Trumpova administrativa hrozí, že Harvardské univerzitě odebere lukrativní patenty
10. 8. 2025
Bílý dům stupňuje útok na univerzitu Ivy League a požaduje přezkoumání výzkumu financovaného z federálních prostředků
Nejnovější fází útoku Trumpovy administrativy na Harvardskou univerzitu je komplexní přezkoumání výzkumných programů univerzity financovaných z federálních prostředků a hrozba, že škole odebere lukrativní portfolio patentů.
V dopise adresovaném prezidentovi Harvardu Alanovi Garberovi, který byl v pátek zveřejněn na internetu, obvinil ministr obchodu Donalda Trumpa Howard Lutnick Harvard z porušení zákonných a smluvních požadavků souvisejících s výzkumnými programy a patenty financovanými z federálních zdrojů.
Lutnick také uvedl, že ministerstvo obchodu zahájilo proces "zásahů" podle federálního zákona Bayh-Dole, který by vládě umožnil převzít vlastnictví patentů nebo udělit licence.
„Ministerstvo přikládá obrovskou hodnotu průlomovým vědeckým a technologickým pokrokům, které vycházejí z partnerství vlády s institucemi, jako je Harvard,“ napsal Lutnick.
Uvedl, že Harvard nese „kritickou odpovědnost“ za to, aby jeho duševní vlastnictví získané z federálních fondů bylo využíváno k maximalizaci přínosů pro americký lid.
Harvard na žádosti o komentář okamžitě nereagoval.
Páteční dopis zvyšuje tlak Bílého domu na Harvard, který Trump obvinil z porušování občanských práv, protože nepřijal opatření nařízená vládou v reakci na obvinění, že studentské protesty proti izraelskému útoku na Gazu byly antisemitské.
Harvard podal žalobu v dubnu poté, co vláda začala odebírat nebo zmrazovat miliardy dolarů z federálních prostředků na výzkum.
Ve svém dopise Lutnick požadoval, aby Harvard do čtyř týdnů poskytl seznam všech patentů pocházejících z federálně financovaných výzkumných grantů, včetně toho, jak jsou patenty využívány a zda jejich licence vyžadují „významnou výrobu v USA“.
Podle Úřadu pro technologický rozvoj Harvardu měla univerzita k 1. červenci 2024 více než 5 800 patentů a více než 900 technologických licencí s více než 650 průmyslovými partnery.
Další univerzity, které čelí ztrátě federálních prostředků na výzkum, podepsaly dohody o urovnání s vládou, včetně Kolumbijské univerzity, která souhlasila se zaplacením více než 220 milionů dolarů, a Brownovy univerzity, která souhlasila se zaplacením 50 milionů dolarů.
Prezident Harvardu údajně sdělil fakultě, že zpráva New York Times, podle které byla univerzita ochotna dát až 500 milionů dolarů na vyrovnání s vládou, byla nepřesná a byla novinářům vyzrazena úředníky Bílého domu.
Dvoustranný zákon Bayh-Dole byl navržen senátory Birchem Bayhem z Indiany a Bobem Dolem z Kansasu a podepsán Jimmy Carterem na konci jeho funkčního období.
Carter tehdy uvedl, že je důležité, aby průmyslové inovace podporovaly hospodářské zdraví USA, a že tento zákon „významně přispívá k posílení účinnosti patentových pobídek pro stimulaci inovací ve Spojených státech“.
