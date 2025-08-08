Alarm neškrtnou!
8. 8. 2025 / Pavel Veleman
čas čtení 2 minuty
Alarm se nadstandardně věnuje sledování tzv. vyloučených skupin obyvatel (lidé bez domova, na ubytovnách, v závislostech, v prekarizovaných pracích, v osidlech byrokratické pomocí státu). Často zde čtu opravdu kritické hodnocení reforem v sociální oblasti.
Z pohledu člověka v praxi mohu potvrdit, ze texty vystihují realitu, kterou zažívám a hlavně nejsou psány od stolu klimatizované redakce, jako velká většina jiných textů o sociální problematice, ale je z nich cítit bolest, krev, slzy, ale i naděje mých klientů!
Filosof Václav Bělohradský na otázku, co je to filosofie, odpověděl, že kdysi slyšel o vědeckém pracovišti s pokusnými zvířaty, kde se nejdříve operačně odebírají psům hlasivky, aby "páni vědci" nebyli při svých pokusech rušeni neustálým, bolestným vytím psů. Tehdy prý pochopil, že hlavním úkolem filosofie je výt za ty psy!
Alarm vyje za všechny opomíjené, vyloučené, deklasované, ponižované. Je nenahraditelný v éře vytěsňování těchto lidí z veřejného prostoru, které z myšlenkové pohodlnosti nazýváme fašistickým slovníkem, jako nepřizpůsobivé občany! A právě i s nutností obrany těchto občanů, je nutné pomoci s financováním těchto (pro mně) skutečně občanských, humanitních novin.“
– Pavel Veleman
sociální pracovník
Alarm neškrtnou. V těžkých časech potřebujeme každého z vás!
Staňte se pravidlenými dárci a pomozte Alarmu k finanční stabilitě
