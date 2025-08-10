Trumpův "ministr obrany" Pete Hegseth sdílí video, ve kterém se říká, že ženy by neměly mít právo volit

10. 8. 2025

Trumpův "ministr obrany" Pete Hegseth sdílel video, ve kterém několik pastorů říká, že ženy by  neměly mít právo volit.

Hegseth ve čtvrtek na Twitteru repostoval segment CNN, který se zaměřuje na pastora Douga Wilsona, křesťanského nacionalistu, který spoluzaložil Idaho-based Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC). V tomto segmentu argumentuje, že ženy by neměly mít volební právo:


„Chtěl bych, aby tato země byla křesťanskou zemí, a chtěl bych, aby tento svět byl křesťanským světem,“ řekl Wilson.

Další pastor, Toby Sumpter, v rozhovoru pro CNN řekl: „V mé ideální společnosti bychom volili jako domácnosti. Obvykle bych hlasoval já, ale hlasoval bych po diskusi s členy mé domácnosti.“

 

Jedna členka kongregace, která byla pro tento segment interviewována, poznamenala, že považuje svého manžela za hlavu rodiny, a dodala: „Podřizuji se mu.“

Hegseth zveřejnil téměř sedmiminutovou reportáž s titulkem: „Celý Kristus pro celý život.“

V další části videa Wilson říká, že nevěří, že by ženy měly zastávat vedoucí pozice v armádě nebo být schopné plnit významné bojové role.

V sobotním prohlášení mluvčí Pentagonu Sean Parnell uvedl, že Hegseth „je hrdým členem církve přidružené k“ CREC.

„Pan ministr velmi oceňuje mnoho spisů a učení pana Wilsona.“

Podle CNN se Hegseth a jeho rodina zúčastnili slavnostního otevření Wilsonovy církve ve Washingtonu v červenci.

Doug Pagitt, pastor a výkonný ředitel progresivní evangelické organizace Vote Common Good, řekl agentuře Associated Press, že myšlenky ve videu jsou názory, které „zastává malá okrajová skupina křesťanů“, a uvedl, že je „velmi znepokojivé“, že je Hegseth šíří. 

Hegsethovo zveřejnění ve čtvrtek přišlo v době, kdy Trumpova administrativa zintenzivňuje úsilí o podporu křesťanského nacionalismu. Tento tlak následuje po obnovení spojenectví Donalda Trumpa s křesťanskou pravicí v jeho druhém prezidentském období, jehož kroky zahrnují vydání výkonného nařízení o vytvoření federální pracovní skupiny, která bude vyšetřovat to, co Trump nazývá „antikřesťanskou zaujatostí“ ve vládních agenturách.

Prezident také v únoru zřídil   v Bílém domě "Úřad pro víru", který mu bude předkládat doporučení „týkající se změn politik, programů a postupů“ a konzultovat s externími odborníky „boj proti antisemitským, antikřesťanským a dalším formám protináboženské zaujatosti“.

V květnu pozval Hegseth svého osobního pastora Brookse Potteigera do Pentagonu, aby vedl první z několika křesťanských modlitebních bohoslužeb, které ministr obrany uspořádal v pracovní době ve vládní budově. Zaměstnanci ministerstva obrany a příslušníci ozbrojených sil uvedli, že pozvánky na tuto akci obdrželi na své vládní e-mailové adresy.

První dodatek americké ústavy zakazuje vládě zavést státní náboženství. Správní úřad amerických soudů však uvádí, že přesná definice pojmu „zavést“ v tomto kontextu byla historicky nejasná, zejména vzhledem k tomu, že ústava také chrání právo všech občanů na svobodné vyznávání náboženství.

Zdroj v angličtině ZDE

