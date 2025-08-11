Witkoff nepochopil Putina, Kreml chce stále čtyři ukrajinské regiony
11. 8. 2025
Zprávy o tom, že Putin je připraven vzdát se nároků na území Záporožské a Chersonské oblasti a požaduje pouze stažení ukrajinských jednotek z Donbasu, se mohou ukázat jako chybné, uvádějí zdroje publikace.
Rusko podle nich požaduje "mírové stažení" Ukrajinců z Chersonu a Záporoží. Witkoff to však chápal jako "mírové stažení" Rusů z těchto regionů. Ve skutečnosti chce Putin stále plně kontrolovat všechny čtyři ukrajinské regiony – Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson, říkají zdroje Bildu.
"Witkoff neví, o čem mluví," řekl publikaci ukrajinský vládní úředník. Podle deníku Bild toto hodnocení sdílejí i zástupci německé vlády.
Podle nich Putin navrhl pouze částečné příměří – odmítnutí útočit na energetická zařízení a velká města v týlu, ale ne úplné zastavení palby. Spojené státy naopak nabídly zmrazení konfliktu podél současné frontové linie výměnou za široké zrušení sankcí a nové ekonomické dohody s Ruskem. Podle deníku Bild Kreml s tímto návrhem nechtěl souhlasit.
Krátce po Putinových rozhovorech s Witkoffem uspořádali američtí představitelé konferenční hovor s Evropany. A ti mají dojem, že sami Američané plně nechápou, co se děje, píše Bild.
Prohlášení Witkoffa, který se zúčastnil brífinku pro Evropany, byla vnímána jako matoucí. Vypadal nekompetentně, když mluvil o územních otázkách, poznamenává Bild.
O tom, že Putin je připraven částečně ustoupit od svých maximalistických územních požadavků vůči Ukrajině, informovaly o den dříve Bloomberg a The Wall Street Journal. Kreml je podle nich připraven zmrazit frontu a zastavit ofenzívu v Chersonské a Záporožské oblasti výměnou za stažení ukrajinských jednotek z Donbasu a také za uznání ruské kontroly nad Krymem.
Taková "územní výměna" by měla začít příměřím a poté technickými jednáními o konečné mírové dohodě, uvedly zdroje Bloombergu.
