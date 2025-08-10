Trumpův "ministr obrany" Pete Hegseth sdílí video, ve kterém se říká, že ženy by neměly mít právo volit
All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv— Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025
„Chtěl bych, aby tato země byla křesťanskou zemí, a chtěl bych, aby tento svět byl křesťanským světem,“ řekl Wilson.
Další pastor, Toby Sumpter, v rozhovoru pro CNN řekl: „V mé ideální společnosti bychom volili jako domácnosti. Obvykle bych hlasoval já, ale hlasoval bych po diskusi s členy mé domácnosti.“
Jedna členka kongregace, která byla pro tento segment interviewována, poznamenala, že považuje svého manžela za hlavu rodiny, a dodala: „Podřizuji se mu.“
Hegseth zveřejnil téměř sedmiminutovou reportáž s titulkem: „Celý Kristus pro celý život.“
V další části videa Wilson říká, že nevěří, že by ženy měly zastávat vedoucí pozice v armádě nebo být schopné plnit významné bojové role.
V sobotním prohlášení mluvčí Pentagonu Sean Parnell uvedl, že Hegseth „je hrdým členem církve přidružené k“ CREC.
„Pan ministr velmi oceňuje mnoho spisů a učení pana Wilsona.“
Podle CNN se Hegseth a jeho rodina zúčastnili slavnostního otevření Wilsonovy církve ve Washingtonu v červenci.
Doug Pagitt, pastor a výkonný ředitel progresivní evangelické organizace Vote Common Good, řekl agentuře Associated Press, že myšlenky ve videu jsou názory, které „zastává malá okrajová skupina křesťanů“, a uvedl, že je „velmi znepokojivé“, že je Hegseth šíří.
Hegsethovo zveřejnění ve čtvrtek přišlo v době, kdy Trumpova administrativa zintenzivňuje úsilí o podporu křesťanského nacionalismu. Tento tlak následuje po obnovení spojenectví Donalda Trumpa s křesťanskou pravicí v jeho druhém prezidentském období, jehož kroky zahrnují vydání výkonného nařízení o vytvoření federální pracovní skupiny, která bude vyšetřovat to, co Trump nazývá „antikřesťanskou zaujatostí“ ve vládních agenturách.
Prezident také v únoru zřídil v Bílém domě "Úřad pro víru", který mu bude předkládat doporučení „týkající se změn politik, programů a postupů“ a konzultovat s externími odborníky „boj proti antisemitským, antikřesťanským a dalším formám protináboženské zaujatosti“.
V květnu pozval Hegseth svého osobního pastora Brookse Potteigera do Pentagonu, aby vedl první z několika křesťanských modlitebních bohoslužeb, které ministr obrany uspořádal v pracovní době ve vládní budově. Zaměstnanci ministerstva obrany a příslušníci ozbrojených sil uvedli, že pozvánky na tuto akci obdrželi na své vládní e-mailové adresy.
