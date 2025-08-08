Mladý český heterosexuál konfrontuje homofoba v pražské tramvaji
8. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 1 minuta
Vždy varuji, že tito „macho“ fanoušci krajní pravice jsou ve skutečnosti jako každý jiný tyran: zbabělci, kteří se schovávají. Nejsou to vlci v rouše beránčím, ale pravý opak.
Jejich láska k údajně silným mužským vůdcům pramení z potřeby mít velkého otce. Dokonce jsem ve svých antropologických kruzích navrhl, aby se pomocí umělé inteligence zkřížily velké datové soubory ze všech výzkumů o pravicových voličích, aby se ověřila moje teorie, že většina z nich buď neměla otce, nebo měla otce nepřítomného či slabého.
V každém případě je tento příklad toho, jak se zdánlivě drsný český muž rychle proměnil v štěně, když byl konfrontován v tramvaji poté, co obtěžoval cestujícího s duhovou vlajkou, která představuje hnutí LGBT+. Tyrani jsou obecně lidé, kteří se snaží zakrýt své vlastní slabosti. Může to být homosexuál, který se snaží skrýt svou homosexualitu tím, že útočí na homosexuály. Chlapec, který je doma bit starším bratrem nebo otcem/nevlastním otcem a pak ve škole předvádí image zlého kluka a vyhrožuje těm, kteří vypadají menší než on. Manžel, který bije svou ženu a/nebo děti po dni, kdy byl ponížen v práci. A tak dále. Toto video ukazuje nejen to, jak „tvář zla“ představuje takzvaný normální český muž, který by jinak mohl být slušným občanem, ale který byl ovlivněn nenávistnou rétorikou krajně pravicových stran, jako je SPD, a dokonce i mainstreamových stran, jako je ANO.
