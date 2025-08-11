Druhá severokorejská vlna na Ukrajině: Co dál, až jednotky Pchjongjangu dorazí na ruskou frontovou linii?
11. 8. 2025
Kromě živé síly dorazili Severokorejci s dvanácti miliony dělostřeleckých nábojů ráže 152 milimetrů do ruského arzenálu. S tím, jak se údajně blíží vystoupení těchto posil na bojišti, zůstává otázkou, kde a kdy dorazí na frontovou linii. Vrátí ruský prezident Vladimir Putin vojáky do Sumské oblasti, kde byla počáteční vlna vojáků Pchjongjangu zdecimována ukrajinskou obrannou linií? Nebo má Putin promyšlenější plán?
Na podzim roku 2024 Rusko získalo pomoc Pchjongjangu pro invazi na Ukrajinu. Rusko, frustrované nedostatkem trvalého pokroku ve válce, se obracelo na stále bližšího spojence s více než deseti tisíci vojáky, aby mu pomohli v boji. Tyto posily vyvíjely zvýšený tlak na ukrajinskou obranu, která se snažila udržet strategické linie proti postupujícím ruským pozemním silám.
Přesuňme se do 6. července 2025, kdy se ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během třídenní návštěvy znovu setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem ve Wonsanu. Během pobytu v Severní Koreji se Lavrov také setkal se svým severokorejským protějškem Choe Son-huiem. Podle ruské tiskové agentury TASS byl Lavrov citován, jak řekl: "Naši korejští přátelé potvrdili svou pevnou podporu všem cílům speciální vojenské operace, stejně jako akcím ruského vedení a ozbrojených sil. Na oplátku jsme ještě jednou vyjádřili naši upřímnou vděčnost za příspěvek vojáků Korejské lidové armády k úspěšnému osvobození Kurské oblasti od ukrajinských nacistů a zahraničních žoldáků."
Jen několik dní před Lavrovovou návštěvou Severní Korea přislíbila ztrojnásobit svůj vojenský příspěvek a vyslat dalších 25 000 až 30 000 vojáků na frontové linie na Ukrajině. Očekává se, že tyto posily dorazí v nadcházejících měsících. Přibližně čtyři tisíce z původních deseti tisíc vojáků, které Pchjongjang vyslal, byly zabity nebo zraněny. Ukrajinská obranná rozvědka oznámila, že vidí známky toho, že ruská vojenská letadla jsou přezbrojována na přepravu personálu, možná pro úkol přepravit desítky tisíc zahraničních vojáků na frontové linie. Moskva pravděpodobně platí zbídačeným Severokorejcům minimum na hlavu za jejich vojáky a také poskytuje Severní Koreji technologie, které Pchjongjang nemůže sám vyrobit.
Tato drastická eskalace příspěvku Severokorejců k ruskému válečnému úsilí přichází ve strategickou dobu. Za poslední měsíc Rusko vypustilo na Kyjev bezprecedentních 728 bezpilotních letounů a třináct balistických raket. Útok a Putinovy pokračující agresivní kroky vyvolaly značnou frustraci prezidenta Donalda Trumpa, protože Rusko nadále nespolupracuje s naléháním amerického vůdce na příměří. Západní lídři se navíc pravděpodobně obávají, že Rusko poskytne Severní Koreji citlivé technologie, které by posílily severokorejský jaderný a raketový program výměnou za vojáky a munici.
Pozorovatelé se samozřejmě snaží identifikovat, co bude závazek severokorejských jednotek v ruské válce znamenat pro rusko-ukrajinskou válku.
V červnu na Ukrajině aktivně bojovalo přibližně 640 000 ruských vojáků, což je o čtyřicet tisíc více než odhad ukrajinské rozvědky z listopadu 2024. V této nemilosrdné válce bezpilotních letounů a opotřebovávání má Rusko stále početní výhodu, přestože od počáteční invaze v roce 2022 utrpělo přibližně 970 000 zabitých, zajatých, zraněných nebo pohřešovaných vojáků. Dalších třicet tisíc Severokorejců na frontových liniích poskytuje Putinovi výhodu postradatelné pracovní síly, načasovanou tak, aby využila letního operačního okna, než zima opět zpomalí válku.
Loni na podzim byli pod ruským velením zabiti nebo zraněni zhruba dva z pěti severokorejských vojáků. S dalšími dvěma nebo třemi divizemi posil, které se dostanou na frontu, se očekává shromažďování vojsk a velké úsilí Ruska narušit převážně statický vzorec války a zahájit postup. Severokorejci, kteří jsou pravděpodobně považováni za postradatelné, by vedli útok a ofenzíva by pravděpodobně patřila k dosud nejagresivnějším, předcházely by jí masivní raketové útoky, které byly v této fázi války nevídané.
Souhrn současných okolností – Putinova neochota souhlasit s příměřím, pokud nepřijde s tím, co se rovná ukrajinské kapitulaci, největšímu útoku bezpilotními letouny a balistickými raketami na Kyjev a nyní dodávce třiceti tisíc severokorejských vojáků – to vše ukazuje na pravděpodobnost, že Rusko má v úmyslu pokračovat v opotřebovávací válce a zároveň usilovat o větší průlom, než by jinak bylo možné. dokud nevyhraje. Vzhledem k tomu, že Kim Čong-un je také pravděpodobně odměňován ruskou technologií, kterou by Severní Korea nemohla postavit sama, nejsou dveře pro další posilování zavírány. V roce 2023 se předpokládalo, že severokorejská armáda čítá přibližně 1 280 000 aktivních příslušníků a další tři miliony jsou v záloze. S těmito čísly a podobným – dokonce silnějším – názorem na to, že vojáci jsou postradatelní, nejsou další vlny posil v desítkách tisíc nepravděpodobné. Mohli by Ukrajinci získat zpět a bránit svá území před dalšími ruskými ofenzívami na jaře 2026?
Podle všeobecného mínění je obrana území méně náročná na lidské zdroje než zahájení ofenzivního tažení a ukrajinské síly se těší nerovnováze závazků vůči svým ruským protivníkům kvůli imperativu bránit svou vlast. Viděno touto optikou, je vyslání velké nové kohorty severokorejských vojáků pravděpodobně snahou jednoduše změnit kalkulaci na bojišti. Rusko ztratilo téměř milion lidí, ať už zabitých nebo zraněných, zatímco Ukrajina ztratila pouze přibližně čtyři sta tisíc. Podle zprávy Institutu pro studium války Rusko v únoru okupovalo pouze 20 % ukrajinského území. Zpráva odhaduje, že ruským silám by při současném tempu postupu trvalo více než 83 let, než by obsadily zbývajících 80 % ukrajinského území, přičemž ruští vojáci by byli zabiti nebo zraněni téměř 2,5krát častěji než ukrajinští bojovníci. To je pro Putina zjevně nepřijatelný status quo, který Kreml doufá, že změní.
Prohlubující se závislost Ruska na zahraniční vojenské síle ze Severní Koreje signalizuje jeho záměr oslabovat Ukrajinu opotřebováváním, dokud si nezajistí vítězství za svých podmínek. Vzhledem k tomu, že Putin není ochoten souhlasit s příměřím, pokud se Ukrajina nevzdá, a Kim Čong-un je odměněn pokročilou ruskou technologií, je toto spojenectví transakční, brutální a v konečném důsledku velmi opakovatelné. Výměna budoucích ruských obětí za severokorejské ztráty bude dobře vypadat na domácí scéně. Vzhledem k tomu, že Severní Korea absorbuje hlavní tíhu bojů, může Moskva prodloužit své válečné úsilí za zlomek politických nákladů. Silně státem kontrolovaná ruská média se mohou chlubit prudkým poklesem domácích obětí, i když letní ofenzíva zesiluje, a rámovat válečné úsilí jako úspěšné a udržitelné. Zatímco Trumpova administrativa pokračuje ve snaze o ukončení války – a navzdory nadějné možnosti, že americký tlak by ještě mohl přinést ovoce – obě strany pokračují v přípravách na vleklý konflikt, zejména proto, že kinetické operace se během zimy přerušují. Putin se neobrací ke Kim Čong-unovi ze zoufalství, ale aby vyvinul laciný, trvalý tlak na ukrajinské zákopy a aby změnil psychologickou rovnováhu. Zda konec bojů, nebo dokonce přestávka v nich přijde před příchodem severokorejských jednotek na frontové linie se teprve ukáže. Pokud ne, válka by mohla být nastavena na vlnu za vlnou nových vojáků, protože Rusko se snaží před zimou získat nové území.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse