„Palestinský Pelé“ byl zabit při izraelském útoku v jižní Gaze
8. 8. 2025
Palestinská fotbalová asociace oznámila, že 41letý Suleiman al-Obeid zahynul při izraelském útoku na lidi čekající na humanitární pomoc
Fotbalista známý jako „palestinský Pelé“ byl podle palestinské fotbalové asociace (PFA) zabit při izraelském útoku v jižní Gaze.
Suleiman al-Obeid byl zabit ve středu, když izraelské síly zaútočily na civilisty čekající na humanitární pomoc, uvedla PFA.
„Během své dlouhé kariéry vstřelil 41letý al-Obeid více než 100 gólů, což z něj činilo jednu z nejjasnějších hvězd palestinského fotbalu,“ uvedla asociace.
Obeid se narodil 24. března 1984 v Gaze a svou fotbalovou kariéru zahájil v klubu Khadamat al-Shati. Později hrál za Markaz Shabab al-Am’ari na okupovaném Západním břehu a za Gaza Sport. Po svém debutu v roce 2007 se Obeid stal oporou palestinského národního týmu, odehrál 24 zápasů a vstřelil dva góly, uvedl PFA. Nejvíce se zapsal do paměti diváků nůžkovým kopem proti Jemenu během mistrovství Západní Asijské fotbalové federace v roce 2010.
Díky svému talentu na hřišti si vysloužil přezdívku „palestinský Pelé“ – odkaz na legendárního brazilského hráče, který je široce uznáván jako jeden z nejlepších hráčů všech dob.
Jeho smrt se přidává k rostoucímu počtu sportovců, kteří od začátku války v Gaze přišli o život. Podle zpráv bylo zabito nejméně 662 sportovců a jejich příbuzných.
„Počet fotbalistů zabitých nebo zemřelých hlady dosáhl 421, včetně 103 dětí,“ uvedla PFA.
Obeid zanechal manželku a pět dětí.
Podle PFA bylo v Gaze a na Západním břehu poškozeno nebo zničeno 288 sportovních zařízení, od stadionů a tréninkových hřišť po tělocvičny a klubovny. Většina z nich, 268, se nacházela v Gaze, 20 na Západním břehu, přičemž asi polovina sloužila přímo fotbalu.
Mezi zasaženými objekty byla i centrála PFA v Gaze, která byla zasažena během izraelského leteckého útoku.
Od konce května, kdy byla spuštěna logistická skupina podporovaná USA a Izraelem, bylo podle zpráv zabito více než 1 300 Palestinců v okolí distribučních míst humanitární pomoci spravovaných Gazskou humanitární nadací.
