Německo: Policie zabavila ostré zbraně - podezřelý je politik AfD
8. 8. 2025
Při razii v Meklenbursku-Předním Pomořansku našli vyšetřovatelé ostré zbraně a výbušniny - v centru pozornosti je místní politik.
Během středeční rozsáhlé prohlídky se síly v Meklenbursku-Předním Pomořansku zmocnily ostrých zbraní a velkého množství výbušnin. Oznámila to policie v tiskové zprávě.
Podle policejního ředitelství v Rostocku se na operaci v Lübtheenu v okrese Ludwigslust-Parchim podílelo přibližně 60 policistů, včetně speciálních jednotek Státního kriminálního úřadu, odborníků na výbušniny a služebních psů. Kromě obytného domu ve čtvrti Jessenitz byly podle policie prohledány i další objekty. Bylo nalezeno několik ostrých zbraní, jejichž držení mimo jiné porušuje zákon o kontrole válečných zbraní. Mohly by být také zabaveny výbušniny ve větším množství.
Podezřelý je šedesátiletý obyvatel domu, který je německým občanem, uvádí policejní zpráva. "Nordkurier" uvedl, že poslanec okresního parlamentu AfD Philip Steinbeck žije v prohledávaném zámku společně se svou manželkou, která je zaměstnankyní parlamentní skupiny. Zatím to není oficiálně potvrzeno.
Vyhodnocení zabavených zbraní a výbušnin nebylo podle policie ještě dokončeno. Jedná se o možné porušení několika zákonů o zbraních. Jednoznačná právní klasifikace je možná pouze po podrobném přezkoumání nálezů.
Zpráva o incidentu v dubnu
Podle zprávy "Nordkurier" by operace mohla souviset s dubnovým incidentem. V té době Steinbeck nahlásil prostřednictvím tísňového volání dva ozbrojené lupiče ve svém domě. Policie přijela s několika hlídkovými vozy, ale nezjistila žádnou akutní hrozbu.
Před budovou se policisté setkali s politikem AfD, který měl u sebe pistoli. Podle svých vlastních slov ji nosil s sebou pro sebeobranu a dobrovolně se jí vzdal. Při následné prohlídce byly zabaveny další zbraně – ty však byly řádně evidovány.
Kontroverzní ve vlastní straně
Steinbeck, který zasedá v okresním zastupitelstvu Ludwigslust-Parchim, patří do krajně pravicového tábora AfD a ve straně je zřejmě také kontroverzní: V roce 2021 se například objevila vnitrostranická obvinění proti bývalému okresnímu šéfovi AfD na jihozápadě Meklenburska. V jednom rozhovoru učinil pochybnou nabídku ostatním členům strany. Konkrétní obvinění, které písemně vysvětlili tři členové strany a o kterém informoval "Ostsee Zeitung" (OZ): Steinbeck nabídl několik desítek hlasů ze svého okresního sdružení při přípravě kandidátky do zemského parlamentu. Na oplátku měli dva členové předat Steinbeckovi celkem 10 000 eur v hotovosti. Steinbeck obvinění odmítl a označil je za "bezedný nesmysl".
V loňském roce se Steinbeck setkal s kritikou, když cestoval s dalšími poslanci AfD do ruské exklávy Kaliningrad, aby tam demonstroval. Několik ruských médií se chopilo cesty Němců a zejména jejich vlajkové akce na Vítězném náměstí. Podle spolkové exekutivy cesta "pravděpodobně nebyla zaregistrována", jak řekl tiskový mluvčí strany na žádost t-online.
Steinbeck, který vlastní několik nemovitostí v Lübtheenu, má temnou minulost, píše "Süddeutsche Zeitung". Už na vysoké škole byl členem krajně pravicového bratrstva. Poté co opustil právnickou fakultu pracoval na počátku 90. let v kielské parlamentní skupině pravicově extremistické "Německé ligy pro lid a vlast" (DLVH). Steinbeck má prý dobré kontakty se známými neonacisty, jako je bývalý politik NPD Udo Pastörs nebo místní politik NPD Andreas Theißen.
Zdroj v němčině: ZDE
