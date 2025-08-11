Rusy začali masivně zařazovat do rejstříku předvolání Ministerstva obrany
11. 8. 2025
Aktivisté za lidská práva hlásí masové výzvy týkající branců a osob povinných k vojenské službě, kteří se o zařazení do registru dozvídají prostřednictvím portálu státních služeb. Podle právníka Arťoma Klygy a šéfa projektu Stezka lesem Grigorije Sverdlina se jedná o rozsáhlou kampaň na naplnění databáze před podzimním odvodem.
Aktivace začala na začátku července, ale konkrétní nárůst nastal v prvním srpnovém týdnu. Za pouhé dva dny bylo v rámci akce "Stezka lesem" přijato více než 60 stížností, upřesnil Sverdlin. "Zprávy přicházejí z celého Ruska. V registru nejsou zahrnuti jen obyčejní branci, ale také lékařky, sedmnáctiletí teenageři a lidé s omezenou způsobilostí ke službě," řekl.
Systém notifikací prostřednictvím státních služeb začal masově fungovat v červenci, nicméně podle lidskoprávních aktivistů se databáze začala aktivně plnit na jaře. Sverdlin a Klyga věří, že do začátku podzimní branné povinnosti bude registr dobře naplněn, i když není jasné, zda jej do té doby bude možné plně synchronizovat s dalšími státními databázemi: pohraniční službou, dopravní policií, Federální exekutorskou službou a bankovními strukturami.
Nicméně, jak poznamenal Sverdlin, známky integrace s jinými registry jsou již patrné. Novináři potvrdili, že výňatky z osobního účtu na Gosuslugi obsahují informace, které vojenské registrační a náborové úřady dříve neměly, což naznačuje propojení s dalšími resortními databázemi.
Úplná synchronizace však dosud nebyla pozorována. "O jejím nástupu bude možné hovořit, až začnou být předvolání doprovázena skutečnými omezeními: nemožnost opustit zemi, odmítnutí žádat o půjčky, zákaz řízení auta při zastavení dopravní policií, blokování transakcí s nemovitostmi," vysvětlil Sverdlin.
Myšlenku vytvoření jednotného digitálního registru osob povinných k výkonu vojenské služby oznámil Vladimir Putin po zahájení mobilizace na podzim roku 2022. Původně se předpokládalo, že databáze bude v provozu do dubna 2024, ale její spuštění bylo odloženo. Webová stránka Reestrpověstok.rf se objevila v září 2024 v testovacím režimu a fungovala s přestávkami po dlouhou dobu. Teprve v květnu 2025 začal oficiálně fungovat, ale v té době neobsahoval informace o občanech.
Se spuštěním rejstříku došlo ke změnám v legislativě. Nyní jsou elektronická předvolání postavena na roveň papírovým: považují se za doručená sedm dní poté, co se objeví v rejstříku. V případě nedostavení se na předvolání může být občanovi zakázáno opustit zemi, mohou být omezena práva na registraci transakcí s nemovitostmi, otevření nebo zavření živnosti individuálního podnikatele a získání půjčky. Možné jsou také pokuty a trestní stíhání.
Zdroj v ruštině: ZDE
