Ředitel Hlasu Ameriky byl propuštěn poté, co odmítl přeřazení na nižší pozici
8. 8. 2025
John A. Zadrozny, hlavní poradce americké Agentury pro globální média, která dohlíží na Hlas Ameriky, uvádí, že Abramowitz bude propuštěn po 30 dnech výpovědní lhůty, a to 31. srpna.
Akce Trumpovy administrativy proti Abramowitzovi, který je kritikem snah o demontáž agentury, je nejnovějším krokem ke konsolidaci moci v instituci, která dlouho řídila zahraniční vysílací operace americké vlády. Kari Lake, kterou si Trump vybral do čela Hlasu Ameriky, se tohoto postu nemohla ujmout z velké části proto, že prezident Donald Trump odvolal Senátem potvrzenou radu, která měla na starosti odvolávání a jmenování ředitelů. Místo toho sloužila jako faktická, ale neoficiální šéfka USAGM.
Abramowitz zažaloval vládu v březnu poté, co Trump vydal exekutivní příkaz k rozpuštění USAGM. Tento případ je v jednání u federálního soudu.
V červenci Lake nařídila Abramowitzovi, aby přijal pozici vedoucího na vysílací stanici Edwarda R. Murrowa v Greenville v Severní Karolíně, jinak mu hrozí výpověď. Abramowitz to odmítl s odvoláním na federální zákon, který vyžaduje souhlas Poradního výboru pro mezinárodní vysílání (International Broadcasting Advisory Board) – který Trump rozpustil – pro jakékoli odvolání ředitele VOA. Agentura reagovala jeho propuštěním z federální služby s odvoláním na "neschopnost přijmout řízené geografické přeřazení".
"Přímo uprostřed soudního sporu o ochotě obžalovaných dodržovat zákon propouštějí ředitele Abramowitze za to, že odmítl přijmout přeřazení, protože trval na tom, aby obžalovaní dodržovali zákon," napsal Abramowitzův právník v podání.
Abramowitz, bývalý dlouholetý reportér a redaktor The Washington Post, se v pondělí odmítl vyjádřit. V poznámce na své stránce LinkedIn v úterý napsal: "Mé úsilí není o udržení místa... ale místo toho o udržení právního státu a zachování Hlasu Ameriky, který je tak důležitý pro národně bezpečnostní zájmy Spojených států."
Lake na žádost o komentář neodpověděla.
V soudním příkazu z minulého týdne, který nařídil vládě, aby okamžitě nastínila svůj plán na splnění předběžného opatření v souladu s federálním zákonem upravujícím fungování Hlasu Ameriky, americký okresní soudce Royce Lamberth kritizoval vládu za to, že učinila tak "monumentální personální rozhodnutí", když nařídila Abramowitzovi, aby se přestěhoval nebo byl propuštěn. Soudce označil tento krok za "šokující" a posteskl si, že vláda neinformovala soud o svém rozhodnutí předložit řediteli toto ultimátum.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse