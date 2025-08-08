Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Kdy s tím přestanou i zločinci v Česku?
8. 8. 2025
Německo zakazuje vývoz vojenského materiálu do Izraele pro použití v Gaze, prohlásil německý kancléřNěmecká vláda do odvolání neschválí žádný vývoz vojenského vybavení do Izraele, které by mohlo být použito v pásmu Gazy,
uvedl v pátek kancléř Friedrich Merz v reakci na plán Izraele rozšířit vojenské operace v pásmu.
O
několik hodin dříve izraelská bezpečnostní rada po desetihodinových
diskusích schválila plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí
kontroly nad Gazou.
Propuštění izraelských rukojmí a jednání o
příměří jsou pro Německo nejvyšší prioritou, uvedl Merz v prohlášení, v
němž vyjádřil hluboké znepokojení nad utrpením civilistů v pásmu Gazy.
„Ještě tvrdší vojenské akce izraelské armády v pásmu Gazy, které včera večer schválila izraelská bezpečnostní rada, německé vládě stále více ztěžují představu, jak těchto cílů dosáhnout,“ dodal.
„Za těchto okolností německá vláda do odvolání neschválí žádný vývoz vojenského vybavení, které by mohlo být použito v pásmu Gazy.“
Německá vláda je i nadále hluboce znepokojena utrpením civilistů v Gaze, uvedl a dodal: „S plánovanou ofenzívou nese izraelská vláda ještě větší odpovědnost než dosud za zajištění jejich potřeb.“
Vyzval Izrael, aby umožnil neomezený přístup humanitární pomoci – včetně organizací OSN a dalších nevládních organizací – a uvedl, že Izrael „musí i nadále komplexně a udržitelně řešit humanitární situaci v Gaze“.
Německo také vyzvalo izraelskou vládu, „aby nepodnikala žádné další kroky směřující k anexi Západního břehu“.
V květnu německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Německo má „mez“ ohledně dodávek zbraní Izraeli. „Pokud se dozvíme, že je porušována, zasáhneme a rozhodně nebudeme pokračovat v dodávkách zbraní.“
Německo je po USA druhým největším dodavatelem zbraní do Izraele.
Podle zprávy JNS dodalo Německo v roce 2023 do Izraele zbraně v hodnotě 352 milionů dolarů, což představuje výrazný nárůst oproti předchozímu roku. V roce 2024 obdržel Izrael německé zbraně v hodnotě 150 milionů dolarů.
Německá vláda v květnu 2025 odpověděla na parlamentní dotaz strany Die Linke, že od začátku války „byly vydány jednotlivé vývozní licence na konečný vývoz vojenského vybavení do Izraele v celkové hodnotě 485 103 796 EUR [565 000 USD]“.
Podle vlády se dodávky týkaly „střelné zbraně, střelivo, součásti zbraní, speciální vybavení pro armádu a námořnictvo, elektronické vybavení a speciální obrněná vozidla“.
