Orgány LLR zveřejnily databázi ukrajinských dětí určených k adopci. "Neliší se od katalogu otroků"

11. 8. 2025

čas čtení 1 minuta
Ministerstvo školství "Luhanské lidové republiky" (LLR) navrhuje adopci ukrajinských dětí, seznam nezletilých je zveřejněn na webových stránkách agentury. Upozornil na to šéf organizace Save Ukraine Mykola Kuleba.

Databáze obsahuje "profily" 294 dětí mladších 17 let. Obsahuje jména a fotografie dětí, stejně jako popis jejich povahy a koníčků. Děti lze "filtrovat" podle pohlaví, věku, barvy očí a vlasů. Kromě toho mohou uživatelé zkontrolovat, zda sirotci mají sourozence. "Způsob, jakým popisují naše děti, se nijak neliší od katalogu otroků. Jedná se o skutečný obchod s dětmi v 21. století, který musí svět zastavit," zdůraznil Kuleba.

Mezi popisy teenagerů patří například toto: "Společenský, vychází s dospělými. K dětem se chová přátelsky. Má rád sport a kreslení. Reaguje na komentáře. Výkon je normální. Dovednosti sebeobsluhy se formují... Ochotně plní pracovní a veřejné úkoly."

Podle Kuleby se většina dětí na seznamu "narodila před okupací Luhanské oblasti a měla ukrajinské občanství". Poznamenal, že rodiče některých z nich byli "zabiti okupačními úřady" a zbytku byly vytvořeny ruské dokumenty, aby byl únos legitimizován.

Sota poznamenává, že možnost vybrat si děti, které potřebují rodiče podle věku a přítomnosti bratrů nebo sester, je k dispozici i v jiných ruských službách - například v "Adopt.rf". V zahraničních a mezinárodních adopčních centrech se neprovádí vyhledávání podle fyziologických kritérií, ale děti tam mohou být tříděny podle věku, pohlaví a stupně rasového smíšení, píší noviny.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0
Vytisknout
111

Diskuse

Obsah vydání | 11. 8. 2025