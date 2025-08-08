Česko opět mlčí, když ostatní západní demokracie unisono odsuzují izraelskou vládu za další eskalaci války
Lipavský chce patřit na Západ, ale chová se jako posttotalitní kariérista
8. 8. 2025
Bohumil Kartous
Poslední příspěvek českého ministra zahraničí Jana Lipavského na síti X je stručný: "Česko patří na západ". Česko určitě na Západ patří a je poněkud slaboduché to takhle vágně konstatovat. Navíc je zbabělé a pokrytecké něco tvrdit na sociální síti a jednat přitom v rozporu se západními hodnotami. Právě tak ale Lipavský (česká vláda) jedná.
Izraelský bezpečnostní kabinet tak činí navzdory varování vlastní armády
, která upozorňuje na to, že taková akce bude znamenat další krveprolití, zabíjení palestinských civilistů, ohrožení izraelských rukojmí.
Izraelské Fórum rodin unesených a pohřešovaných obvinilo izraelského premiéra z šíleného jednání, které odsuzuje zbylé unesené k smrti. Stejně tak Yair Golan z izraelské Strany demokratů. Izraelský opoziční lídr Yair Lapid označil rozhodnutí za katastrofu a obvinil Netanjahua, že dělá přesně to, co si palestinská teroristická organizace Hamas přeje.
OSN vyzvala k okamžitému zastavení izraelské vojenské akce.
Britský premiér Keir Starmer odsoudil rozhodnutí izraelské vlády a řekl, že jediné, k čemu eskalace povede, je další krveprolití.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares odsoudil rozhodnutí izraelské vlády v podobném duchu.
Australská ministryně zahraničí Penny Wong sdělila, že další vojenská operace Izraele přinese jen další zhoršení humanitární katastrofy v Gaze a další porušení mezinárodních práv.
Finská ministryně zahraničí Elina Valtonen v reakci na rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu prohlásila, že se extrémně obává hladomoru v Gaze.
Nizozemský ministr zahraničí Caspar Veldkamp označil rozhodnutí obsadit vojensky Gazu za špatné.
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen prohlásil, že izraelský plán na vojenské obsazení města Gazy musí být okamžitě vzat zpět.
Pozn.: Všechny výše uvedená prohlášení a další reakce na rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu najdete v angličtině na průběžně aktualizovaném souhrnu deníku The Guardian (zde).
Co na to česká vláda?
Nic.
Toto chování lidí, kteří se jinak tváří jako obrovští podporovatelé Ukrajiny (aniž by to odpovídalo skutečným činům
), je zoufale zbabělé. Česko může patřit na Západ pouze tehdy, až se bude jako skutečná, sebevědomá demokracie chovat a jeho političtí představitelé nebudou podléhat stádovitému dogmatismu a nebudou sami sebe ponižovat nedůstojným chováním.
Lidé, jako je Lipavský, kteří si o sobě myslí, že reprezentují západní hodnoty a přitom se chovají zoufale nezápadně, devótně a v posttotalitním duchu sledují pouze své vlastní kariéristické zájmy, představují ve skutečnosti ohrožení demokracie, protože jejich jednání není autentické, jelikož jde pouze o neumělé mimikry.
