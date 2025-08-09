Kdy konečně přiznáme, že počet obětí v Gaze je vyšší, než se nám tvrdí?
Kolik lidí bylo od 7. října 2023 zabito Izraelem v Gaze?
Začněme oficiálními čísly ministerstva zdravotnictví v Gaze, která citují všechna média a která hovoří o přibližně 60 000 přímých úmrtích, z toho 18 500 dětí. Podle časopisu Economist jsou tato čísla odvozena ze dvou seznamů. Jeden je založen na informacích z nemocnic. Druhý vychází z online průzkumu, v němž lidé hlásí úmrtí svých příbuzných. Ačkoli se ozývá mnoho proizraelských hlasů, které se snaží počet obětí diskreditovat, The Economist poznamenává, že „nezávislí vyšetřovatelé potvrdili, že osoby uvedené na obou seznamech ministerstva téměř jistě zemřely“. Humanitární organizace rovněž uvedly, že statistiky ministerstva zdravotnictví jsou historicky spolehlivé.
Ačkoli Stephens možná nepovažuje 60 000 mrtvých Palestinců za důvod k obavám, jedná se o obrovské číslo: odpovídá to 20 dnům, kdy by se každý den odehrál útok jako 11. září. Vzhledem k omezeným možnostem sběru dat je však toto číslo téměř jistě výrazně podhodnocené. Je mnohem pravděpodobnější, že skutečný počet obětí se pohybuje v řádech stovek tisíc. A „skutečným počtem obětí“ mám na mysli přímé úmrtí v důsledku vojenských operací a nepřímé úmrtí v důsledku hladomoru způsobeného izraelskou blokádou Gazy, jakož i úmrtí v důsledku preventivních onemocnění nebo zdravotních stavů, které nebylo možné léčit kvůli izraelské blokádě dodávek léků a zničení nemocnic. Zahrnuje to také těla, která hnijí pod troskami a možná nikdy nebudou formálně identifikována. V lednu letošního roku se odhadovalo, že pod troskami Gazy je pohřbeno nejméně 10 000 těl.
Zjistit skutečný počet obětí je záměrně obtížné. Infrastruktura v Gaze byla téměř zcela zničena: OSN odhaduje, že od začátku konfliktu bylo poškozeno nebo zničeno až 92 % všech obytných budov v Gaze. Mnohé nemocnice, které hrály klíčovou roli při sčítání mrtvých, byly zničeny nebo jsou sotva funkční. Izraelské útoky opakovaně způsobily výpadky internetu a telefonního spojení. Gaza se obecně stala tím, co izraelští vůdci a vlivní lidé slibovali od samého začátku: místem, kde nemůže žít žádný člověk.
Izrael mezitím odmítá zahraničním novinářům volný přístup do Gazy (ačkoli některé z nich bere na pečlivě připravené propagandistické výlety), systematicky vraždí palestinské novináře v terénu a brání nezávislým vyšetřováním masových hrobů a podezření z válečných zločinů. To nejsou zrovna činy strany, která nemá co skrývat.
Navzdory obtížnosti spočítat počet obětí se objevilo několik pokusů o přesnější vyčíslení počtu mrtvých. V červenci 2024 například lékařský časopis Lancet zveřejnil dopis od renomovaných vědců, kteří se pokusili spočítat nepřímé úmrtí a poznamenali, že „v nedávných konfliktech se počet nepřímých úmrtí pohybuje od tří do patnácti násobku počtu přímých úmrtí“. Autoři dopisu naznačili, že podle tohoto měřítka „není nepravděpodobné odhadnout, že až 186 000 nebo dokonce více úmrtí lze přičíst současnému konfliktu v Gaze“. Profesorka Devi Sridhar, předsedkyně globálního veřejného zdraví na Univerzitě v Edinburghu, v článku v deníku Guardian v září 2024 poznamenala, že odhady časopisu Lancet jsou „velmi konzervativní“, a na základě extrapolace této metodiky odhadl celkový počet úmrtí do konce roku 2024 na přibližně 335 500. Nyní se samozřejmě pomalu blížíme ke konci roku 2025.
V lednu 2025 pak výzkum zveřejněný v časopise Lancet odhadl, že počet obětí za prvních devět měsíců války byl asi o 40 % vyšší než počty zaznamenané ministerstvem zdravotnictví palestinského území. Recenzovanou statistickou analýzu provedli akademici z London School of Hygiene & Tropical Medicine, Yale University a dalších institucí. Na základě údajů ministerstva zdravotnictví a nekrologů na sociálních sítích odhadla, že do 30. června 2024 zemřelo v Gaze na následky traumatických zranění 55 298 až 78 525 lidí. Opakuji: jedná se pouze o přímé úmrtí v důsledku traumatických zranění a tato čísla jsou již více než rok stará.
V červnu 2025 nová studie vedená Michaelem Spagatem, výzkumníkem války a ozbrojených konfliktů na University of London, odhadla, že během izraelské vojenské kampaně v Gaze mezi 7. říjnem 2023 a 5. lednem 2025 bylo zabito více než 80 000 Palestinců. Tato studie, která dosud nebyla recenzována, byla provedena nezávisle na záznamech ministerstva zdravotnictví v Gaze a je první skutečnou empirickou studií: výzkumníci v terénu provedli průzkum vzorku 2 000 domácností, které byly reprezentativní pro obyvatelstvo Gazy před 7. říjnem 2023. Z těchto úmrtí bylo 75 200 klasifikováno jako násilná úmrtí a 8 540 jako „nepřímá“ úmrtí.
To vše znamená, že nemáme absolutně žádnou představu o tom, kolik lidí bylo v Gaze zabito. A nyní, když se Gaza propadla do uměle vyvolaného hladomoru, bude dokumentování mrtvých ještě obtížnější. V průběhu roku 2025 zveřejňovala organizace Iraq Body Count (IBC) s povolením anglické verze seznamů jmen obětí, které nepravidelně sestavovala informační jednotka ministerstva zdravotnictví v Gaze. Mluvčí IBC uvedli, že tým 15 lidí z ministerstva zdravotnictví, který dokumentuje mrtvé v Gaze, nyní hladoví a hrozí, že nebude schopen pokračovat ve své práci.
Ačkoli čísla nejsou pro prokázání genocidy rozhodující, vsadila bych vlastní život na to, že počet obětí je mnohem vyšší než 60 000, o kterém hovoří média. Podívejte se na vzácné fotografie, které se dostaly z Gazy, která je nyní pustým územím, a řekněte mi, že nesouhlasíte. V této fázi se mi zdá jako novinářská neprofesionalita hovořit o 60 000 mrtvých, aniž by se vysvětlilo, že počet je pravděpodobně mnohem vyšší.
Ráda bych, aby se ukázalo, že se v tom všem mýlím. Ráda bych zjistila, že Izrael zabil „jen“ 60 000 lidí. Ráda bych zjistila, že všechny děti, které jsou stříleny do hlavy, jen nedopatřením vkročily do kulek a nebyly záměrně terčem útoku. Byla bych nadšená, kdybych zjistila, že centrum pro umělé oplodnění v Gaze, které bylo zničeno Izraelem, nebylo terčem útoku, jak tvrdí zpráva OSN, v rámci snahy „částečně zničit reprodukční schopnosti Palestinců v Gaze jako skupiny“.
