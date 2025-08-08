BBC: Děsivá situace v Gaze dnes. Svědčí lékař
8. 8. 2025
"Mluvíte o více než 670 dnech nepřetržitého bombardování lidí až do této chvíle, mluvíte o více než 62 000 zabitých lidech, z nichž drtivá většina jsou ženy a děti. Mluvíte o 20 000 zabitých dětech. Máme 1700 lidí, kteří bohužel přišli o zrak, a 4700 lidí, kteří přišli o jednu nebo obě končetiny, horní nebo dolní. Takže mluvíme o situaci, kdy 2,3 milionu lidí umírá hlady. Vidíme spoustu lidí s příznaky hladovění a neschopných chůze. Lidé omdlévají před našima očima."
Moderátor, pořad The World at One, BBC Radio 4, pátek 8. srpna 2025, 13 hodin: Dobrý den a srdečně vás vítáme v pořadu The World at One. Město Gaza se připravuje na úplnou izraelskou reokupaci.
„2,3 milionu lidí žije v naprosté nejistotě. O tom, co bude v příštích hodinách, dnech a měsících. Je tu jedna věc. Bože můj. Bože můj. Bože. Bože můj. Bože můj. To je hlasitá exploze. Takový život tu v Gaze vedeme.“
Slyšíme svědectví lékaře z města Gaza.
Mezinárodní společenství široce odsoudilo plán Izraele obsadit celé pásmo Gazy. Plán byl schválen na zasedání bezpečnostní rady země. Benjamin Netanjahu prohlásil, že tento krok povede k ukončení války, ale Keir Starmer varuje, že plán je špatný a přinese jen další krveprolití. Německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že neschválí žádný další vývoz vojenského vybavení do Izraele, které by mohlo být použito v Gaze. Naše korespondentka Bethany Bell přináší podrobnosti z Mnichova.
Reportérka: Německo je jedním z nejvěrnějších spojenců Izraele, uvedl Merz. Propuštění izraelských rukojmí a jednání o příměří jsou pro Německo nejvyšší prioritou. Uvedl však, že izraelské plány na ještě tvrdší vojenskou akci v pásmu Gazy ztěžují představu, jak toho lze za těchto okolností dosáhnout. Řekl, že německá vláda do odvolání neschválí žádný vývoz vojenského vybavení, které by mohlo být použito v pásmu Gazy. Uvedl, že německá vláda je i nadále hluboce znepokojena pokračujícím utrpením civilního obyvatelstva v Gaze v souvislosti s plánovanou ofenzívou. Řekl, že izraelská vláda musí umožnit neomezený přístup pro dodávky humanitární pomoci.
Moderátor: Plány se setkaly s ostrou kritikou i uvnitř Izraele, jak údajně uvedl náčelník generálního štábu. Benjamin Netanjahu prohlásil, že obsazení Gazy bude pastí pro armádu a ohrozí životy rukojmích, které stále drží Haáas. Návrhy podpořili krajně pravicoví členové vládní koalice. Samostatně se představitelé OSN setkali s představiteli Gazy Humanitarian Foundation, humanitární organizace podporované Izraelem a USA. OSN opakovaně kritizovala činnost této organizace. Imogen Folksová podává zprávu z Ženevy.
Reportérka: Setkání s Humanitární nadací pro Gazu je velkým posunem. OSN opakovaně varovala, že distribuce pomoci GHF, při které byly zastřeleny stovky Palestinců, je nebezpečná, nelidská a nepomáhá nejzranitelnějším. Ve středu lékařská charitativní organizace Lékaři bez hranic zveřejnila podrobnou zprávu dokumentující úmrtí a zranění na místech GHF, kterých byli svědky její vlastní lékařské týmy. Zpráva popsala operaci GHF jako organizované zabíjení a vyzvala ke zrušení této nadace.
Moderátor: Izraelské rozhodnutí, schválené na nočním zasedání vlády, že jeho vojáci znovu vstoupí do města Gaza, po kterém pravděpodobně následuje úplná reokupace celého Gazy, vyvolalo vlnu odsuzování. Sir Keir Starmer ho označil za nesprávné a vyzval Izrael, aby ho přehodnotil. OSN požaduje okamžité zastavení tohoto plánu. Německo, které je z historických důvodů nejbližším spojencem Izraele v EU, oznámilo, že zastaví vývoz všech zbraní, které by mohly být použity v pásmu Gazy. Téměř 1 000 000 Palestinců, kteří našli útočiště v Gaze, bude opět vysídleno. Hamás prohlásil, že izraelská okupace znamená obětování rukojmích, z nichž asi 20 je stále zadržováno a pravděpodobně naživu. Roztržky panují i v izraelském vedení. Šéf armády údajně varoval, že Izrael by se mohl ocitnout ve stejné situaci jako Vietnam. Uvíznutý v partyzánské válce.
Těsně před začátkem vysílání jsem hovořil s doktorem Khamisem Alesim, lékařem specializujícím se na neurorehabilitaci a léčbu bolesti, který se momentálně nachází v Gaze. Požádal jsem ho, aby popsal situaci.
Je to tak katastrofální, že to nelze popsat slovy. Mluvíte o 2,3 milionech lidí, kteří žijí v naprosté nejistotě ohledně toho, co přinesou příští hodiny, dny a měsíce. To je jedna věc. Bože můj. Bože můj. Bože můj. Bože můj. Bože můj, to je ale hlasitá exploze. Takový život tu v Gaze a v celém pásmu Gazy prožíváme. Bombardování. Neustálé bombardování ze země, ze vzduchu i z moře. Nemocnice se trochu třese. Ano. Mluvíte o více než 670 dnech nepřetržitého bombardování lidí až do této chvíle, mluvíte o více než 62 000 zabitých lidech, z nichž drtivá většina jsou ženy a děti. Mluvíte o 20 000 zabitých dětech. Máme 1700 lidí, kteří bohužel přišli o zrak, a 4700 lidí, kteří přišli o jednu nebo obě končetiny, horní nebo dolní. Takže mluvíme o situaci, kdy 2,3 milionu lidí umírá hlady. Vidíme spoustu lidí s příznaky hladovění a neschopných chůze. Lidé omdlévají před našima očima.
Moderátor: A pane doktore, vzhledem k tomuto vašemu živému popisu, jak by mohli tito lidé, kteří jsou tak těžce zraněni, a ostatní, kteří jsou nyní těžce podvyživeni, opustit město Gaza podle plánu schváleného izraelskou vládou?
To je nemožné. Nemohu. Nedokážu si představit, jak by tito lidé mohli chodit, když nedokážou ani přejít z jednoho oddělení nemocnice do druhého a sotva se drží někoho jiného nebo jsou přenášeni dvěma či třemi lidmi, kteří je přesouvají z bodu A do bodu B. Jedí jednou denně a jejich jídlo se skládá z mouky nebo rýže, které nejsou dobrým zdrojem energie ani výživy, protože nemají žádnou nutriční hodnotu. Na chvíli to sice dodá trochu energie, ale pak to zase zmizí. Není tu žádné maso, žádný zdroj bílkovin, kvalitních bílkovin, žádné minerály, žádné vitamíny, žádné ovoce, žádná zelenina. V Gaze není k dispozici vůbec nic. A to nemluvím o nedostatku léků a jednorázových pomůcek. Pacienti s chronickými onemocněními, kterých je 350 000, trpí chronickými nemocemi. Bohužel nemají žádné léky, žádnou léčbu a žádnou následnou péči. Mnozí z nich proto bohužel umírají v tichosti ve svých domovech.
Moderátor: Pokud izraelské jednotky vtrhnou do Gazy a obklíčí město, kam půjdete vy, vaše rodina a všichni ostatní, téměř milion obyvatel tohoto města?
Stejně jako drtivá většina lidí byli nuceni odejít na jih Gazy, do střední zóny Gazy a do jižních částí Gazy. Lidé jsou však unavení z toho, že jsou hnáni z jedné oblasti do druhé jako stádo dobytka hnané požárem z jedné oblasti do druhé. To je naprosto nelidské. Je to dehumanizující pro Palestince. Je to v rozporu s mezinárodním právem a právem Palestinců žít na stejném místě jako ostatní národnosti, protože oni touží po míru se všemi svými sousedy bez ohledu na jejich náboženství, původ, politické názory nebo příslušnost. Většina Palestinců není členem žádné politické strany a všichni, opravdu všichni, touží po trvalém míru se svými sousedy, aby mohli žít na stejné úrovni jako oni. Včetně Izraelců. Chtěli tedy mír a trvalý mír. Každý civilista si zaslouží humánní zacházení, respekt, jídlo a rovná práva. Palestinci si tedy opravdu zaslouží, aby jim byla bezodkladně přiznána základní lidská práva, stejně jako všem ostatním národnostem na světě.
Moderátor: Pane doktore, vy jste studoval v Oxfordu. Dobře znáte Británii, jaké poselství byste v tuto chvíli vzkázal britské vládě?
Jsem silným stoupencem Keira Starmera a Davida Lammyho, jeho ministra zahraničí, a doufám, že se k nim tento vzkaz dostane. K srdci Keira Starmera a Davida Lammyho. Vím, že jste upřímní ve svém volání po zastavení této války, vím, že to myslíte vážně se svými kroky k zastavení této války, a vím, že to myslíte vážně, když říkáte, že uznáte Palestinu jako nezávislý stát. Doufám však, že budete jednat a budete jednat nyní, než bude příliš pozdě, protože v sázce jsou životy 2 milionů Palestinců, kteří s touto válkou nemají nic společného. Jsou jen uvězněni uprostřed toho všeho a jsou to oni, kdo za to platí cenu, proto vás prosím jménem vašeho bratra zde v Palestině, doktora Khamise Alesiho. Vyzývám vás, pane Starmere, pane premiére, pane Davide Lammy a britská vládo. Prosím, jednejte a jednejte hned, abyste zastavili tuto válku.
