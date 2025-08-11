Místopředsedkyně Evropské komise svolala kvůli situaci na Ukrajině naléhavé zasedání ministrů zahraničí

11. 8. 2025

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallas svolává zasedání evropských ministrů zahraničních věcí.

Naléhavá schůzka se bude konat 11. srpna. Bude jednat o dalších krocích v souvislosti s mírovou dohodou na Ukrajině.

Podle Kallas musí jakákoli dohoda mezi Spojenými státy a Ruskou federací o zastavení války na Ukrajině zohledňovat postoj Kyjeva a EU. Považuje to za otázku bezpečnosti pro celou Evropu.

Místopředsedkyně EU zdůraznila, že všechna území dočasně okupovaná Rusy patří Ukrajině a dohoda by se neměla stát odrazovým můstkem pro další agresi ze strany Ruské federace, a to i proti NATO a Evropě.

Podle zpráv médií budou ministři zahraničí diskutovat také o situaci v pásmu Gazy.

Zdroj v angličtině: ZDE

