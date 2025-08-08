Robert Reich: Výměna názorů s mladým člověkem, který je pochopitelně zděšený
8. 8. 2025
Přátelé,
toto mi před několika dny napsal jeden mladý člověk:
Vážený pane profesore Reichu,
v pořadu Stephena Colberta jsem vás slyšel říkat, že věříte, že po této temné druhé pozlacené éře nastane nová progresivní éra. Přál bych si sdílet váš optimismus.
Příležitosti přispět nebo být součástí něčeho jsou tak vzácné a stále vzácnější. Cítím se, jako bych nebyl spojen s nikým a ničím. Politika je jen podvod, který neslouží ničemu jinému než zábavě. A zprávy, pokud neslouží zábavě nebo propagandě, jsou špatné, samé špatné zprávy.
Zatímco mladí lidé jako já se zasazují o změnu k lepšímu, bez skutečného místa u stolu nemůžeme dělat nic lepšího, než štěkat jako pes u rodinného stolu. Není to snad známka úpadku civilizace, kterému čelí všechny velké říše?
Možná nesouhlasíte, ale pokud ano, je na vás, abyste poskytl důkazy, že druhá pozlacená éra se promění v druhou progresivní éru, jak jste předpověděl. Vím, že máte hodně práce, ale jak si jistě dokážete představit, velmi bych ocenil odpověď na tento dotaz, protože by mi to poskytlo určitou útěchu, že někdo (kdokoli) tyto e-maily opravdu čte a odpovídá na ně.
S úctou
[jméno nezveřejněno]
**
Toto jsem mu odpověděl:
Vážený […]
S veškerou úctou, není na mně, abych poskytl důkazy, že můžeme mít druhou progresivní éru. Je na vás, abyste ji uskutečnili.
Pokud si myslíte, že neumíte nic lepšího, než štěkat jako pes u rodinného stolu, neznáte svou sílu. Martin Luther King Jr. neměl místo u stolu. Jane Addamsová neměla místo u stolu. Rachel Carsonová neměla místo u stolu. Ralph Nader neměl místo u stolu. John Lewis neměl místo u stolu. Vytvořili si vlastní místa.
Vybudovali si moc. Dali ostatním naději a inspiraci. Pracovali zdola nahoru. Změnili společnost.
Jděte do toho!
