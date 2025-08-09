Trump zaútočil na univerzitu, kde působí dcera Jana Čulíka
Trumpova administrativa pozastavila federální financování výzkumu ve výši 584 milionů dolarů z Národní vědecké nadace, Národních institutů zdraví, Ministerstva energetiky a dalších agentur, uvedl rektor univerzity Julio Frenk v zprávě adresované zaměstnancům a studentům UCLA tento týden.
Minulý týden ministerstvo spravedlnosti informovalo univerzitu, že vyšetřování oddělení pro občanská práva ministerstva „dospělo k závěru, že reakce UCLA na protestní tábor na jejím kampusu na jaře 2024 byla záměrně lhostejná k nepřátelskému prostředí pro židovské a izraelské studenty“, což je v rozporu s federálním zákonem proti diskriminaci.
„Toto odporné porušení občanských práv studentů nebude tolerováno: ministerstvo spravedlnosti donutí UCLA zaplatit vysokou cenu za ohrožení židovských Američanů a bude pokračovat ve vyšetřování dalších kampusů v systému UC,“ uvedla ve svém prohlášení americká ministryně spravedlnosti Pam Bondi.
UCLA je první veřejnou univerzitou, jejíž federální dotace se staly terčem Trumpovy administrativy kvůli obviněním z porušování občanských práv v souvislosti s antisemitismem a afirmativní akcí. Trumpova administrativa zmrazila nebo pozastavila federální financování soukromých vysokých škol kvůli podobným obviněním.
Nový rektor Kalifornské univerzity James B. Milliken, který dohlíží na univerzitní systém deseti kampusů, šesti akademických zdravotnických center a tří přidružených národních laboratoří, v pátek potvrdil, že univerzita obdržela oznámení od ministerstva spravedlnosti a že jej posuzuje.
„Na začátku tohoto týdne jsme nabídli ministerstvu dialog v dobré víře s cílem ochránit univerzitu a její důležitý výzkumný úkol,“ uvedl Milliken. „Jako veřejná univerzita jsme správci prostředků daňových poplatníků a platba v této výši by zcela zdevastovala nejlepší systém veřejných univerzit v naší zemi a způsobila by velkou škodu našim studentům a všem obyvatelům Kalifornie.
„Američané v celé této velké zemi se spoléhají na životně důležitou práci UCLA a systému UC v oblasti technologií a lékařských terapií, které zachraňují životy, podporují růst americké ekonomiky a chrání naši národní bezpečnost,“ dodal.
UCLA nedávno dosáhla dohody o vyrovnání ve výši 6 milionů dolarů se třemi židovskými studenty a židovským profesorem, kteří univerzitu žalovali za porušení jejich občanských práv tím, že v roce 2024 umožnila pro-palestinským demonstrantům blokovat jim přístup do učeben a dalších prostor kampusu.
Univerzita uvedla, že je odhodlána zajistit bezpečnost a inkluzivitu kampusu a bude i nadále implementovat doporučení.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyjádřil pobouření nad návrhem, který přímo připsal prezidentovi. „Vydírá nás miliardovou pokutou, pokud neuposlechneme jeho příkazy,“ řekl Newsom na tiskové konferenci s texaskými zákonodárci v Sacramentu v pátek.
„Nebudeme se podílet na tomto druhu útoku na akademickou svobodu této výjimečné veřejné instituce. Nejsme jako některé jiné instituce, které se vydaly jinou cestou,“ dodal Newsom, zřejmě s odkazem na dvě soukromé univerzity, Columbia a Brown, které v posledních týdnech souhlasily s vyplacením vysokých odškodnění za urovnání vyšetřování Trumpovy administrativy.
