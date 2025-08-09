„Smrtící praxe“: Palestinci čelí bezohledné izraelské střelbě na místa, kde se rozdává jídlo
9. 8. 2025
čas čtení 14 minut
Vyšetřování založené na vizuálních důkazech, nábojnicích, lékařských záznamech a svědectvích naznačuje, že izraelská střelba má dlouhodobý charakter
Ehab Nuor, 23letý holič, leží na písku za zkrouceným kovem a schovává se před palbou z těžkých kulometů, zatímco stovky Palestinců prchají s batohy, ve kterých doufali, že si odnesou jídlo.
Nuor se stal více než desetkrát terčem střelby izraelské armády v blízkosti center pro distribuci potravin.
Vyšetřování deníku Guardian, které analyzovalo vizuální důkazy, kulky, lékařské údaje a vzorce zranění ze dvou nemocnic, jakož i rozhovory s lékařskými organizacemi a chirurgy během přibližně 50 dnů distribuce potravin, naznačuje, že izraelská armáda opakovaně střílí na Palestince, kteří se snaží získat jídlo.
Guardian prostudoval více než 30 videí zachycujících střelbu poblíž distribučních míst potravin provozovaných americkou a izraelskou organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Během 48 dnů, které byly předmětem vyšetřování, bylo zraněno více než 2 000 Palestinců, většinou střelbou.
Na záběrech je alespoň 11 dní slyšet střelba z kulometů v blízkosti míst distribuce potravin. Nábojnice nalezené u pacientů a vzorce střelby analyzované zbrojními experty naznačují, že se jednalo o izraelskou munici.
Palestinci, jako Nuor, kteří cestují do míst GHF, se stali terčem systematické a bezohledné izraelské střelby.
Lékaři v Násirově nemocnici v Khan Younis a v polní nemocnici Červeného kříže v Rafahu popsali ošetření bezprecedentního počtu střelných ran. Téměř všichni pacienti, kteří dorazili do polní nemocnice a byli při vědomí, uvedli, že byli postřeleni izraelskou armádou při pokusu dostat se k místu distribuce potravin.
Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) uvedl, že počet obětí je vyšší než celkový počet pacientů, které ošetřili během incidentů s velkým počtem obětí za celý předchozí rok. Podle údajů, které má k dispozici Guardian, bylo více než 100 z těchto pacientů při příjezdu prohlášeno za mrtvé.
Jen minulý týden Nuor znovu unikl kulkám: „Takhle se v Gaze dostáváme k mouce. Chceme jen žít – už toho máme dost.“ Na jednom videu je jasně vidět izraelský tank a jsou slyšet výstřely.
Podle OSN bylo od 27. května při hledání jídla zabito nejméně 1 373 Palestinců, z toho 859 v blízkosti zařízení GHF a 514 podél tras konvojů s potravinami.
Kulky na silnici
V blízkosti místa, kde GHF rozdává jídlo v severní části Rafáhu, vede dlouhá silnice, kde se shromažďují davy lidí tak velké, že jsou vidět z vesmíru.
Právě zde se Palestinci snažící se získat jídlo dostali pod intenzivní palbu.
Jeden záznam z července ukazuje kulky dopadající na písek, zatímco se schovává řada Palestinců.
„Stříleli na nás náhodně,“ řekl Mohammed Sleiman Abu Lebda (20), který byl pokrytý obvazy a sledoval video na svém telefonu z nemocničního lůžka. Řekl, že čekal dvě hodiny na distribučním místě, když izraelská armáda zahájila palbu na dav.
Muž vedle něj byl roztrhán na kusy a jeho ostatky odnesli v tašce, kterou si přinesl, aby si odnesl mouku, řekl Lebda.
Z 21 dnů střelby na místa distribuce potravin v červnu, při které bylo zraněno asi 2 000 Palestinců, izraelská armáda přiznala, že osmkrát zahájila palbu na „podezřelé“ nebo vystřelila „varovné výstřely“, ale opakovaně popřela, že by mířila na civilisty. V některých případech uvedla, že měla informace o zraněných, a sedm případů „prošetřuje“. V několika případech GHF popřela, že by v bezprostřední blízkosti jejích stanovišť došlo k „incidentu“.
Britský expert na zbraně Chris Cobb-Smith v komentáři k záznamu, na kterém jsou vidět výstřely dopadající do písku, uvedl, že tento postup byl „bezohledný a nezodpovědný“, a dodal: „Neexistuje žádný taktický důvod, proč v blízkosti davu neozbrojených osob použít palbu z ručních zbraní v takovém rozsahu. Je to naprosto pobuřující.“
Trevor Ball, americký expert na zbraně, uvedl: „Pokud se jednalo o varovné výstřely, je to nebezpečný postup. Míření tak blízko lidí představuje značné riziko zranění nebo smrti. Kulky se mohou odrazit a jejich trajektorie může být ovlivněna větrem a dalšími faktory, lidskými i jinými. Tato rizika se s vzdáleností zvyšují.“
Lékaři z Násirovy nemocnice poskytli deníku Guardian snímky osmi kulek, které byly vyjmuty z těl lidí postřelených v blízkosti zařízení GHF.
Odborníci na zbraně analyzovali dvě kulky pomocí měření.
Ball uvedl: „Tyto kulky odpovídají standardnímu kalibru IDF [izraelských obranných sil] 7,62 x 51 mm. Druhá kulka je kalibru .50, který se používá v kulometech IDF a některých odstřelovacích puškách Hamásu.“
Cobb-Smith zjistil stejné ráže a souhlasil s Ballem. Dodal, že je obtížné přesně určit ráži dalších šesti kulek a přiřadit je bez přesných měření, ale že se jedná o vysokorychlostní střelivo, což naznačuje, že pravděpodobně pochází z vojenských zdrojů.
„Smrtící plán“
Profesor Nick Maynard, konzultant chirurg v oxfordské univerzitní nemocnici, navštěvuje Gazu od roku 2010 a od začátku války absolvoval tři mise v Násirově nemocnici v Khan Younis. Mezi operacemi řekl, že od otevření zařízení GHF viděl převážně střelné rány.
Shlukování podobných zranění ... naznačuje, že se jedná o cílené útoky na konkrétní části těla.
Maynard uvedl, že zaznamenal shlukování podobných zranění, které se časově shodovalo s dny, kdy se rozdávalo jídlo – mezi šesti a dvanácti pacienty s stejnými zraněními – střelná zranění na krku, hlavě nebo pažích. „Shlukování podobných zranění v jeden den naznačuje, že se jedná o cílené útoky na konkrétní části těla.“
Dodal: „Minulou noc jsme přijali čtyři dospívající chlapce, kteří byli všichni postřeleni do varlat.“
Další chirurg z Násirovy nemocnice Nasser, Goher Rahbour, popsal ošetření neobvykle vysokého počtu hromadných zranění střelbou, většinou mladých chlapců vracejících se z míst GHF: „Ve 100 % případů [říkali], že to bylo způsobeno izraelskými silami.“
V Rafahu přijala polní nemocnice Červeného kříže s 60 lůžky více než 2 200 pacientů z více než 21 různých incidentů s hromadným zraněním – tedy s více než 30 zraněnými najednou – mezi 27. květnem, kdy byla otevřena zařízení GHF, a 26. červnem, podle záznamů o přijetí pacientů
„Střílejí na nás“
Izraelská armáda tvrdí, že Hamas krade humanitární pomoc, přestože Evropská komise žádné takové zprávy nezaznamenala. Na konci května izraelská vláda slíbila, že zruší blokádu Gazy, aby GHF mohla zřídit svá centra. Zkušeným humanitárním organizacím byl však vstup odepřen.
Distribuce GHF byla od samého začátku násilná, jen během prvního týdne bylo zraněno více než 400 Palestinců a více než 30 pacientů zemřelo při příjezdu do polní nemocnice ICRC. První místo distribuce potravin se nacházelo v zóně na západě Rafahu, kterou Izrael označil za evakuační. Aby mohli Palestinci potraviny vyzvednout, museli porušit rozkazy.
O čtyři dny později, v červnu, bylo v časných ranních hodinách v blízkosti centra GHF slyšet sporadickou střelbu z kulometů.
„Střílejí na nás, přísahám,“ řekl 30letý Ameen Khalifa. „Přicházíme si pro jídlo, abychom přežili, a jsme celí od krve. Zemřeme, protože se snažíme sehnat jídlo.“ Téhož dne bylo zraněno asi 170 Palestinců a 30 jich bylo zabito.
Khalifa přežil, ale ne na dlouho. Jeho rodina uvedla, že byl zastřelen ve stejné oblasti o dva dny později, když se snažil sehnat jídlo.
„Neexistují žádná ujednání, žádný pořádek, žádné humanitární podmínky ani nic, co by respektovalo lidskou důstojnost,“ řekl Khalifův bratr v rozhovoru z tábora pro vysídlené osoby v Deir al-Balah v centrální Gaze.
Izraelská armáda přiznala, že vystřelila „varovné výstřely“ na osoby, které se přiblížily k jejím silám, a GHF uvedla, že jídlo bylo toho dne rozdáno bez incidentů.
Mladý chlapec Ahmad Zeidan stál se svou matkou a sestrou od 19:00 předchozího večera ve frontě na jídlo, poté co se dozvěděl o distribuci od izraelské armády. Svědčí, že izraelská armáda zahájila palbu. Jeho matka byla zabita.
„Radím lidem, aby nechodili [na místa, kde se rozdává jídlo]. K čertu s tou pomocí... Buď ji dostaneme a zachováme si důstojnost, nebo ji nechceme. Moje matka je pryč,“ plakal před Násirovou nemocnicí, kde čekal na vydání jejího těla.
IDF uvedla, že její jednotky zahájily palbu na skupinu lidí, kterou považovaly za hrozbu, ale popřela, že by mířily na civilisty, a dodala, že události vyšetřuje. GHF uvedla, že k incidentu došlo v oblasti mimo její bezpečné distribuční místo a kontrolu.
Ehab Nuor navštívil v červnu a červenci čtyři místa, kde GHF rozdávala jídlo, a u všech čtyř byl vystaven střelbě. Všechna tato místa se nacházela v oblastech, které IDF určila k evakuaci, čímž vystavila Palestince přímému nebezpečí.
Mezi 16. a 20. červnem, kdy se svět soustředil na válku mezi Izraelem a Íránem, se střelba zintenzivnila a v blízkosti míst, kde se rozdávalo jídlo, bylo zraněno 600 Palestinců.
Videozáznamy ukazují, jak světla reflektorů prořezávají tmu kolem míst GHF, zatímco nekonečný proud Palestinců odnáší pytle s bílou moukou a ozývají se výstřely. Další videa ukazují Palestince schoulené mimo perimetr místa GHF, kde jsou slyšet výstřely.
Ball uvedl, že kulomety byly ve velkém počtu vydány pěchotě IDF a namontovány na vozidla. Hamás měl ve srovnání s tím několik kulometů a ukořistil zbraně IDF, ale ty byly k vidění jen zřídka, s výjimkou slavnostních příležitostí.
Všichni přeživší a pacienti ošetření lékaři uvedli, že se dostali pod izraelskou palbu.
Izraelská armáda zveřejnila video mluvčího IDF Nadava Shoshaniho, který stojí poblíž místa, kde GHF rozdává jídlo, a říká: „Cílem je poskytnout pomoc přímo civilistům v Gaze a obejít Hamás... Jedná se o nové řešení, které přináší pomoc přímo obyvatelům Gazy... Lidé sem mohou klidně přicházet a odcházet... Cítí se v bezpečí.“
Analyzované důkazy však naznačují něco jiného.
Podle mezinárodního humanitárního práva mají osoby podílející se na dodávkách pomoci a osoby podporující tyto operace povinnost zajistit, aby humanitární pomoc byla poskytována bezpečně, nestranně a bez vystavování civilistů dalšímu riziku, včetně zajištění bezpečného přístupu.
Jedná se o závažná porušení čtvrté ženevské úmluvy
Adil Haque, profesor práva na Rutgers University v New Jersey, po přezkoumání těchto zjištění uvedl: „Jedná se o závažná porušení čtvrté Ženevské úmluvy, jakož i válečné zločiny podle mezinárodního zvykového práva a statutu Mezinárodního trestního soudu. Voják může argumentovat, že jednal rozumně, aby bránil sebe nebo jiné. Není však ani rozumné, ani přiměřené střílet na neozbrojené civilisty z dálky.“
Bushra Khalidi, vedoucí politiky Oxfamu pro palestinská území, která má příbuzné uvězněné v Gaze, se domnívá, že se nejedná o humanitární systém. „Je to smrtící plán,“ řekla.
Nedávné zprávy naznačují, že někteří členové izraelské armády dostali rozkaz střílet na civilisty sbírající jídlo, zatímco američtí dodavatelé uvedli, že jejich kolegové stříleli ostrými náboji na Palestince sbírající jídlo v Gaze.
Mluvčí IDF konstatoval: „IDF jednoznačně popírá falešná obvinění, že úmyslně útočí na palestinské civilisty. Závazné rozkazy armády zakazují silám působícím v této oblasti úmyslně střílet na nezletilé osoby. IDF jedná v souladu s mezinárodním právem a při svých operacích dodržuje nejvyšší etické standardy.“
IDF uvedla, že operovala v blízkosti nových distribučních oblastí, aby „usnadnila pomoc a zároveň pokračovala v operační činnosti IDF v pásmu Gazy“, ale nepotvrdila podrobnosti o přezkoumání incidentů, při nichž došlo ke zranění civilistů. Uvedla, že po prošetření jižním velitelstvím „byly na základě získaných zkušeností vydány pokyny pro jednotky v terénu“. Dodala, že jednotky IDF provedly „vzdělávací procesy zaměřené na zlepšení operační reakce ... a minimalizaci možných třenic mezi obyvatelstvem a IDF“, čehož bylo dosaženo „instalací plotů, umístěním značek, otevřením dalších tras a dalšími opatřeními“.
Mluvčí GHF obvinil Guardian z napomáhání teroristické organizaci a uvedl: „Falešné a přehnané statistiky použité v těchto zprávách se zdají být v přímém souladu s ministerstvem zdravotnictví v Gaze ovládaným Hamasem ... GHF sdělila OSN a dalším humanitárním organizacím, že zůstáváme flexibilní a ochotni usednout k jednacímu stolu a řešit jejich obavy, abychom našli cestu vpřed ke spolupráci a koordinaci s cílem bezpečně doručit co nejvíce pomoci.“
Na začátku tohoto týdne americký velvyslanec v Izraeli označil distribuci potravin GHF za „fenomenální“ a zprávy o zabíjení Palestinců izraelskou armádou odmítl jako „nesmysl“. Oznámil možnost otevření dalších 12 distribučních míst a zahájení 24hodinového provozu.
Pro Nuora není úlevy. Nyní hladoví ve stanu spolu se svou rodinou.
Zdroj v angličtině, grafika a fotografie a videa ZDE
