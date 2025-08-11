Největší ruská státní loďařská společnost začala propouštět kvůli nedostatku peněz na modernizaci flotily
11. 8. 2025
V loděnici Vympel v Rybinsku v Jaroslavlské oblasti začalo snižování počtu zaměstnanců kvůli finančním problémům. Společnost je součástí Spojené loďařské korporace (USC), největšího ruského holdingu na výrobu civilních a vojenských lodí, jehož deficit podle ministerstva financí přesahuje 1 bilion rublů.
Mluvčí v loděnici Rybinsk potvrdil údaje o propuštění některých zaměstnanců a poznamenal, že oznámení o tom již obdrželo nejméně 33 lidí (celkem bylo k 1. červenci v závodě 950 zaměstnanců). Kolik dalších lidí bude propuštěno zatím není jasné. "Předpokládá se, že propouštění se dotkne pouze pomocného personálu - ve stavu zůstane výrobní personál. Je možné, že ke snížení dojde v několika fázích do konce roku," uvedl zdroj. Vysvětlil, že důvodem škrtů je optimalizace nákladů společnosti Vympel kvůli nedostatku objednávek.
Vedení loděnice v Rybinsku se rozhodlo propustit některé pracovníky kvůli "nedostatku objemů výroby v závodě" a také kvůli potřebě vyvážit počet zaměstnanců s objemem práce, uvedla USC. "Korporace a vedení závodu přijímají opatření k zaměstnávání propuštěných pracovníků: jsou jim nabízena alternativní volná místa v podnicích USC, která odpovídají jejich kvalifikaci a zkušenostem. Továrna Vympel a USC splní všechny závazky týkající se sociálních záruk a kompenzací," ujistila státní korporace.
Vympel vyrábí malotonážní a střednětonážní lodě a plavidla, například malé raketové čluny pro ministerstvo obrany, hlídkové a protisabotážní čluny pro pohraniční službu FSB, hydrografická plavidla pro námořnictvo. Kromě toho loděnice vyrobila pět křídlatých lodí Kometa 120M, které obsluhují pravidelné trasy v Azovském a Černém moři.
Na konci července vyšlo najevo, že ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo vládě snížit financování programu modernizace ruské civilní flotily o více než 40 %, z 231 na 134,8 miliardy rublů. Důvodem je vyčerpání rezervního Fondu národního blahobytu a problémy s federálním rozpočtem, z něhož je třetina vynakládána na potřeby války na Ukrajině.
Podle prezentace ministerstva má být z plánu vyřazeno 69 plavidel. Zpočátku úřady v rámci programu plánovaly v letech 2023-27 spustit na vodu více než 260 obchodních, rybářských a výletních lodí. V prvé řadě program ztratí nákladní, rybářská a bagrovací plavidla.
Podle Olega Sutyrina, partnera společnosti SBS Consulting, je omezení programu, i když je vynucené, v rozporu s úkoly obnovy flotily, jejíž průměrné stáří lodí dosáhlo 40 let. Zdůraznil, že Rusko potřebuje uvést do provozu alespoň 200-220 nových lodí ročně, jinak nadbytek stárnoucího vybavení slibuje nárůst počtu nehod.
Zdroj v ruštině: ZDE
