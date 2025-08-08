Trump je „velmi zklamaný“ Putinem v den, kdy končí lhůta pro Rusko k uzavření příměří na Ukrajině
8. 8. 2025
Americký prezident uvedl, že další kroky v podobě sankcí a cel nyní závisí na výsledku jednání s jeho ruským protějškem
Finská ministryně zahraničí doufá, že Trump přistoupí k sankcím proti Rusku
„Určitě doufám, že prezident Trump s těmito sankcemi bude pokračovat.
To, co vidíme – a nyní i tušíme – je, že důvodem, proč Rusko opět projevilo ochotu k jednání, je to, že zvýšené dodávky zbraní [na Ukrajinu] rozhodně zvyšují tlak na Rusko, aby našlo cestu z války.“
Původní lhůta, kterou americký prezident Donald Trump dal Rusku na ukončení invaze na Ukrajinu, dnes končí.
Na otázku, zda je připraven splnit své hrozby sankcemi a sekundárními cly, Trump včera večer novinářům řekl:
To bude na něm. Uvidíme, co řekne.
Poté dodal, že je Putinem „velmi zklamán“, ale – v zjevném ústupku Kremlu – uvedl, že je připraven se s ruským lídrem setkat, bez ohledu na to, zda se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
To je v rozporu s informací New York Post, který cituje úředníka Bílého domu, podle kterého se Trump setká s Putinem pouze v případě, že se ruský prezident setká se Zelenským, což Putin již dříve odmítl.
Trump říká, že se s Putinem setká i přes odmítnutí Kremlu jednat s Kyjevem
Summit Trump-Putin by se mohl konat již příští týden, jako možné místo setkání se zmiňují Spojené arabské emiráty.
Diskuse