Místopředsedkyně Evropské komise svolala kvůli situaci na Ukrajině naléhavé zasedání ministrů zahraničí
11. 8. 2025
čas čtení < 1 minuta
Naléhavá schůzka se bude konat 11. srpna. Bude jednat o dalších krocích v souvislosti s mírovou dohodou na Ukrajině.
Podle Kallas musí jakákoli dohoda mezi Spojenými státy a Ruskou federací o zastavení války na Ukrajině zohledňovat postoj Kyjeva a EU. Považuje to za otázku bezpečnosti pro celou Evropu.
Místopředsedkyně EU zdůraznila, že všechna území dočasně okupovaná Rusy patří Ukrajině a dohoda by se neměla stát odrazovým můstkem pro další agresi ze strany Ruské federace, a to i proti NATO a Evropě.
Podle zpráv médií budou ministři zahraničí diskutovat také o situaci v pásmu Gazy.
Zdroj v angličtině: ZDE
217
Diskuse