Je to až příliš známý a logický důsledek rasistické koloniální ideologie nahrazení. V moderní historii jsme to již mnohokrát zažili. Pokud v těch dřívějších případech nešlo o krvavé pomluvy, ale o historicky prokázané skutečnosti, proč by se genocida Izraele měla posuzovat jinak?
Zadruhé, tato genocida není dílem Izraele. Je to dílo Západu. Jedná se o zcela západní koprodukci. Izrael by bez západní pomoci nemohl provést žádné ničení Gazy, masové vraždění, hladovění obyvatelstva.
Na Gazu padaly americké a německé bomby. Britské špionážní letouny z letecké základny RAF Akrotiri na Kypru poskytovaly Izraeli zpravodajské informace. Západní metropole potlačují protesty a pokoušejí se zastavit genocidu jako teroristický čin.
Spojené státy a Británie vyhrožují Mezinárodnímu trestnímu soudu a sankcionují ho, aby zrušil své rozhodnutí zatknout Netanjahua za vyhladovění obyvatel Gazy. Západní metropole mlčí, zatímco jejich občané jsou nelegálně drženi Izraelem jako rukojmí v mezinárodních vodách za to, že se pokoušeli dopravit pomoc do Gazy.
A jsou to západní média, která nejprve bez odporu přijala své vyloučení z Gazy Izraelem, poté sotva informovala o bezprecedentním masovém vraždění místních novinářů v Gaze a nyní horlivě využívá své vyloučení jako výmluvu pro to, že nedokážou podrobit izraelské akce kritickému zkoumání uprostřed údajné „mlhy války“.
Nový výzkum ukazuje, že při izraelském masakrování v Gaze zahynulo více novinářů než během americké občanské války, první a druhé světové války, korejské války, války ve Vietnamu, jugoslávských válek, války v Afghánistánu a války na Ukrajině dohromady.
New research shows Israel's slaughter in Gaza has killed more journalists than the US Civil War, World Wars 1 and 2, the Korean War, the Vietnam war, the Yugoslav Wars, the Afghanistan War and the Ukraine War COMBINED.— Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) April 1, 2025
More: https://t.co/YJi8bdIm9Y pic.twitter.com/p8XJSZpj3a
Pokud poukázat na to, že v Gaze dochází k genocidě, znamená „krvavou pomluvu“, pak se této pomluvy dopouštějí všechny západní vlády. Mají všechny uniknout trestu? Velmi doufají, že si to budete myslet.
Izrael se stal drzejším. Paradox „krvavé pomluvy“ je jeho pojistkou proti kritice a kontrole.
Západ dal Izraeli trvalé povolení k brutálnímu zacházení s Palestinci, k jejich etnické čistce, k krádeži jejich země a k jejich zabíjení. Čím hůře se chová, tím více se „krvavá pomluva“ používá k umlčení kritiky. Čím jsou činy Izraele zvrácenější, tím více se poukazování na pravdu stává antisemitským.
Více než sto let generace západních vůdců bezvýhradně podporují Izrael. Proč by Izrael neměl dojít k závěru, že neexistují žádné červené čáry, že si může dělat, co se mu zlíbí, a že Západ ho bude i nadále vyzbrojovat a ospravedlňovat jeho zločiny jako „obranu“ a „boj proti terorismu“?
„Krvavá pomluva“ židy před dalším genocidou nechrání. Dává Izraeli povolení ničit palestinský lid a bezohledně bombardovat své sousedy, zatímco západní vůdci mlčí, což by nikdy neudělali, kdyby se mnohem méně závažných zvěrstev dopouštělo Rusko, Čína nebo Írán.
Což je samozřejmě přesně to, co antisemitismus podporuje. Někteří pozorovatelé, zcela zmateni tímto stavem věcí, se nechávají oklamat představou, že jediným možným důvodem je to, že Izrael ovládá Západ, že má zvláštní, neviditelné síly, kterými zastrašuje USA, nejsilnější a nejmilitarizovanější stát v historii, a že za tím vším jsou židé a židovské peníze, které tahají za nitky v západních hlavních městech.
Tento předpoklad je útěkem před mnohem obtížnější a bolestivější realitou: že Izrael je bastardem Západu. Není na tom nic výjimečného ani mimořádného. Je to bílý, západní, koloniální, genocidní rasismus, přebalený do podoby údajně „židovského“ projektu.
Izrael může páchat své zločiny v zájmu prosazování západní kontroly nad ropným Blízkým východem a Západ ví, že jakoukoli kritiku jeho imperiální kontroly a drancování lze smést ze stolu jako antisemitismus.
Pro kolonialismus je to výhodné pro všechny. Pro naše lidstvo je to prohraná hra.
