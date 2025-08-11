Největší provoz Rosněfti byl na měsíc zastaven kvůli úderům ozbrojených sil Ukrajiny
Opravy v rafinérii Rjazaň, největší mezi rafinériemi společnosti, stejně jako v rafinérii v Novokujbyševsku, budou trvat asi měsíc, sdělily agentuře Reuters zdroje obeznámené se situací.
Závod v Rjazani s kapacitou 13,7 milionu tun ročně, který dodává palivo do Moskevské oblasti, zastavil přibližně polovinu výroby paliva kvůli haváriím ve dvou ze tří ropných rafinérií.
Rafinérie Novokujbyševsk, nejlépe vybavená ve skupině Samara společnosti Rosněfť, zcela zastavila provoz hlavní atmosférické jednotky AVT-11. Její kapacita je 8,3 milionu tun ročně.
V důsledku toho má Rosněfť přebytek ropy a zvýší vývoz přes západní přístavy - z plánovaných 1,77 milionu barelů denně na 2 miliony, sdělily zdroje agentuře Reuters dříve.
Výpadek ve výrobě motorového benzinu z důvodu neplánovaných oprav rafinérií bude v následujících dnech kompenzován, uvedlo v pátek ministerstvo energetiky. Opravné práce v rafinériích probíhají zrychleným tempem: do provozu jsou uváděny záložní primární a sekundární rafinérské jednotky, objem primární rafinace ropy a produkce paliva v řadě rafinérií se zvyšuje, ujistilo ministerstvo.
Ministr energetiky Sergej Civiljov již dříve připustil, že zpoždění při vyřazování ruských rafinérií z plánovaných oprav je způsobeno omezením sankcí na dodávky zařízení do Ruska. "Proč někdy dochází k selháním? Protože teď jsme v sankčním režimu, ve kterém jsme: je to plánované, řekněme, na opravy na 4 měsíce, a něco jsme zdrželi, něco nebylo dodáno," stěžoval si Civiljov.
