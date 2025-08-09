Propad Británie do autoritářství: „Hrubé zneužití státní moci“: roste odpor proti zákazu palestinské protestní skupiny ve Velké Británii
9. 8. 2025
Foto: Titulní stránka aktuálního vydání britského satirického magazínu Private Eye. Nepřeložitelná slovní hříčka, protože slovo "recognise" znamená jak "uznat", tak "poznat":
Starmer: Británie uzná Palestinu. Netanjahu: Palestinu nikdo nepozná, až s ní skončím.
Více než 200 lidí bylo zatčeno za údajnou podporu organizace Palestine Action – a v sobotu se očekává další protest stovek lidí
V 81 letech se Deborah Hinton, bývalá britská soudkyně, která byla zesnulou královnou Alžbětou II. vyznamenána za zásluhy o společnost, nezdá být pravděpodobnou teroristkou. Ve klidném městečku v jihozápadní Anglii, kde žije, tráví většinu svého důchodu procházkami po útesech, sbíráním finančních prostředků pro nedaleký katedrální sbor a podporou místních charitativních organizací.
Minulý měsíc však byla zadržena a sedm hodin držena v policejní cele, kde jí odebrali otisky prstů a vzorek DNA z úst. Bylo to poprvé, co byla zatčena, a zážitek ji „traumatizoval“ a „nekontrolovatelně se třásla“. Podle britských protiteroristických zákonů jí hrozí až šest měsíců vězení.
Hintonová je jednou z více než 200 Britů, kteří byli v posledních měsících zatčeni za pokojné protesty proti válce v Gaze a za to, že britská vláda označila aktivistickou skupinu Palestine Action za teroristickou organizaci. Tvrdí, že zákaz je drakonickým omezením svobody projevu a je v rozporu s hrdou tradicí protestů a občanské neposlušnosti ve Velké Británii, která zahrnuje kampaň sufražetek za volební právo žen před sto lety a demonstrace proti jaderným zbraním v 50. letech.
Mezi osobami zadrženými policií v posledních měsících je Jon Farley, důchodce a bývalý ředitel školy, který tiše držel karikaturu ze satirického časopisu Private Eye;
Marianne Sorrell, další bývalá učitelka, nyní 80letá, která byla zadržena policií na téměř 27 hodin a její dům byl prohledán; a reverendka Sue Parfitt, 83letá důchodkyně, která byla zatčena, když seděla na kempingové židli před britským parlamentem v Londýně a držela transparent vyjadřující podporu Palestinské akci.
Stali se symboly rostoucího odporu proti rozhodnutí britského státu zakázat organizaci Palestine Action jako teroristickou organizaci a postavit ji na roveň Islámskému státu a al-Káidě. Kdokoli podporuje tuto skupinu, shání pro ni finanční prostředky, „oslavuje její činnost“ nebo sdílí její příspěvky na sociálních sítích, dopouští se trestného činu. Členství v organizaci Palestine Action nebo výzva k její podpoře se trestá odnětím svobody až na 14 let.
Parlament schválil označení Palestine Action za teroristickou organizaci minulý měsíc po sérii událostí. Loni v létě se aktivisté z této skupiny údajně zaměřili na Horizon, britskou dceřinou společnost izraelské obranné firmy Elbit Systems. V červenci se před soudem objevilo pět lidí obviněných z kvalifikované krádeže, trestného činu poškození majetku a násilných nepokojů. Britská státní zastupitelství argumentovala, že „tyto trestné činy mají teroristickou souvislost“.
V březnu letošního roku údajně příznivci Palestine Action poničili golfový resort v Turnberry ve Skotsku, který vlastní Donald Trump, tím, že na něj napsali propalestinské slogany a vykopali část hřiště. Americký prezident na svém sociálním kanálu označil pachatele za „teroristy“ a dodal, že „doufá, že s nimi bude zacházeno tvrdě“.
Situace vyvrcholila v červnu, kdy aktivisté z této skupiny údajně způsobili škodu ve výši 7 milionů liber (9,5 milionu dolarů) na dvou letadlech Royal Air Force na britské vojenské základně, a to pomocí červené barvy a páčidel, což představuje závažné porušení bezpečnosti. Palestine Action později zveřejnila videozáznam akce a uvedla, že Velká Británie je „aktivním účastníkem genocidy v Gaze a válečných zločinů na Blízkém východě“.
Yvette Cooperová, britský ministryně vnitra (fašistka, pozn. JČ) , argumentovala, že akce skupiny ohrozila bezpečnost země a že „vážné škody“, které způsobila na majetku, splňují právní definici terorismu.
Proti tomuto kroku se však zvedla vlna odporu, která se v sobotu projeví v plné síle, kdy se v Westminsteru, srdci britské politické scény, očekává účast nejméně 500 lidí na protestní akci za zrušení zákazu, během níž budou tiše držet transparenty s nápisy: „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.“ Londýnská metropolitní policie, největší policejní sbor ve Velké Británii, uvedla, že každý, kdo projeví podporu této skupině, „může očekávat zatčení“.
Protest se koná v době, kdy se veřejné mínění v Británii, stejně jako jinde, v posledních měsících výrazně posunulo vůči válce v Gaze, a to v důsledku hrůz a odporu vyvolaných záběry hladovějících palestinských dětí a zprávami o dospělých a mladých lidech, kteří jsou zastřeleni nebo vyhozeni do vzduchu, když se zoufale snaží zajistit jídlo a pitnou vodu pro sebe a své rodiny.
„Jak se vláda dostala do této situace... kvůli lidem, kteří pokojně vyjadřují své názory?“ řekl Tim Crosland, bývalý právník britské vlády, který se stal aktivistou a spoluzakladatelem organizace Defend Our Juries, která sobotní protest organizuje. Akce podle něj „ukáže páteř Británie“, řekl na tiskové konferenci ve středu.
Cooperová se tento týden snažila zdůraznit, že zákaz byl rozhodnut na základě silných bezpečnostních doporučení. „Reaguje také na znepokojivé informace o plánování dalších útoků, jejichž podrobnosti zatím nemohou být zveřejněny z důvodu probíhajícího soudního řízení,“ uvedla.
„Ti, kdo se snaží tuto skupinu podporovat, možná ještě neznají její skutečnou povahu. Lidé by si však neměli dělat žádné iluze – nejde o mírumilovnou nebo nenásilnou protestní skupinu.“
Dodala, že zákaz „se vztahuje pouze na konkrétní a úzce vymezenou organizaci Palestine Action“ a nemá vliv na svobodu protestovat za práva Palestinců.
I tak se však stal ožehavým tématem, kdy zákaz Palestine Action jako teroristické organizace kritizoval šéf OSN pro lidská práva Volker Türk, který uvedl, že je v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv; Amnesty International; více než 300 prominentních židů ve Velké Británii, kteří jej označili za „nelegitimní a neetický“; a desítky světových akademiků, včetně Naomi Kleinové a Angely Davisové, kteří ocenili „rostoucí kampaň kolektivního odporu“ proti zákazu.
Palestine Action se snaží zákaz zrušit u britských soudů a v listopadu se bude konat soudní řízení. Skupinu bude zastupovat Gareth Pierce, zkušený právník v oblasti lidských práv, který se během své více než půlstoleté kariéry opakovaně postavil proti britskému státu – a často zvítězil.
Podle právních rad skupiny mohou být osoby zadržené policií v případě zrušení zákazu žalovat za neoprávněné zatčení. K více než 200 zatčeným se během víkendových protestů pravděpodobně přidají další stovky lidí.
Organizátoři protestu byli obviněni z „spiknutí“ s cílem přetížit policii a soudní systém. Mluvčí metropolitní policie uvedl: „Jsme si vědomi, že organizátoři sobotní demonstrace vyzývají stovky lidí, aby se zúčastnili s úmyslem přetížit policii a celý systém trestního soudnictví.“
Příznivci Palestine Action toto tvrzení popírají, ale uznávají, že „bude obtížné zatknout více než 500 lidí, protože podle našich odhadů je v Londýně k dispozici pouze asi 520 policejních cel“.
Jednou z účastnic protestu je Alice Clack, zkušená porodní lékařka a gynekoložka v britském státním zdravotnictví, dobrovolnice v organizaci Lékaři bez hranic a aktivistka v oblasti klimatu. V červenci byla zatčena za držení transparentu na podporu Palestine Action před parlamentem a může být stíhána podle protiteroristických zákonů.
Tento týden řekla, že zkušenost jejího dědečka, který byl jako dítě přivezen z nacistické Evropy do Anglie v rámci Kindertransportu, „mě naučila, že je nutné postavit se proti nespravedlnosti“. Označení organizace Palestine Action za teroristickou organizaci bylo „hrubým zneužitím státní moci“, dodala.
Podle prohlášení protiteroristické policie bylo z 221 osob – z nichž mnohé jsou senioři – zadržených policií v posledních pěti týdnech obviněno pouze 10. Několik desítek let poté, co odstoupila z funkce soudce, Hintonová neví, zda se vrátí k soudu, tentokrát však místo na lavici soudců na lavici obžalovaných.
Její vzdorná nálada však neutuchá. „Právo na demonstrace a další práva jsou systematicky omezována vládou,“ řekla.. „Jsme na šikmé ploše, která vede k zákazu všech demonstrací.“
Zdroj v angličtině ZDE
