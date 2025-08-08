Přední židovští filantropové a právníci varují, že Netanjahuova vláda způsobuje „trvalé škody“ světovému židovstvu
Mezi signatáři jsou známí obhájci Izraele i židé, kteří zastávali vysoké vládní funkce ve svých zemích. Vyzývají Netanjahua, aby se postavil proti členům své vlastní vlády, jejichž nenávistná rétorika ohrožuje židy po celém světě
Více než 4 000 židů z diaspor po celém světě – mezi nimi významní filantropové a rabíni, ale i bývalí ministři – podepsalo dopis, který byl ve čtvrtek zaslán premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a varuje, že politika a rétorika jeho vlády způsobují „trvalé škody“ Izraeli a světovému židovstvu.
Dopis podepsaný židy z 18 různých zemí vyzývá Netanjahua, aby zajistil dodávky potravin a humanitární pomoci do Gazy, ukončil válku, přivedl domů izraelské rukojmí a prohlásil, že Izrael nebude znovu osidlovat Gazu ani „pod žádnou záminkou prosazovat nebo podporovat jakoukoli politiku vyhnání palestinských civilistů“.
Vyzývá také Netanjahua, aby zakročil proti násilí židovských extremistů na Západním břehu. „Pokud izraelská armáda, když dostane od vás odvážný rozkaz, dokáže s neomylnou přesností vystřelit raketu oknem v Teheránu a zabít íránského generála, jistě má schopnost udržet pořádek na Západním břehu, zabránit násilí židovských extremistů, chránit palestinské civilisty a uplatňovat zákon,“ uvádí se v dopise.
Mezi signatáři dopisu jsou Irwin Cotler, bývalý kanadský ministr spravedlnosti a významný zastánce Izraele; sir Malcolm Rifkind, bývalý britský ministr zahraničí, který působil za vlády Margaret Thatcherové a Johna Majora; Charles Bronfman, kanadsko-americký miliardář, který spoluzaložil program Taglit-Birthright, v rámci kterého se mladí židé z diaspory mohou zdarma zúčastnit zájezdů do Izraele; a Susie Gelmanová, bývalá předsedkyně Izraelského politického fóra a bývalá prezidentka Židovské federace ve Washingtonu.
Mezi dalšími signatáři jsou Dame Vivien Duffield, předsedkyně Clore Duffield Foundation v Británii; Sir Trevor Chinn, prezident britské organizace United Jewish Israel Appeal; Jonathan Wittenberg, vrchní rabín masortského judaismu ve Velké Británii; rabín Sharon Brous, jeden z nejvlivnějších rabínů v Americe; a populární britský komik Simon Brodkin.
„Nemáme žádné iluze o činech a záměrech Hamásu, dalších extremistických sil a států, které je podporují, a uznáváme bolestné dilema, před kterým stojí každá izraelská vláda při řešení těchto hrozeb,“ píší.
„Podkopávají všechny naše snahy o posílení vazby budoucích generací židů na Izrael. Přitom se zdá, že jim to prochází beztrestně,“ varuje dopis.
Signatáři uvádějí, že budou naléhat na židovské komunity a organizace, s nimiž spolupracují, aby členy izraelské vlády, kteří prosazují politiku vyhladovění nebo vyhnání nebo používají rasistický jazyk, považovaly ve svých zemích za nežádoucí osoby.
