Channel 4 News: Zatýkání v Londýně

9. 8. 2025
Moderátor, Channel 4 News, sobota 9. srpna 2025: Policie zadržela v Londýně 474 demonstrantů podporujících skupinu Palestine Action Group a dalších 5 osob za napadení policistů. Londýnská policie uvedla, že osoby, jejichž totožnost se podařilo ověřit, byly propuštěny na kauci pod podmínkou, že se nezúčastní žádných dalších protestů na podporu Palestiny. Sarah Beale přináší reportáž.
Reportérka:
Většina těchto lidí ví, že porušuje zákon. Projevují podporu skupině Palestine Action, organizaci zakázané vládou na základě zákona o terorismu. Během několika minut od zahájení protestu začaly týmy policistů zatýkat, ne vždy snadno.
"Budete zatčena."
"Ano, jistě."
"Proč vy? Proč vy?"
"Jsem chirurgyně v důchodu. Jsme tu, abychom protestovali proti genocidě, která se odehrává v Gaze."
"Podporujete zakázanou teroristickou organizaci."
"To je pravda, protože tato organizace by neměla být zakázána. Nesplňuje to zákonná kritéria. U Nejvyššího soudu byla podána žaloba, která bude úspěšná."
Reportérka: Co způsobily ty stovky fixů, které dnes přilákaly tolik policistů na Parliament Square? Všichni zde demonstrující napsali na své transparenty název organizace, kterou vláda označila za teroristickou, a tím se vystavili riziku zatčení. A to je něco, čemu většina z nich bude čelit.
"Vím, že Palestina Action vykonává důležitou práci. Myslím si, že by rozhodně neměla být označena za teroristickou organizaci."
"Jste připravena na své zatčení?"
"Předpokládám, že mě každou chvíli zatknou. Ano, policie se blíží."
"Opravdu jste v pořádku?"
"Je to taška na přespání. V tašce mám pyžamo. Na policejní stanici si budu číst knihy. Jo, jsem šťastná. Jsem šťastná, že mohu přispět svou troškou do mlýna v boji proti genocidě."
Mnoho dalších je také ochotno přispět svou troškou. Metropolitní policie tvrdí, že je přesvědčena, že zatkla všechny účastníky protestu, kteří měli transparenty vyjadřující podporu palestinské akci. Organizátoři z hnutí Defend our juries (Braňte naše poroty) však tvrdí, že se jedná pouze o zlomek účastníků.
Palestinská akce byla klasifikována jako teroristická organizace poté, co členové skupiny v červnu vnikli na základnu královského letectva v Bryce Norton a způsobili podle vlády škody ve výši 7 milionů liber.
Labouristická (!!) ministryně vnitra Yvette Cooper: „Tady nejde o zákonné právo na protest. Lidé mají mnoho způsobů, jak protestovat a vyjádřit své názory, a je také mnoho lidí, kteří oprávněně a velmi silně vnímají některé z otřesných událostí, ke kterým dochází v Gaze a na Západním břehu. Ale tady jde o to, zda se jedná o akci proti národní bezpečnosti Spojeného království, kde musíme mít zavedena odpovídající bezpečnostní opatření.“
Oprávněnost zákazu zpochybňují občanské skupiny:
„Existují zcela jasné mezinárodní definice toho, co představuje terorismus, a pouhé ničení majetku, způsobení škody nebo dokonce zranění někoho může být trestným činem a může být řešeno podle trestního práva, ale nemusí to nutně představovat terorismus.“
Nicméně osoby zatčené dnes podléhají protiteroristickým zákonům a hrozí jim trest odnětí svobody až na 14 let, což ještě více zatíží již tak přetížený systém.
"Pokaždé, když někoho zadržíte, nejenže mu vezmete čas a prostor, ale samozřejmě to má i finanční dopad."
A tlak na systém, aby došlo ke změně, je samozřejmě to, o co tu jde. Ale za jakou cenu? Londýnská policie uvádí, že od začátku izraelsko-palestinského konfliktu vynaložila na zajištění pořádku při demonstracích na podporu Palestiny více než 50 milionů liber.
A v posledních několika minutách ministryně vnitra Yvette Cooperová uvedla, že právo na protest je právem, které důrazně chráníme, ale trvala na tom, že se to velmi liší od projevů podpory Palestine Action, které podle ní byly zakázány na základě závažných útoků spojených s násilím, vážnými zraněními a rozsáhlými škodami na majetku.
