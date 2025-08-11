Ruská armáda zasáhla ropný sklad ázerbájdžánské státní společnosti SOCAR v Oděské oblasti
11. 8. 2025
Informovala o tom RBC-Ukraine s odkazem na zdroje v orgánech činných v trestním řízení. V důsledku útoku na zařízení vypukl požár, došlo k poškození přípojky dieselového potrubí. Požár byl rychle lokalizován, ale čtyři zaměstnanci podniku byli vážně zraněni a byli naléhavě hospitalizováni. Nyní na místě incidentu probíhají havarijní práce a rozsah škod se stále zjišťuje.
Podle partnerů publikace nebyly oficiální výsledky vyšetřování dosud zveřejněny, ale povaha a přesnost zásahů pěti řízených dronů naznačují, že hlavním cílem útoku byl ropný sklad SOCAR.
Nejedná se o první ránu energetické infrastruktuře regionu v posledních dnech. V noci na 6. srpna tedy ruská armáda zaútočila na kompresorovou stanici vlastněnou ukrajinským operátorem GTS, rovněž v Oděské oblasti. Podle ukrajinského ministerstva energetiky bylo zařízení ostřelováno "desítkami dronů".
Kompresorová stanice slouží k příjmu amerického zemního plynu a také ke zkušebním dodávkám ázerbájdžánského "modrého paliva". Ministerstvo energetiky zdůraznilo, že útok byl úmyslný a byl zaměřen na podkopání obchodních vztahů Ukrajiny s Ázerbájdžánem, Spojenými státy a evropskými zeměmi.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
