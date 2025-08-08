Uznání Palestiny ukazuje na "zoufalou slabost úsudku a cíle"
8. 8. 2025
Hranice Palestiny je třeba definovat, ale jsou široce chápány tak, že zahrnují Gazu a současné hranice Západního břehu, i když velký počet Palestinců žije v sousedních státech, zejména v Jordánsku. Palestinci mohli mít palestinský stát kdykoli v posledních 25 letech. Problém je v tom, že palestinské úřady, ať už zastupují názory těch, kterým údajně slouží, nebo ne - a neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak to zjistit - nepřijaly právo Izraele na existenci jako židovského státu v jakýchkoli hranicích. Význačnější předchůdci Keira Starmera, David Lloyd George a Arthur Balfour, vytvořili tento problém v roce 1917, kdy Levantu stále ovládali Turci, a štědře slíbili to, co se nazývalo Palestina, současně Židům i Arabům: Prodali stejné nemovitosti dvěma různým stranám najednou.
Po únavně dlouhou dobu se to, co bylo nesprávně nazýváno "mírovým procesem", skládalo z "území za mír", což ve skutečnosti vracelo Arabům půdu, kterou ztratili ve válkách, které zahájili proti Izraeli a ve kterých byli Izraelem poraženi, výměnou za příměří spíše než za mír, a příměří bylo Araby obvykle porušováno během několika týdnů. Neschopni porazit Izraelce ve smrtelném boji s podporou okolních arabských mocností, palestinští Arabové doufali, že vyšší porodnost jim nakonec umožní demograficky ovládnout region. Reakcí Izraele na tuto skutečnost a na odmítnutí takzvaných Palestinců vyjednávat v dobré víře o skutečném řešení bylo zasahování do palestinské půdy prostřednictvím osad, a jak si lze představit, osadníci mají tendenci být nejhouževnatějšími a nejagresivnějšími zastánci co největšího Izraele. V podmínkách tak drsného nepřátelství mají provokace tendenci být opětovány a eskalovat.
Během prvních 25 let existence Izraele počínaje rokem 1948 arabské mocnosti pod vedením egyptského prezidenta Násira záměrně držely Palestince v táborech a rozdmýchávaly jejich pocit strádání a zacházely s jejich věcí jako s urážkou celého islámu, ne proto, že by chovaly nějakou náklonnost k Palestincům, které obecně považovaly za druhořadé lidi stejně jako Židy a libanonské křesťany, ale aby odvedli pozornost arabských mas od špatné vlády. Násirův nástupce, prezident Anvar Sadat, úspěšně překročil Suezský průplav a prolomil Bar Levovu linii v Jomkipurské válce v roce 1973. Prezident Nixon, který v podstatě dodal Izraeli nové letectvo uprostřed války, intervenoval, aby odradil vládu Goldy Meirové od obklíčení egyptské divize na Sinaji, což umožnilo Sadatovi vyjednat čestný mír, který neznamenal žádné ponížení pro Egypt - a od tohoto okamžiku začalo úsilí o arabsko-izraelské sblížení.
Po trvalém urovnání mezi Egyptem a Izraelem následovala podobná dohoda s Jordánskem a nakonec se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem. Když odvěcí nepřátelé Arabů, Íránci (Peršané) a Turci, kterým Evropané přibouchli dveře do Evropy, začali zasahovat do záležitostí Arabů, hlavní arabské mocnosti si uvědomily výhody urovnání svých sporů s Izraelem. Pravděpodobně proto, aby tento proces přerušil, vyslal Írán své teroristické proxies, Hamás a nakonec Hizballáh a Húsie v Jemenu, proti Izraeli, počínaje 7. říjnem 2023 invazí Hamásu do Izraele a masakrem více než tisíce Izraelců, převážně žen, dětí a starších lidí, a zajetím přibližně 250 rukojmích.
To bylo zamýšleno a přijato jako válečný akt; Izrael oznámil, že je ve válce, vytvořil válečnou koaliční vládu a okupoval celou Gazu, zabil přibližně 80 % vycvičených teroristů Hamásu, odpověděl na útoky Hizballáhu tím, že v podstatě zničil teroristické a válečné schopnosti této organizace až do bodu, kdy již nemohla podporovat asadův alávitský režim v Sýrii. A ten se zhroutil, což způsobilo, že Íránci byli z této země vyhnáni a vliv Rusů v Sýrii byl drasticky omezen. A když se zdálo, že Írán je na pokraji vývoje a rozmístění jaderných zbraní, které často vyhrožoval vrhnout na Izrael, Izraelci výrazně snížili íránské vojenské kapacity a v souladu se svým dlouhodobým slibem, že nedovolí jaderně vyzbrojený Írán, prezident Trump, po dlouhém úsilí o vyjednané uspořádání, tuto schopnost eliminoval. Tyto události byly pro islámský extremismus zdrcující porážkou. A nikdo se smutkem nad zničením statusu Íránu jako jaderné mocnosti, který před deseti lety přijali signatáři Obamovy chabé jaderné dohody s Íránem, nevysloví ani jediné věrohodné slovo nářku. A zatímco nad osudem civilistů v Gaze protékal proud rétorických slz podstatně větší než maličká řeka Jordán, nezazněly žádné oficiální nářky nad řídnutím řad teroristů Hamásu a Hizballáhu.
Městský boj proti terorismu má vždy relativně těžké vedlejší škody, zejména když jsou školy, nemocnice a modlitebny využívány jako lidské štíty ukrývající teroristy, jako v případě Hamásu. Ale izraelský poměr v tomto ohledu patří k nejlehčím civilním obětem, jaké kdy byly zaznamenány. Praxe Hamásu krást potraviny, které se dovážejí do Gazy pro civilisty, způsobila chybnou iniciativu Izraele snížit dodávky potravin, což mohlo být účinné v Gaze, ale bylo to mezinárodní PR katastrofou. To je záminka, na kterou se odvolávají Britové, Francouzi a Kanaďané, když vyhrožují, že uznají za palestinskou vládu geriatrickou klaku teroristických defraudantů, kteří si říkají Palestinská samospráva a nezastupují nikoho, na základě slibů, kterým nelze věřit: že očistí svou vládu, uspořádají svobodné volby a transformují se v pokrokovou, soucitnou a mírumilovnou vládu. Pro nic z toho nemají vůbec žádný precedens.
Obvinění z genocidy proti Izraeli jsou urážkou na cti. Nemůže nastat mír, dokud nebudou údajní palestinští sousedé Izraele připraveni akceptovat existenci Izraele jako židovského státu, což je základ, na němž byl založen Organizací spojených národů. Posledním gambitem teroristů Hamásu je využít náchylnosti Izraele k obětování se pro svá rukojmí; mír nastane pouze tehdy, až bude Hamás zcela vyhlazen jako teroristická organizace. Pokud Izrael tento úkol dokončí, všichni kromě zostuzeného a zcela poníženého středověkého despotismu v Teheránu za něj budou vděční. Macron, Starmer a Carney by se měli stydět za toto ubohé, ale zlověstné gesto.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse