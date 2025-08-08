Izrael podpálil „bezpečnou zónu“ v jižní Gaze, další čtyři lidé zemřeli hlady
8. 8. 2025
V „systematickém chaosu“ se počet úmrtí způsobených podvýživou v důsledku pokračující blokády Izraele blíží 200.
Noční útoky Izraele na stany pro vysídlené osoby způsobily požáry v oblasti al-Mawasi západně od Khan Younis v jižní Gaze, které si vyžádaly řadu civilních obětí.
Na videích sdílených na internetu jsou vidět plameny pohlcujícíí stany. Místní zdroje uvedly, že Palestinci se pokoušeli uhasit požáry primitivními prostředky, protože po opakovaných útocích na záchranné složky na místě nebyly.
Letecký útok na izraelskou „humanitární zónu“ následoval po několika příkazech k vystěhování obyvatel čtvrti al-Zeitoun v Gaze.
Obyvatelům bylo nařízeno, aby se okamžitě vydali směrem k al-Mawasi.
Nucené vysídlení se podle nejnovějších informací Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) týkalo oblasti o rozloze přibližně 1,5 čtverečních mil v pěti čtvrtích v provinciích Gaza a Khan Younis.
Ačkoli al-Mawasi byla považována za „bezpečnou zónu“, izraelská armáda ji v uplynulém roce a půl opakovaně bombardovala. Palestinci v Gaze spolu s OSN již dlouho tvrdí, že na tomto území neexistují žádné bezpečné zóny.
Ocha koncem července uvedla, že v pásmu Gazy „prostě není kam utéct“.
„Přibližně 88 procent území Gazy je buď předmětem příkazů k vysídlení, nebo se nachází v izraelských militarizovaných zónách. Zbývajících 12 procent je již přeplněných a nedostatečně zásobených,“ uvádí se ve zprávě.
Útoky na školy poskytující útočiště civilistům
Bezpečná pásma a úkryty v obklíčeném enklávě, včetně těch, které se nacházejí ve školách, nebyly ušetřeny izraelských bombardování.
Organizace Human Rights Watch ve čtvrteční zprávě uvedla, že izraelské útoky na školy poskytující útočiště Palestincům „zdůrazňují nedostatek bezpečných míst pro vysídlené obyvatele Gazy“.
„Izraelské útoky na školy poskytující útočiště vysídleným rodinám jsou ukázkou rozsáhlého masakru, který izraelské síly páchají v Gaze,“ uvedl Gerry Simpson, zástupce ředitele pro krize, konflikty a zbraně v organizaci Human Rights Watch.
„Ostatní vlády by neměly tolerovat toto strašné zabíjení palestinských civilistů, kteří pouze hledají bezpečí.“
Podle nejnovějších údajů skupiny pro vzdělávání na okupovaném palestinském území utrpělo 97 % škol v pásmu Gazy určité škody.
Z hodnocení vyplývá, že od začátku izraelské války v Gaze bylo izraelskou armádou přímo zasaženo 432 školních budov, v nichž našli útočiště civilisté (76,6 % z celkového počtu).
Vládní mediální úřad v Gaze uvedl, že uprostřed toho, co popsal jako „systematický chaos“, Izrael zabránil vjezdu téměř 6 600 nákladních vozidel s humanitární pomocí.
Dosud se do obléhané enklávy dostalo pouze 14 procent plánované humanitární pomoci, zatímco mezi obyvatelstvem zuří hlad.
Za posledních 24 hodin zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví v Gaze čtyři nové úmrtí v důsledku podvýživy způsobené izraelskou blokádou Gazy.
Celkový počet obětí hladomoru a podvýživy tak vzrostl na 197, z nichž téměř polovinu tvoří děti.
„Pásmo Gazy potřebuje denně více než 600 nákladních vozů, aby bylo možné uspokojit minimální potřeby 2,4 milionu lidí, a to v situaci, kdy je infrastruktura v důsledku pokračující války a genocidy téměř zcela zničena,“ uvedlo ministerstvo ve svém tiskovém prohlášení.
Palestinské území je od začátku války v úplné blokádě, ale izraelské úřady v posledních měsících blokádu ještě zpřísnily, což vedlo k podvýživě a k tomu, co OSN popisuje jako „nejhorší scénář“ hladomoru.
Vzhledem k tomu, že Izrael kontroluje pozemní vstupy do Gazy a odmítá dovoz dostatečné pomoci na území po zemi, několik zemí zahájilo pomoc z vzduchu.
Humanitární organizace kritizují tuto strategii jako neefektivní a neschopnou zajistit Palestincům v Gaze potřebné množství potravin a dalších zdrojů.
Cindy McCainová, ředitelka Světového potravinového programu (WFP), kritizovala způsob distribuce pomoci a na Twitteru napsala: „Z hladomoru, který se právě rozvíjí, se nemůžeme dostat pomocí leteckých dodávek. Ne v Gaze.“
Vysvětlila, že pozemní dodávky jsou nejlepším způsobem, jak dostat pomoc k většině těch, kteří ji potřebují.
Diskuse