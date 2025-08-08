OSN: Izraelský plán na vojenské převzetí Gazy „musí být okamžitě zastaven“
8. 8. 2025
Türk ve svém prohlášení uvedl:
Je to v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, že Izrael musí co nejdříve ukončit okupaci, realizovat dohodnuté dvoustátní řešení a respektovat právo Palestinců na sebeurčení.
Turecko v pátek vyzvalo mezinárodní společenství, aby zabránilo izraelskému plánu převzít kontrolu nad městem Gaza, a označilo jej za „těžkou ránu“ pro mír a bezpečnost.
„Vyzýváme mezinárodní společenství, aby splnilo svou povinnost a zabránilo provedení tohoto rozhodnutí, jehož cílem je násilné vysídlení Palestinců z jejich vlastní země,“ uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení, jak informuje agentura Reuters.
Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová uvedla, že je „velmi znepokojena“ hrozícím hladomorem v Gaze.
Podle agentury Reuters Valtonenová řekla:
Doufáme v okamžité příměří v Gaze a okamžité propuštění izraelských rukojmí.
Premiér říká, že akce „nepřispěje k ukončení konfliktu ani k propuštění rukojmí, přinese jen další krveprolití“
Eskalace ofenzívy v Gaze „přinese jen další krveprolití“, říká britský premiér
Britský premiér Keir Starmer v pátek uvedl, že rozhodnutí Izraele dále eskalovat ofenzívu v Gaze je špatné, a vyzval izraelskou vládu, aby ho přehodnotila.
Ve svém prohlášení Starmer uvedl:
Rozhodnutí izraelské vlády dále eskalovat ofenzívu v Gaze je špatné a vyzýváme ji, aby ho okamžitě přehodnotila. Tento krok nijak nepřispěje k ukončení konfliktu ani k zajištění propuštění rukojmích. Přinese jen další krveprolití.
Humanitární krize v Gaze se každým dnem zhoršuje a rukojmí zajatí hnutím Hamás jsou drženi v otřesných a nelidských podmínkách. Potřebujeme příměří, zvýšení humanitární pomoci, propuštění všech rukojmích hnutím Hamás a vyjednané řešení. Hamás nemůže hrát žádnou roli v budoucnosti Gazy a musí odejít a odzbrojit.
Spolu s našimi spojenci pracujeme na dlouhodobém plánu na zajištění míru v regionu v rámci řešení spočívajícího ve dvou státech a na konečném dosažení lepší budoucnosti pro Palestince a Izraelce.
Naše poselství je jasné: diplomatické řešení je možné, ale obě strany se musí vzdát cesty vedoucí ke zničení.
Spojené království doufá, že Izrael přehodnotí své rozhodnutí převzít kontrolu nad městem Gaza, uvedl v pátek podle agentury Reuters náměstek ministra energetiky.
Miatta Fahnbulleh řekl Times Radio:
„Domníváme se, že toto rozhodnutí je špatné, a doufáme, že izraelská vláda ho přehodnotí.
Hrozí tím eskalace již tak nesnesitelné a kruté situace.
V dalších komentářích, tentokrát pro Sky News, Fahnbulleh řekl:
Myslíme si, že toto rozhodnutí je špatné. Domníváme se, že hrozí eskalace již tak nesnesitelné situace a důsledkem bude další krveprolití. Nikdo, kdo vidí, co se děje a jak se situace v Gaze vyvíjí, nemůže být tímto děním nezasažen.
Naší prioritou je, abychom se pokusili dosáhnout příměří, a proto musíme přivést všechny strany k jednacímu stolu. Vím, že to vzhledem k současné situaci vypadá neuvěřitelně těžké, ale musí to být prioritou.
The Times of Israel uvádí, že Yair Golan, vůdce Demokratické strany, řekl, že rozhodnutí Benjamina Netanjahua a bezpečnostní rady znamená, že „další rukojmí budou ponecháni napospas smrti“.
O izraelském premiérovi řekl:
Je slabý, snadno ovlivnitelný, postrádá rozhodovací schopnosti a není schopen překlenout propast mezi profesionálními odborníky a skupinou mesiášů, kteří ovládají vládu.
Golan označil toto rozhodnutí za „katastrofu pro celé generace“.
V rozhovoru pro izraelský armádní rozhlas Golan řekl:
Naši synové a vnuci budou i nadále hlídat uličky Gazy, budeme platit stovky miliard během let, a to vše z důvodů politického přežití a mesiášských vizí.
Na otázku, jak vláda plánuje demilitarizovat pásmo Gazy, dodal:
Budeme se plazit tunely a sbírat poslední kalašnikovy?
Kancelář Benjamina Netanjahua uvedla, že izraelská bezpečnostní rada schválila plán na převzetí města Gaza, což znamená další eskalaci izraelské ofenzívy v pásmu Gazy.
Rozhodnutí padlo v pátek brzy ráno během maratónského zasedání poté, co izraelský premiér oznámil, že Izrael hodlá převzít plnou kontrolu nad Gazou a nakonec ji předat spřáteleným arabským silám, které jsou proti Hamásu.
Stovky demonstrantů protestovaly ve čtvrtek večer před Netanjahuovou kanceláří v Jeruzalémě proti jakémukoli rozšíření války a požadovaly okamžité ukončení vojenské kampaně výměnou za propuštění všech rukojmích.
Podle místních nemocnic bylo ve čtvrtek při izraelských leteckých útocích a střelbě v jižní Gaze zabito nejméně 42 Palestinců. Z nich nejméně 13 hledalo pomoc v izraelské vojenské zóně v jižní Gaze, kde jsou konvoje s humanitární pomocí OSN pravidelně přepadávány rabujícími a zoufalými davem.
Bývalý hráč palestinského národního týmu Suleiman al-Obeid, známý jako „palestinský Pelé“, byl zabit izraelskou střelbou v pásmu Gazy, uvedla místní sportovní federace.
Obeid, 41, byl zabit, když izraelské síly „zaměřily palbu na lidi čekající na humanitární pomoc v jižní části pásma Gazy“ ve středu, uvedla palestinská fotbalová asociace (PFA).
Agentura Agence France-Presse uvádí, že Obeid, bývalá hvězda klubu Khadamat Al-Shati v Gaze, odehrál 24 mezinárodních zápasů za palestinský národní tým, uvedla PFA.
Během své dlouhé kariéry vstřelil Al-Obeid více než 100 gólů, což z něj činilo jednu z nejjasnějších hvězd palestinského fotbalu.
Záložník také hrál za klub mládežnického centra Al-Amari na Západním břehu, který Izrael okupuje od roku 1967.
V roce 2010, kdy tam žil, byl Obeid jedním ze šesti hráčů národního týmu z Gazy, kteří byli na cestě na přátelský zápas do Mauritánie „z bezpečnostních důvodů“ vráceni na jordánské hranice. Izraelský bezpečnostní úředník tehdy uvedl, že hráči si neprodloužili speciální povolení, které jim umožňovalo hrát na Západním břehu.
Obeid v roce 2010 řekl agentuře AFP:
Když jsem se dozvěděl, že nám zakážou cestovat, byl jsem velmi rozčilený, protože každý sportovec sní o tom, že bude nosit dres své země na mezinárodních fórech.
Chceme mít možnost svobodně cestovat se svými rodinami, stejně jako sportovci kdekoli jinde na světě.
Další velká izraelská pozemní operace téměř jistě povede k zabití dalších izraelských vojáků při útocích typu „udeř a uteč“, což oslabí domácí podporu války a může ohrozit zbývající rukojmí, jak informuje agentura AP.
Militanti vedeni hnutím Hamás zabili při útoku v říjnu 2023 asi 1 200 lidí a unesli 251 rukojmí, z nichž většina byla propuštěna v rámci příměří nebo jiných dohod. Padesát jich zůstává na území, z nichž asi 20 je podle Izraele naživu.
Palestinští militanti v posledních dnech zveřejnili videa, na nichž jsou vidět vyhublí rukojmí, a tvrdí, že trpí stejným hladem jako palestinské obyvatelstvo.
Hamas pravděpodobně drží rukojmí v tunelech a jiných tajných místech a naznačil, že je zabije, pokud se izraelské síly přiblíží.
Proti dalším vojenským operacím se vyslovili i bývalí bezpečnostní představitelé, kteří tvrdí, že po vojenském zničení Hamásu již není co získat.
Izraelský náčelník generálního štáru Eyal Zamir údajně během zasedání bezpečnostní rady argumentoval, že rozsáhlejší plán na znovudobytí celé Gazy by ohrozil rukojmí a po dvou letech regionálních válek by znamenal další zátěž pro armádu.
Yair Lapid označil rozhodnutí o obsazení Gazy za „katastrofu“
Izraelský opoziční vůdce Yair Lapid ostře kritizoval rozhodnutí bezpečnostní rady o Gaze jako „katastrofu“ a řekl, že krajně pravicoví ministři Itamar Ben Gvir a Bezalel Smotrich vtáhli izraelského premiéra do něčeho, co bylo „přesně to, co Hamas chtěl“.
Lapid také uvedl, že toto rozhodnutí povede ke smrti dalších rukojmích a mnoha vojáků, jakož i k „politickému kolapsu“.
Jeho příspěvek na X zní v plném znění:
Rozhodnutí vlády z dnešního večera je katastrofou, která povede k mnoha dalším katastrofám.
V naprostém rozporu s názorem vojenských a bezpečnostních složek, bez ohledu na erozi a vyčerpání bojových sil, Ben Gvir a Smotrich vtáhli Netanjahua do kroku, který potrvá měsíce, povede ke smrti rukojmích, zabití mnoha vojáků, bude stát izraelské daňové poplatníky desítky miliard a povede k politickému kolapsu.
To je přesně to, co Hamás chtěl: aby Izrael uvízl v poli bez cíle, bez definování obrazu dne poté, v zbytečné okupaci, u které nikdo nechápe, kam vede.
Britský velvyslanec v Izraeli uvedl, že prodloužení války v Gaze povede pouze k dalším úmrtím a že okupace Gazy by byla „obrovskou chybou“.
Simon Walters byl ve čtvrtek citován izraelským deníkem Haaretz:
IDF dosáhla v Gaze všeho, čeho mohla dosáhnout, a další prodlužování války povede pouze k dalším úmrtím. Úmrtím vojáků, úmrtím Palestinců, úmrtím rukojmí.
Pokud chcete porazit Hamás, nemůžete toho dosáhnout vojenskou silou. Musíte použít politiku a diplomacii a musíte dát obyvatelům Gazy alternativu k Hamásu.
Walters uvedl, že přístup Velké Británie k návrhu příměří předloženému zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem – na úplnou a komplexní dohodu, která zajistí návrat všech rukojmích – by ukončil válku a vedl k vytvoření nového vládního orgánu pro pásmo Gazy, informoval deník Haaretz.
Walters řekl:
Spolupracujeme s přáteli a spojenci v Evropě a na Blízkém východě na vytvoření reálného plánu pro období po skončení bojů, po válce.
Musí to být popis toho, jaké budou vlády v Gaze. Musí to být vláda Palestinců, kteří nejsou členy Hamásu, s úlohou pro Palestinskou samosprávu.
Pohled na město Gaza, které izraelská bezpečnostní rada vyčlenila pro vojenské převzetí, je z velké části ruinami.
Izrael opakovaně bombardoval město v severní Gaze a během několika týdnů po útoku Hamásu v říjnu 2023, který válku vyvolal, tam zahájil rozsáhlé pozemní operace. Několik čtvrtí a klíčová infrastruktura jsou téměř zcela zničeny.
Agentura Associated Press uvádí, že v předvečer války bylo město nejlidnatějším městem Gazy, kde žilo asi 700 000 lidí. Stovky tisíc lidí uprchly na začátku války na základě izraelských evakuačních rozkazů, ale mnoho z nich se během příměří na začátku tohoto roku vrátilo.
Izrael již kontroluje a z velké části zničil asi 75 % Gazy, přičemž většina z přibližně 2 milionů palestinských obyvatel se nyní ukrývá v Gaze, centrálním městě Deir al-Balah a rozlehlých uprchlických táborech v oblasti Muwasi podél pobřeží.
Australská ministryně zahraničí Penny Wongová vyzvala Izrael, aby neuskutečnil své plány na obsazení Gazy, což by podle ní mohlo představovat porušení mezinárodního práva.
Poté, co kancelář Benjamina Netanjahua oznámila, že izraelské obranné síly se připravují na převzetí města Gaza, Wongová tento plán odmítla a uvedla:
Austrálie vyzývá Izrael, aby se nevydával touto cestou, která pouze zhorší humanitární katastrofu v Gaze.
Trvalé nucené vysídlení je porušením mezinárodního práva.
Wongová uvedla, že Austrálie a mezinárodní partneři nadále vyzývají k příměří, návratu rukojmích a nerušenému poskytování pomoci.
Dvoustátní řešení je jedinou cestou k zajištění trvalého míru – palestinského státu a státu Izrael, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí v mezinárodně uznaných hranicích.
Izraelská média informují o neshodách mezi Netanjahuem a vysokým vojenským představitelem
Při oznámení schválení plánů na převzetí města Gaza se kancelář Benjamina Netanjahua odvolala na jiný plán, který byl předložen izraelské bezpečnostní radě.
Rozhodující většina ministrů bezpečnostní rady se domnívala, že alternativní plán, který byl bezpečnostní radě předložen, nepřinese ani porážku Hamásu, ani návrat rukojmích.
Izraelská média uvedla, že se zřejmě jedná o návrh předložený náčelníkem generálního štáru IDF, generálporučíkem Eyalem Zamirem, který údajně varoval, že obsazení Gazy by Izrael uvrhlo do „černé díry“ dlouhodobého povstání, humanitární odpovědnosti a zvýšeného rizika pro rukojmí.
Oznámení bezpečnostní rady, že převezme kontrolu nad městem Gaza, nikoli nad celým územím, jak ve čtvrtek slíbil Netanjahu, by mohlo odrážet výhrady nejvyšších izraelských vojenských představitelů.
Po téměř dvou letech války v Gaze čelí Benjamin Netanjahu rostoucímu tlaku doma i v zahraničí, aby uzavřel příměří, které by zachránilo více než 2 miliony obyvatel palestinského území před hladomorem a osvobodilo rukojmí držených palestinskými militanty.
„Jsem tady, protože mám této vlády plné zuby. Zničila nám život,“ řekl 55letý Noa Starkman, obyvatel Jeruzaléma, který se narodil v jižní izraelské komunitě poblíž místa, kde Hamas zaútočil v říjnu 2023.
Indonésie přemění zdravotnické zařízení na neobydleném ostrově na nemocnici pro asi 2 000 zraněných obyvatel Gazy, uvedla mluvčí prezidenta, informují Kate Lamb a agentury. Proč ne Česko?
„Indonésie poskytne lékařskou pomoc asi 2 000 obyvatelům Gazy, kteří se stali oběťmi války, zraněným a pohřbeným pod troskami,“ řekl ve čtvrtek v Jakartě Hasan Nasbi.
Indonésie plánuje vyčlenit zařízení na ostrově Galang, kde se nachází bývalý uprchlický tábor pro vietnamské žadatele o azyl, který leží u ostrova Sumatra, k léčbě zraněných obyvatel Gazy a dočasnému ubytování jejich rodin, uvedl mluvčí.
Indonésie, kde většinu obyvatel tvoří muslimové, poslala během války do Gazy humanitární pomoc. Oznámení následuje po červencové zprávě agentury Axios, že ředitel izraelské tajné služby Mossad požádal USA o pomoc při přesvědčování několika zemí – včetně Indonésie, Libye a Etiopie – aby přijaly stovky tisíc Palestinců z Gazy.
Reportér Axios Barak Ravid citoval izraelského úředníka, který uvedl, že izraelská okupace města Gaza zahrnuje obklíčení bojovníků Hamásu a současně pozemní ofenzívu.
Ravid ve svém příspěvku na Twitteru píše:
Vysoký izraelský úředník mi sdělil: Operace, na kterou se IDF v současné době připravuje, se týká pouze města Gaza. Cílem je do 7. října evakuovat všechny palestinské civilisty z Gazy do centrálních táborů a dalších oblastí. Na bojovníky Hamásu, kteří zůstanou v Gaze, bude uvaleno obklíčení a současně bude v Gaze provedena pozemní ofenzíva. Premiér a ministr obrany byli zmocněni schválit konečný operační plán IDF.
Kancelář izraelského premiéra rovněž uvedla, že „drtivá většina ministrů vlády se domnívá, že alternativní plán předložený vládě nevede k porážce Hamásu ani k návratu rukojmích“.
Kancelář Netanjahua uvedla, že bezpečnostní kabinet většinou hlasů schválil to, co nazval „pět zásad pro ukončení války“. Uvedl je v tomto znění (přeloženo z hebrejštiny):
1. Odzbrojení Hamásu.
2. Návrat všech rukojmích – živých i mrtvých.
3. Demilitarizace pásma Gazy.
4. Izraelská bezpečnostní kontrola nad pásmem Gazy.
5. Zřízení alternativní civilní správy, která nebude ani Hamásem, ani Palestinskou samosprávou.
Kancelář Benjamina Netanjahua na sociálních sítích uvedla, že izraelské obranné síly se připravují na převzetí kontroly nad městem Gaza a na poskytnutí pomoci civilistům mimo bojové zóny.
Celý příspěvek na Twitteru zní:
Politicko-bezpečnostní kabinet schválil návrh premiéra na porážku Hamásu.
IDF se připraví na převzetí kontroly nad městem Gaza a zároveň poskytne humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu mimo bojové zóny.
Kancelář Benjamina Netanjahua oznámila, že izraelská bezpečnostní rada schválila plán na převzetí kontroly nad městem Gaza poté, co Netanjahu dříve prohlásil, že země hodlá převzít plnou kontrolu nad celým pásmem Gazy.
Rozhodnutí přijaté v pátek brzy ráno znamená další eskalaci izraelské ofenzivy v Gaze.
Před zasedáním bezpečnostní rady, které začalo ve čtvrtek a trvalo celou noc, Netanjahu uvedl, že Izrael plánuje znovu převzít kontrolu nad celým územím a nakonec jej předat spřáteleným arabským silám, které jsou proti Hamásu.
Oznámené plány jsou však méně radikální, což možná odráží výhrady nejvyššího izraelského generála, který podle agentury Associated Press varoval, že by to ohrozilo zbývajících asi 20 rukojmích držených Hamásem a dále by to zatížilo izraelskou armádu po téměř dvou letech regionálních válek.
Proti tomu se staví i mnoho rodin rukojmích, které se obávají, že další eskalace bude znamenat zkázu pro jejich blízké.
Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek uvedla, že letos v Gaze zemřelo na podvýživu 99 lidí a že tento počet je pravděpodobně podhodnocený, a to i přes varování agentur OSN před hladomorem.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse