Moskva seškrtá financování stavby lodí, aby zaplatila Putinovu válku na Ukrajině
11. 8. 2025
V době, kdy jediná ruská letadlová loď je odsouzena skončit ve šrotu, velká námořní plavidla mohou brzy následovat a průměrné stáří lodí všeho druhu v zemi je více než 40 let, Moskva seškrtala rozpočet na stavbu lodí o více než 40 %, aby uvolnila peníze na zaplacení Putinovy války na Ukrajině.
Na konci července úředníci vyzvali vládu, aby snížila financování ruské občanské flotily o více více než 40 %, z 231 miliard na 134,8 miliard rublů (2,4 miliardy na 1,5 miliard amerických dolarů), což je omezení, které také sníží kapacitu ruských loděnic opravovat a stavět vojenská plavidla.
Pokud toto snížení finančních prostředků nebude revidováno, ruští experti říkají, že jejich země brzy nebude schopna plnit Putinovy ambiciózní plány na výstavbu loďstva a místo toho bude konfrontována se situace, v níž je stále pravděpodobnější stále více nehod a v níž stávající lodě stráví více času opravami, což obojí zmenší velikost již tak omezené flotily.
Zdroj v ruštině: ZDE
