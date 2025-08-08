Channel 4 News: Izrael znovu v pátek brutálně bombarduje město Gaza
8. 8. 2025
čas čtení 13 minut
Moderátor, Channel 4 News, pátek 8. srpna 2025, 19 hodin: Izrael znovu bombarduje město Gaza před jeho obsazením a je za své totální vojenské eskalace odsuzován po celém světě. Ale co je zásadní, Američané Netanjahua podporují. Dobrý večer. Navzdory všeobecným varováním před ještě katastrofálnějšími ztrátami na životech a odsuzujícím reakcím dalších zemí, Amerika odmítá kritizovat a americký velvyslanec v Jeruzalémě zaútočil na Keira Starmera s tím, že kdyby byl premiérem v době nacismu, Británie by dnes mluvila německy.
Podle zpráv by OSN mohla zítra svolat mimořádné zasedání Rady bezpečnosti kvůli plánu Izraele převzít kontrolu nad městem Gaza, zatímco šéf OSN označil tento krok za nebezpečné eskalování války. Benjamin Netanjahu tvrdí, že chce osvobodit Gazu od okupantů z Hamásu. Nejnovější údaje OSN ukazují, že více než 86 % Gazy je pod evakuačním příkazem nebo se nachází v izraelské militarizované zóně, což omezuje mnoho z 2,1 milionu obyvatel Gazy na pouhých 50 kilometrů čtverečních území. 78 % všech budov bylo poškozeno nebo zničeno, včetně 92 % domů. 81 % veřejných vodovodů, kanalizace a hygienických zařízení se nachází v militarizovaných oblastech nebo pod evakuačním příkazem. Upozorňujeme, že reportáž Jonathana Rugmana obsahuje znepokojivé záběry.
Reportér: Izrael již v této válce mnohokrát bombardoval a obsadil části města Gaza, ale protože jeho slib porazit Hamás silou stále není splněn, žádná z těchto destrukcí není nikdy dost. Nyní plánuje postupné vojenské převzetí toho, co zde zbylo. Nucená evakuace stovek tisíc lidí. Rozhádaná izraelská vládní koalice drží pohromadě, mezinárodní odsouzení ignoruje, ale válka pokračuje proti tomu, co z nepřítele zbylo, i když se ten nepřítel rozplývá mezi uprchlíky uprostřed noci.
Chlapec v Gaze: „Proč chcete provést pozemní invazi? Jaké máte cíle? Chci, abyste pochopili, že tady už není nic, co byste ještě nezničili.“
Pobřeží Tel Avivu je jen pár kilometrů dál po stejném pobřeží, nedotčený a paralelní vesmír, a přesto je vzkaz v písku stejný jako v samotné Gaze. Izraelci se obávají, že prodloužení této války ohrozí jejich rukojmí a povede ke smrti dalších izraelských vojáků.
Dívka v Izraeli: „Vím, že plán je zbavit se Hamásu, ale snažíme se o to už celé dva roky a moc jsme se nepohnuli z místa, ztratili jsme spoustu vojáků a stále jsme nedostali všechny rukojmí domů. Nezdá se, že by se tento plán nějak výrazně posunul vpřed, ne?“
Tento názor se příliš neliší od názoru izraelského náčelníka generálního štábu. Generál Eyal Zamir byl jmenován teprve v únoru. Včera večer se však nový šéf neshodl se svým politickým šéfem. Zamir údajně poukázal na to, že jeho záložní jednotky jsou vyčerpané, a místo toho vyzval k příměří. Proběhlo desetihodinové maratónské jednání bezpečnostních šéfů, které skončilo tím, že premiér Netanjahu získal většinovou podporu. Plán na invazi do Gazy však znovu roznítil protivládní protesty. Demonstranti tvrdí, že Netanjahu se méně zajímá o životy asi 20 rukojmí než o udržení své koalice. Některé rodiny rukojmí doufají, že hrozba rozsáhlé invaze je pouze vyjednávací taktikou s Hamasem.
Starší pán v Izraeli: „Doufám, že se v průběhu těchto dvou až tří týdnů něco pohne a Hamas si uvědomí, že nemá jinou možnost než složit zbraně a vrátit rukojmí.“
Belgičané dnes shazovali humanitární pomoc. Také si předvolali izraelského velvyslance v Bruselu a popsali izraelské akce jako potenciální vymazání Palestiny z mapy. Keir Starmer označil reokupaci za nesprávnou a řekl, že povede k dalšímu krveprolití. Německo však zakázalo prodej zbraní, které by mohly být zde použity. Evropané jsou nyní nejméně ochotni přijmout opatření, protože mají pocit, že nemají na výběr, i když Američané dali Izraeli zelenou.
Huckabee: „Nechápu, proč některé z těchto dalších zemí opět vyvíjejí veškerý tlak na Izrael a proč nevyvíjejí tlak na Hamás, aby propustil rukojmí. Všechny, včetně těch, kteří zjevně hladoví. To je to, nad čím si všichni lámeme hlavu.“
Izraelský premiér tvrdí, že jakákoli okupace bude dočasná a že Gaza bude předána takzvaným arabským silám, ačkoli arabští a západní diplomaté by rádi věděli, co tím myslí. A pro tyto Palestince je další vykořenění více, než jsou schopni unést.
„Byli jsme překvapeni rozhodnutím vlády přesídlit obyvatele severu na jih. Kategoricky to odmítáme. Celé rodiny byly vymazány z matriky. Dost už bylo dost.“
Místo aby Izrael tuto válku ukončil, rozšiřuje ji a zintenzivňuje strategii, která již zabila desítky tisíc lidí a nyní ohrožuje životy mnoha dalších.
Moderátor: Nyní se k nám připojil Yehuda Cohen, jehož syn je stále držen jako rukojmí v Gaze. Je s námi z Rehovotu v Izraeli. Děkujeme vám, že jste se k nám připojil. Co si myslíte o tomto rozšíření?
Yehuda Cohen: No, sám jste to předtím řekl. Netanjahu jedná z politických a osobních důvodů. Rozšiřuje válku, i když je proti tomu drtivá většina izraelské populace, je proti tomu náčelník generálního štábu. Jsou proti tomu odborníci a přímo to ohrožuje rukojmí, ohrožuje to mého zetě. Už více než rok doufáme, že pouze příměří přinese dohodu, a víme, že Netanjahu pracuje opačným směrem. Jsem velmi zklamaný z Trumpovy administrativy. Začali s velkými sliby, uzavřeli první dohodu a pak dali Netanjahu volnou ruku, aby dělal, co chce, což bylo zřejmé, že bude pokračovat ve válce, aby ochránil svou koalici.
Moderátor: Myslíte si, že se dá něco udělat, aby se tomu zabránilo nebo to omezilo?
Yehuda Cohen: No, myslím, že Británie, Spojené království, Francie a Německo jdou správným směrem, sankcemi a prohlášením palestinského státu. Je to správný směr. Ze zřejmého důvodu. Jakýkoli tlak na Netanjahua zvyšuje veřejné mínění v Izraeli. Západní svět nám tedy musí pomoci. Spojené státy nám nepomáhají. Vidíme, že Donald Trump je jasně na straně Netanjahua, takže jakýkoli tlak ze strany jiných zemí, zejména nyní Velké Británie, Francie a Německa, nám může pomoci. A nemyslím tím jen pomoc jako otci rukojmí, ale jako izraelským občanům, aby skončila válka.
Moderátor: Jaké by tedy bylo vaše poselství Keiru Starmerovi v tuto chvíli? Myslím tím, že má v úmyslu uznat palestinský stát. Myslíte si, že by měl jít ještě dál a uvalit zbrojní embargo?
Yehuda Cohen: Myslím, že byste měli jít ještě dál. Řeknu vám ještě víc. Mluvil jsem zde s britským velvyslancem, Simonem Waltersem a požádal jsem ho o schůzku s Davidem Lammym, aby veřejně podpořil tento krok. Je to naše jediná šance, jak ukončit válku. Pomoc Evropy a Velké Británie, zejména Evropy, nám pomůže donutit Netanjahua, aby ukončil válku, dosáhl dohody o propuštění rukojmích a posunul věci kupředu.
Moderátor: Když vidíte intenzivní bombardování města Gaza a záměr ho obsadit, jaké jsou vaše pocity ohledně vašeho zetě?
Yehuda Cohen: Můj zeť je přímo v ohrožení života. Přežil 22 měsíců v hrozných podmínkách. Obávám se, že to všechno bylo zbytečné. Bude zavražděn buď při bombardování IDF, při manévrech IDF, nebo zavražděn teroristy Hamásu jako poslední věc, kterou udělají, než utečou. Jako poslední věc, kterou udělají, když budou mít záda ke zdi. A tím to skončí. Obecně chceme říci, že Hamás musí být eliminován, eliminován jako teroristická organizace, jako ozbrojená organizace. Ale stejně jako Hizballáh, lze toho dosáhnout po příměří, lze toho dosáhnout ve spolupráci s jinými zeměmi, včetně našich sousedů, Egypta, Jordánska, Saúdské Arábie. Lze toho dosáhnout tímto způsobem, ale protože Netanjahu opět jedná hlavně z politických zájmů, pod tlakem extremistů ve vládě, Ben Gvira, Smotriche, kteří chtějí okupovat Gazu pouze za účelem její anexe a obnovení osad. Mají ideologický zájem na Gaze.
Moderátor: Z Ramalláhu se k nám připojil pan Mustafa Barghouti, zakladatel a vůdce Palestinské národní iniciativy. Izraelský plán nyní spočívá v vyloučení nejen Hamásu, ale i Palestinské samosprávy. A jak víte, jakékoli Palestinské samosprávy. Co to znamená pro Palestince a jejich cíl sebeurčení?
Mustafa Barghouti: Slyšeli jste dokonce názor toho izraelského otce. Většina z toho, co řekl, je pravda. Máme tu co do činění s izraelskou fašistickou vládou. Jsou to fašisté. A lidé jako Smotrich, kteří tam slouží, sami sebe nazývají fašisty. A politika této vlády je naprosto fašistická, protože jejím cílem není jen okupace Gazy, není jen etnická čistka Palestinců z celé Gazy. Jejím cílem je ve skutečnosti vymazat Palestince z mapy, jak v Gaze, tak na Západním břehu. A Netanjahu v tom pokračuje. Netanjahu je patologický lhář. Lže celému světu. Lže izraelskému lidu. Lže všem, tvrdil, že mu záleží na izraelských zajatcích, ale ve skutečnosti je chce zabít. Teď tvrdí, že chtěl dohodu o příměří. Tvrdí, že bojuje proti Hamásu, ale ve skutečnosti chce vyhladit celé palestinské obyvatelstvo. A jeho cílem nyní není jen připravit okupaci Gazy, ale etnicky vyčistit obyvatelstvo a přesunout ho do nejhorších koncentračních táborů na jihu Gazy.
Moderátor: Samozřejmě tvrdí, že nechce převzít kontrolu nad Gazou, že chce jen pomoci lidem osvobodit se od Hamásu, jak říká. Co se týče vaší alternativy vlády po Hamásu, jak by byla sestavena a kdo by ji podporoval?
Mustafa Barghouti: No, myslím si, že Netanjahu, který lhal dvakrát během jediného dne, ve svém prohlášení za vládu řekl, že ji převezme, místo aby řekl, že ji okupuje. A teď říká, že to nechce převzít. No tak. Tenhle člověk neustále lže, ale jaká je alternativa? Alternativa existuje. Před více než rokem jsme měli schůzku v Pekingu, kde se sešly všechny palestinské skupiny, čtrnáct stran, včetně Hamásu, Džihádu, Fatáhu a všech ostatních, a Hamás nám řekl, že nemá v úmyslu a nechce být ve vládě, zůstat ve vládě ani být v žádné vládě. A my jsme se dohodli, že vytvoříme národní konsensuální vládu, kterou všichni přijmou, která zachová jednotu Západního břehu a Gazy, která převezme odpovědnost za obnovu Gazy a která připraví to, co si jako lidé zasloužíme, stejně jako Britové, Francouzi a všichni ostatní. A to je demokraticky zvolit si své vedení.
Moderátor: Izrael říká, že to stále vypadá jako vyjednávání. Víte, vyvíjí vojenský tlak na Hamás, aby dosáhl svého. Myslíte si, že Hamás může nyní něco udělat, aby zabránil úplné okupaci Gazy?
Mustafa Barghouti: Hamás prohlásil, že je připraven předat všechny izraelské zajatce výměnou za propuštění některých palestinských zajatců, o kterých nikdo nemluví. Nevím, jestli víte, že v izraelských věznicích je 400 palestinských dětí, které jsou také zajaty. Je 3650 Palestinců, kteří jsou bez obvinění a bez právního zastoupení drženi v izraelské správní vazbě, takže Hamás je připraven okamžitě předat všechny rukojmí výměnou za ukončení války, to je to, co požadoval váš izraelský host. Všichni potřebují konec této strašné války. Izrael spojil genocidu s kolektivním trestáním, vyhladověním obyvatelstva a nyní chce etnicky vyčistit celé obyvatelstvo Gazy, což je zločin. A proto je Netanjahu válečný zločinec, který je hledán Mezinárodním trestním soudem.
229
Diskuse