Izrael zabíjí další lidi hledající pomoc v Gaze, počet obětí hladomoru stoupá
10. 8. 2025
Dalších pět úmrtí v důsledku hladovění, celkový počet obětí vzrostl na 217, včetně 100 dětí
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že nemocnice na obléhaném území zaznamenaly během posledních 24 hodin pět nových úmrtí v důsledku nuceného hladovění, čímž se celkový počet obětí od začátku války zvýšil na 217.
Mezi posledními oběťmi jsou i dvě děti, čímž se počet dětí, které zemřely v Gaze v důsledku nuceného hladovění, zvýšil na 100.
Izrael útočí na hladovějící Palestince: Desítky lidí zabity při pokusu o získání jídla
Izraelské útoky v obléhaném pásmu Gazy zabily nejméně osm Palestinců, zatímco počet obětí hladomoru způsobeného Izraelem od začátku války stoupl na 217, včetně 100 dětí.
Rada bezpečnosti OSN se chystá svolat mimořádné víkendové zasedání, aby projednala izraelský plán na obsazení města Gaza a násilné vysídlení téměř milionu Palestinců.
Demonstranti se shromáždili ve velkých městech po celém světě (ne v Praze!) , od Buenos Aires po Londýn a Istanbul, a vyzývají světové lídry, aby přijali opatření a ukončili izraelskou válku v Gaze.
Izraelská válka proti Gaze si vyžádala nejméně 61 369 mrtvých a 152 850 zraněných. Odhadem 1 139 lidí bylo zabito v Izraeli během útoků 7. října 2023 a více než 200 bylo zajato.
Nedělní izraelské útoky zabily nejméně 8 Palestinců
Při izraelských útocích v pásmu Gazy bylo dnes dosud zabito nejméně osm lidí:
Čtyři lidé byli zabiti při izraelském útoku dronů na Palestince v centru Khan Younis v jižní Gaze.
Nejméně tři lidé byli zabiti a několik jich bylo zraněno při izraelském útoku na osoby hledající pomoc podél Netzarimského koridoru.
Nejméně jedna osoba byla zabita poblíž Moragského koridoru v Khan Younis.
Rada bezpečnosti OSN se sejde kvůli izraelskému plánu obsadit město Gaza
Rada bezpečnosti OSN (UNSC) svolala mimořádné zasedání, aby projednala izraelský plán obsadit a okupovat město Gaza.
Tento plán, který v pátek schválila izraelská bezpečnostní rada, vyvolal mezinárodní kritiku. Generální tajemník OSN Antonio Guterres jej označil za „nebezpečné eskalování“ 22měsíční války v pásmu Gazy.
Zasedání, o které požádaly Dánsko, Francie, Řecko, Spojené království a Slovinsko, začne v 10:00 (14:00 GMT) v New Yorku. Podle zprávy UNSC všichni členové s výjimkou Spojených států tento krok podpořili.
Zprávu OSN se očekává, že nastíní možné důsledky obsazení hlavního města Gazy.
Po rozhodnutí Izraele vydaly Německo, Velká Británie, Itálie, Nový Zéland a Austrálie společné prohlášení, ve kterém tento plán odmítly a varovaly, že by zhoršil humanitární krizi, ohrozil životy zajatců a mohl vést k masovému vysídlení civilistů.
Pomoc ze vzduchu pokrývá méně než 1 % potravinových potřeb Gazy
Palestinský spisovatel a analytik Muhammad Shehada uvádí, že veškerá pomoc ze vzduchu dodaná do pásma Gazy za poslední týden odpovídá přibližně 15 nákladním vozům s humanitární pomocí, „což je méně než 1 % toho, co Gaza potřebuje v běžném dni k základnímu přežití“.
Humanitární organizace usilují o vpuštění nejméně 600 nákladních vozů denně, aby se vyřešila zoufalá situace v Gaze, kde již hladově zemřelo více než 200 lidí.
Shehada, vedoucí pracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy, říká, že „spoluviníky“ jsou země, které se podílejí na shazování pomoci do Gazy, „ne aby řešily hlad, ne aby ho ukončily, ale aby ho udržovaly [a] zakrývaly“ „gesty, která se dostanou na titulní stránky“.
Izraelská politika posledních dvaceti let spočívá v tom, že do Gazy vpouští méně nákladních vozů, než kolik by stačilo k zajištění „minimálního příjmu kalorií“ potřebného k přežití Palestinců, což Izraelci označují za „hladovou dietu“, uvedl Shehada s odkazem na izraelskou blokádu Gazy ze vzduchu, země i moře, která trvá od roku 2007.
Dodal, že záměrem Izraele je učinit „situaci co nejhorší“, aby lidé neměli jinou možnost než opustit Gazu, což „Izrael nyní nazývá dobrovolnou migrací“.
„Zomřete hlady, pokud zůstanete, nebo zůstaňte a nechte se bombardovat, nebo odejděte z vlastní vůle,“ řekl Shehada.
V sobotu byl při shazování humanitární pomoci v Gaze zabit 15letý palestinský chlapec padající paletou. Podle vládního mediálního úřadu v Gaze je to jeden z nejméně 23 Palestinců, kteří od října 2023 zemřeli podobným způsobem.
Izrael zabil další tři osoby hledající pomoc v centrální Gaze
Další tři Palestinci hledající pomoc byli zabiti poblíž Netzarimského koridoru v centrální Gaze, informovaly naše reportéry na místě místní lékařské zdroje.
Podle jejich zpráv bylo v této oblasti zraněno mnoho dalších osob.
Ve své včerejší denní zprávě palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské útoky zabily během posledních 24 hodin nejméně 21 osob hledajících pomoc.
Centrum pro léčbu ledvin v Gaze znovu otevřeno několik měsíců po zničení izraelskými útoky
Budova Hind Dagma pro pacienty s onemocněním ledvin v Nasser Medical Complex v jižní Gaze byla po čtyřměsíční rekonstrukci předána ministerstvu zdravotnictví poté, co byla zničena izraelskými útoky.
V prohlášení na Facebooku Nasser Medical Complex uvedl: „Dnes je naděje obnovena. Díky čtyřměsíčnímu nepřetržitému úsilí a podpoře IA (mediků) je budova opět připravena přijímat pacienty.“
Izraelské síly zadržely Palestince v Betlémě, razie v Nablusu
Podle agentury Wafa izraelské síly dnes ráno provedly nové razie na okupovaném Západním břehu.
Ve městě Nablus a nedalekém táboře Balata prohledaly síly několik domů a zadržely nejméně tři osoby, včetně mladé ženy, uvedla agentura Wafa. Ve vesnici Burqa severozápadně od města byl zadržen další mladý muž.
V Betlémě izraelské síly provedly razii v domě a zadržely otce a syna, dodala agentura.
Izraelský krajně pravicový ministr hrozí svržením vlády kvůli plánům války v Gaze
Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich údajně pohrozil svržením vlády a vynucením nových voleb uprostřed rostoucího napětí ohledně směřování války v Gaze.
Smotrich se tak vyjádřil během čtvrteční noční schůze bezpečnostní rady, na které se diskutovalo o budoucích vojenských operacích, podle izraelské veřejnoprávní televize Kan. „Z mého pohledu můžeme všechno zastavit a nechat rozhodnout lid,“ řekl.
Vládní koalice má v 120členném Knesetu v současné době pouze 60 křesel, poté co v posledních týdnech odešla strana United Torah Judaism a krajně pravicový poslanec Avi Maoz. Volby by se konaly pouze v případě, že by strany v Knesetu souhlasily s hlasováním o rozpuštění vlády.
V ojedinělém veřejném prohlášení Smotrich později uvedl, že „ztratil víru v to, že premiér je schopen a chce vést IDF k rozhodujícímu vítězství“.
„Řekněte nám, jak zemřel“: Salah kritizuje poctu UEFA „palestinskému Pelému“
Útočník Liverpoolu Mohamed Salah kritizoval poctu Evropské fotbalové asociace (UEFA) zesnulému Suleimanovi al-Obeidovi, známému jako „palestinský Pelé“, poté, co evropský fotbalový svaz nezmínil okolnosti jeho smrti, ke které došlo tento týden.
Palestinská fotbalová asociace uvedla, že 41letý al-Obeid byl zabit při izraelském útoku na civilisty čekající na humanitární pomoc v jižní části pásma Gazy ve středu.
V krátkém příspěvku na sociální síti X UEFA označila bývalého člena národního týmu za „talent, který dal naději nesčetným dětem, i v nejtemnějších časech“.
Salah odpověděl: „Můžete nám říct, jak zemřel, kde a proč?“
Čtyři mrtví v Khan Younis
Izraelský útok bezpilotním letounem zabil nejméně čtyři lidi v centru Khan Yunis, podle našich reportérů na místě, kteří citují zdroje z nemocnice Nasser.
Odhadem 60 000 Izraelců se v sobotu večer v Tel Avivu připojilo k protestu organizovanému rodinami a příznivci zajatců držených v Gaze
Demonstranti apelovali na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dosáhl dohody o ukončení války a návratu odhadem 50 zajatců, kteří jsou stále drženi v Gaze
Izraelské síly zabily Palestince v jižní Gaze
Izraelský útok bezpilotním letounem zabil jednu osobu a další zranil v centru města Khan Younis, uvedla podle našich kolegů z Al Jazeera Arabic zdroj z Nasser Medical Complex.
Izraelské síly zabily Palestince hledajícího pomoc v centru Gazy
Při izraelském útoku na lidi hledající pomoc poblíž takzvaného Netzarimského koridoru v centru Gazy byl zabit jeden Palestinec a další byli zraněni
Desítky vysídlených a hladovějících Palestinců byly zabity v Gaze při pokusu sehnat něco k jídlu pro sebe nebo své rodiny.
Někteří byli zabiti v místě distribuce potravin poblíž Netzarimského koridoru, které provozuje notoricky známá organizace GHF podporovaná USA a Izraelem.
Při jedné z incidentů byl patnáctiletý chlapec rozdrcen padající paletou z leteckého zásobování.
Patnáctiletý palestinský chlapec byl rozdrcen padající paletou během shozu humanitární pomoci do Gazy. Rodinní příslušníci identifikovali oběť jako Muhannada Zakariu Eida.
Lékařské zdroje v Gaze uvádějí, že izraelské síly zabily v sobotu při útocích v Gaze nejméně 47 lidí, včetně desítek lidí, kteří hledali pomoc v místech spravovaných notoricky známou organizací GHF podporovanou USA a Izraelem.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že v uplynulých 24 hodinách zemřelo hlady nejméně dalších 11 Palestinců, čímž se počet obětí hladomoru od začátku války zvýšil na 212.
Policie ve Velké Británii zatkla více než 466 lidí, kteří protestovali proti vládnímu zákazu Palestine Action Group v Londýně.
Rada bezpečnosti OSN se chystá uspořádat mimořádné víkendové zasedání, aby projednala nedávno oznámené rozhodnutí Izraele převzít kontrolu nad městem Gaza.
Protestující se shromáždili ve velkých městech po celém světě, od Buenos Aires po Londýn a Istanbul, a vyzývají světové lídry, aby přijali opatření a ukončili izraelskou válku v Gaze.
