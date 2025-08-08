Americký voják byl obviněn z předávání tajných informací o tancích Abrams a operacích americké armády do Ruska
8. 8. 2025
Předtím Taylor Lee od května předával tajné informace o zranitelnosti tanku "osobě, o které se domníval, že je ruským zpravodajským důstojníkem, výměnou za ruské občanství", řekl Roman Rozhavsky, zástupce ředitele kontrarozvědné divize FBI, s odkazem na vyšetřování FBI. Lee údajně během online rozhovoru s ruskými zpravodajskými důstojníky uvedl, že je připraven "dokonce dobrovolně poskytnout jakoukoli pomoc Ruské federaci" a odhalit "slabiny" Spojených států. V červenci mu obžalovaný v případu při osobním setkání s údajným představitelem ruské vlády předal SD kartu s dokumenty a údaji o tancích Abrams, dalším bojovém obrněném vozidle americké armády, a také informace o bojových operacích, uvádí vyšetřování.
Řada těchto dokumentů obsahovala ověřitelné technické údaje, které Lee neměl pravomoc poskytnout. Ostatní soubory na médiích byly označeny jako CUI ("Controlled Unclassified Information") s varováním, aby se nešířily. Během schůzky Lee tvrdil, že informace na SD kartě byly důvěrné a pravděpodobně tajné, podle vyšetřování.
Kromě toho během červencového setkání a po něm Lee diskutoval o přesunu specifické součásti vybavení M1A2 Abrams do Ruska. Podle předběžných údajů 31. července doručil tuto část do skladu v El Pasu a poslal zprávu osobě, o které se domníval, že je představitelem ruské vlády, se slovy: "Mise splněna".
Steven Jensen, zástupce ředitele washingtonské kanceláře FBI , zdůraznil, že Taylor Lee měl v úmyslu předat důvěrné údaje ruské vládě, čímž porušil svou přísahu. "Dnešní zatčení je vzkazem každému, kdo uvažuje o zradě Spojených států, zejména těm příslušníkům armády, kteří přísahali, že budou bránit naši vlast. FBI a naši partneři udělají vše, co je v jejich silách, aby ochránili Američany a udrželi utajované informace," řekl.
Podobný příběh se nedávno stal ve Velké Británii. Úřady obvinily pětašedesátiletého důchodce Howarda Phillipse, že předával informace o tehdejším šéfovi ministerstva obrany Grantu Shappsovi britským policistům, kteří se vydávali za ruské špiony - adresu jeho bydliště a polohu ministrova soukromého letadla. Podle vyšetřování měl muž finanční potíže a rozhodl se tímto způsobem vydělat "snadné peníze".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse