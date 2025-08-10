Trump wurde offenbar so wütend auf Putin, dass er ihm die Ukraine geben will

10. 8. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Newsweek berichtet über die Position des Institute for the Study of War (ISW) zur neuen Situation bei den Friedensverhandlungen in der Ukraine. Zum einen ist es angeblich so gut wie sicher, dass Putin kein Versprechen auf einen Waffenstillstand oder Frieden einhalten wird. Nur Gewalt kann ihn stoppen. Zum anderen würden seine Forderungen die Ukraine in eine Situation bringen, in der es für sie viel schwieriger wäre, sich zu verteidigen.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Mit anderen Worten: Er würde die ganze Ukraine auf den Teller bekommen. Trump wird ihn, wie es scheint, wohl anstatt mit Sanktionen, nach Putins Wünschen mit ukrainischem Territorium belohnen zu wollen. Das sind wohl die harten Sanktionen.





Wenn Putin ganz Donezk bekäme, führte das zu einer deutlichen Schwächung der Ukraine gegen weitere russische Aggressionen, argumentiert das ISW. Die Frage ist allerdings, wie Trump eigentlich das ukrainische Territorium verteilen könnnte. Natürlich für einen Waffenstillstand, der nicht stattfinden wird, natürlich unter Androhung von Sanktionen, die es nicht gab und nicht geben wird, und bei einem Treffen in Alaska, das auch nicht stattfinden wird. Oder glauben Sie, dass es dazu kommt? Auf welcher Grundlage? Ein Medienrausch? Wahrscheinlich wie die harten Sanktionen, die am Freitag, den 8. August, in Kraft treten sollten. Stattdessen wurde ein Gefühlsrausch über das Meeting ausgelöst. Zu Bloomberg ist durchgesickert, dass Trump dort große ukrainische Gebiete an Russland abgeben wird. Eigentlich für nichts. Für ein gutes Wort.





Gleichzeitig setze Putin von Freitag auf Samstag das Morden in der in der Ukraine fort. In den tschechischen Medien schreibt man eigentlich schon nicht mehr darüber. Wohl damit den Leuten nicht einfällt, dass es irgendwie seltsam ist, was Trump macht. Witkoff kommt kurz nach der Ermordung von Kinder nach Moskau, begleitet von weiteren Morden an Kindern – und Trump will Putin in Alaska Geschenke machen. Putin braucht sie aber nicht. Er wird sich jedoch diese widerliche, absurde Farce genießen. Eine völlige Demütigung der westlichen Medien, der westlichen Politik, der westlichen Vernunft.





Trump ist sowieso auf den Knien. Und das sogenannten Europa schweigt völlig geschockt. Was sollte man der Öffentlichkeit jetzt sagen? Sanktionen, das war doch nur ein Witz des genialen Trump, oder? Und Putin soll die Ukraine bekommen, weil er durch Trumps Sanktionen so furchtbar erschreckt hat, dass Trump Mitleid mit ihm hatte.





Newsweek-Artikel:

https://www.newsweek.com/donetsk-isw-putin-trump-zelensky-2111180

Ein Bericht darüber, wie Trump ukrainisches Territorium an Putin übergeben will, damit es zu einem Waffenstillstand kommt

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-08/us-and-russia-plan-truce-deal-to-cement-putin-s-gains-in-ukraine





