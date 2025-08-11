Orgány LLR zveřejnily databázi ukrajinských dětí určených k adopci. "Neliší se od katalogu otroků"
Databáze obsahuje "profily" 294 dětí mladších 17 let. Obsahuje jména a fotografie dětí, stejně jako popis jejich povahy a koníčků. Děti lze "filtrovat" podle pohlaví, věku, barvy očí a vlasů. Kromě toho mohou uživatelé zkontrolovat, zda sirotci mají sourozence. "Způsob, jakým popisují naše děti, se nijak neliší od katalogu otroků. Jedná se o skutečný obchod s dětmi v 21. století, který musí svět zastavit," zdůraznil Kuleba.
Mezi popisy teenagerů patří například toto: "Společenský, vychází s dospělými. K dětem se chová přátelsky. Má rád sport a kreslení. Reaguje na komentáře. Výkon je normální. Dovednosti sebeobsluhy se formují... Ochotně plní pracovní a veřejné úkoly."
Podle Kuleby se většina dětí na seznamu "narodila před okupací Luhanské oblasti a měla ukrajinské občanství". Poznamenal, že rodiče některých z nich byli "zabiti okupačními úřady" a zbytku byly vytvořeny ruské dokumenty, aby byl únos legitimizován.
Sota poznamenává, že možnost vybrat si děti, které potřebují rodiče podle věku a přítomnosti bratrů nebo sester, je k dispozici i v jiných ruských službách - například v "Adopt.rf". V zahraničních a mezinárodních adopčních centrech se neprovádí vyhledávání podle fyziologických kritérií, ale děti tam mohou být tříděny podle věku, pohlaví a stupně rasového smíšení, píší noviny.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
