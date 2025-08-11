Tři thajští vojáci zraněni nášlapnou minou na kambodžské hranici
11. 8. 2025
Tři thajští vojáci byli zraněni poté, co jeden z nich šlápl na minu na území podél hranice s Kambodžou, oznámila v sobotu thajská armáda.
K incidentu došlo jen několik dní poté, co se obě země dohodly na prodloužení příměří, jež ukončilo krátký ozbrojený konflikt, který byl jejich nejletálnějším střetem za poslední desetiletí.
Jeden voják utrpěl vážné zranění nohy, další byl zraněn na zádech a paži a třetí utrpěl extrémní poškození ucha během incidentu v severovýchodní thajské provincii Sisaket.
"Jasně to ukazuje jak domácí, tak mezinárodní společnosti, že používání skrytých zbraní v pohraničních oblastech nadále existuje, což představuje jasné porušení Ottawské úmluvy kambodžskou stranou," uvádí se v prohlášení armády.
Jak reagovalo Thajsko a Kambodža?
Po sobotním výbuchu thajská armáda v prohlášení s odvoláním na svého mluvčího generálmajora Winthaie Suvareeho uvedla, že sobotní výbuch miny představoval "významnou překážku pro zavedení opatření k zastavení palby a mírového řešení problémů".
Kambodžský úřad pro boj proti minám a pomoc obětem, vládní orgán, vydal prohlášení, ve kterém popírá, že by byly položeny nějaké nové miny.
"Neumisťovali jsme a nebudeme pokládat nové nášlapné miny," uvádí se v prohlášení s tím, že Kambodža je smluvní stranou Úmluvy o zákazu protipěchotních min, "a má mezinárodně uznávanou historii odstraňování, nikoli nasazování těchto nerozlišujících zbraní."
Zpráva uvádí, že Kambodža odstranila více než 1 milion min a téměř 3 miliony dalších kusů nevybuchlé munice, které zbyly z více než tří desetiletí války a občanských nepokojů, které začaly v roce 1970.
Co se stalo během nedávného thajsko-kambodžského konfliktu?
Pětidenní konflikt mezi Thajskem a Kambodžou zabil nejméně 43 lidí v rozhořčení z dlouhotrvajícího sporu o starobylé hraniční chrámy.
Střety, do nichž se zapojila letadla, dělostřelectvo, raketomety a pěchota, skončily 29. července příměřím po přemlouvání amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Setkání představitelů obrany v Kuala Lumpuru skončilo ve čtvrtek dohodou o prodloužení příměří.
Napětí se stupňovalo od května letošního roku, kdy byl kambodžský voják zastřelen thajskými vojáky při krátké potyčce v jiné sporné pohraniční oblasti.
Eskalující spor byl před vypuknutím bojkotů poznamenán omezením překračování hranic a přeshraničními bojkoty spolu se zákazy zboží a služeb.
Co je Ottawská úmluva?
Ottawská úmluva, nazývaná také Smlouva o zákazu protipěchotních min, je mezinárodní dohoda zakazující používání těchto zbraní a Thajsko i Kambodža se k ní zavázaly.
Prohlášení thajského ministerstva zahraničí uvedlo, že incident potvrdil zjištění thajské armády, "že jsou pokládány nové nášlapné miny v očividném rozporu s mezinárodním právem". Poznamenalo také, že se jednalo o třetí takový incident za méně než měsíc.
Kambodža naznačila, že dvě dřívější exploze z minulého měsíce, které zranily thajské vojáky, by mohly být nášlapné miny z minulých konfliktů.
Zdroj v angličtině: ZDE
